El misterio de la muerte en la prehistoria: neandertales y Homo sapiens habrían compartido rituales funerarios

Las investigaciones revelan que neandertales y Homo sapiens iniciaron entierros simbólicos en el Levante hace más de 100.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones recientes sobre prácticas funerarias en neandertales y Homo sapiens modificaron la comprensión sobre la complejidad cultural de ambos grupos. Según National Geographic, estas especies enterraban intencionalmente a sus muertos, lo que evidencia la presencia de pensamiento simbólico o estrategias para marcar territorio, más allá del simple manejo de restos.

Ambos grupos iniciaron los entierros aproximadamente en la misma época y región: el Levante, que abarca territorios hoy pertenecientes a Siria, Líbano, Israel y los territorios palestinos.

El equipo encabezado por Omry Barzilai, de la Universidad de Haifa, y Ella Been, de la Universidad de Tel Aviv, documentó que estas prácticas se remontan a entre 120.000 y 50.000 años atrás.

La presencia de objetos simbólicos como cuernos, mandíbulas y piedras en las tumbas apoya el pensamiento simbólico neandertal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo desafía la perspectiva tradicional sobre la humanidad de los neandertales. De acuerdo con National Geographic, la cueva de Shanidar en Irak y el yacimiento de Ein Qashish en el norte de Israel figuran entre los enclaves donde se localizó evidencia de esta innovación funeraria, que con el tiempo se expandió a otras regiones de África y Europa.

Diferencias y similitudes en los rituales mortuorios

Los hallazgos revelan diferencias y similitudes en los rituales mortuorios de ambas especies. Los neandertales solían enterrar a sus muertos en cuevas, mientras que los Homo sapiens preferían abrigos rocosos o terrazas próximas.

Ambos enterraron a mujeres, hombres y niños, aunque solo existen pruebas de entierros de bebés en neandertales. En cuanto a la disposición de los cuerpos, los Homo sapiens empleaban sistemáticamente la posición fetal, mientras que los neandertales mostraban mayor variedad.

Objetos simbólicos y significado cultural

Los Homo sapiens usaron ocre rojo y cuentas de conchas marinas en las tumbas, resaltando redes sociales y símbolos de estatus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos encontrados dentro de las tumbas refuerzan la hipótesis de simbolismo funerario. National Geographic detalla que ambos grupos incluían cuernos de ungulados y mandíbulas de animales. Los neandertales, además, depositaban piedras planas como posible almohada, así como piezas de sílex y caparazones de tortuga.

En las tumbas de Homo sapiens destaca el uso de ocre rojo y cuentas de conchas marinas transportadas desde lugares lejanos, posiblemente como indicadores de estatus, parentesco o redes sociales.

Interpretaciones y debate científico

La interpretación de estos ritos es motivo de debate. Para Barzilai, enterrar en cuevas o lugares estratégicos pudo funcionar como señal de territorio en sociedades seminómadas, donde la competencia por refugios y recursos era constante. “Una cueva es un activo”, afirmó el investigador, subrayando la función territorial de los entierros.

El cese de entierros en el Levante coincidió con la desaparición de los neandertales, lo que sugiere un cambio en el significado del ritual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Graeme Barker, arqueólogo de la Universidad de Cambridge, esta lectura resulta plausible y refleja modos de delimitar el paisaje, aunque advierte: “Estas cosas nunca son una solución milagrosa”.

Los especialistas consultados por National Geographic consideran que neandertales y Homo sapiens pudieron transmitir o compartir prácticas rituales, sea por contacto directo o por una comprensión convergente del significado de los enterramientos.

El inicio y cese de estas prácticas en el Levante parece vincularse a la presencia competitiva de ambos grupos: cuando los neandertales desaparecieron de la región, también cesaron los entierros de Homo sapiens, lo que sugiere que el significado territorial perdió relevancia.

Precauciones en la interpretación de los hallazgos

Expertos advierten que la escasez de yacimientos y la naturaleza fragmentaria de los hallazgos exige cautela en la interpretación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos avances, los investigadores insisten en la necesidad de cautela. Barker subraya que las conclusiones deben asumirse con reservas, ya que existen muy pocos yacimientos y las circunstancias de los hallazgos influyen en la interpretación.

Indica, además, que probablemente la mayoría de los homínidos nómadas murieron al aire libre, lo que explicaría la escasez de tumbas y el carácter fragmentario de los datos actuales.

La información reunida por National Geographic muestra que las manifestaciones simbólicas en torno a la muerte surgieron y desaparecieron en distintas épocas y lugares, evidenciando que los avances culturales humanos no siguieron una línea continua, sino que se interrumpieron y retomaron a lo largo de la historia.