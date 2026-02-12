Científicos prueban un innovador método para detectar el estrabismo sin pruebas invasivas

El sistema permite diagnosticar el estrabismo de manera rápida y precisa mediante un parche ultrafino sobre el párpado (Revista Science Advances)

El estrabismo consiste en una desalineación de los ojos, donde cada uno apunta en una dirección diferente. Puede causar una visión borrosa y que los ojos se vean descoordinados.

El diagnóstico tradicional del trastorno se hace con pruebas y aparatos que miden la alineación y función de los músculos. Estos métodos requieren varios pasos y la colaboración del paciente.

Científicos desarrollaron un sistema digital que permite detectar el estrabismo de manera rápida y precisa con solo colocar un parche ultrafino sobre el párpado.

El diagnóstico tradicional del estrabismo requiere múltiples pruebas y equipos especializados (Archivo Katherine A. Lee/ Academia Estadounidense de Oftalmología)

Si supera ensayos clínicos de eficacia y seguridad que corresponden, el avance, al que denominaron Eyelectronics, permitiría obtener resultados en una sola prueba, sin incomodidades y sin depender de la colaboración activa del paciente, según estimaron en el estudio que publicaron en la revista Science Advances.

Diagnóstico tradicional: paredes y límites

Eyelectronics utiliza materiales flexibles y una malla de oro para adaptar el sensor al párpado y detectar movimientos oculares mínimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue realizada por Yong Yang, Xue Feng y colegas. Pertenecen a la Universidad de Tsinghua y el Hospital de Beijing, entre otras instituciones

El estrabismo afecta al 4% de los niños en todo el mundo. Puede ser congénito, cuando nacen con una alteración en los músculos o nervios oculares.

También puede surgir por problemas neurológicos, enfermedades, traumatismos o incluso factores genéticos. Todas esas causas afectan la capacidad de los ojos para alinearse correctamente.

Los investigadores detectaron que el diagnóstico del estrabismo tradicional usa varios instrumentos, exámenes en diferentes pasos y depende en gran medida de la formación del médico y de la colaboración del paciente. Eso dificulta obtener resultados objetivos y precisos.

Al considerar esa situación, intentaron desarrollar una solución para la falta de objetividad, los altos costos y la baja comodidad del proceso.

Se concentraron en una alternativa digital que permitiera medir el ángulo de desviación y evaluar la función muscular de forma simultánea, en una sola prueba y sin depender de la experiencia del especialista ni de la participación activa del paciente.

La tecnología que lee el movimiento

Expertos advierten que aún falta validar el nuevo dispositivo y ampliar los estudios para garantizar su utilidad en la práctica médica cotidiana (Freepik)

Los investigadores crearon Eyelectronics para contar con un sistema cómodo y fácil de usar para detectar el estrabismo.

El parche se coloca sobre el párpado y está hecho de materiales flexibles y livianos, como una lámina delgada de poliamida recubierta con una malla de oro. Eso permite que se adapte bien a la piel y registre hasta los movimientos más pequeños del ojo.

El sensor tiene varias capas: una película transparente que lo protege, la malla de oro encargada de captar los movimientos y una base suave que ayuda a que se pegue sin causar molestias.

Todo el conjunto pesa menos que una moneda y se puede desechar después de cada uso, lo que lo hace práctico y seguro.

El funcionamiento es sencillo: cuando los ojos se mueven, el párpado también lo hace y el sensor detecta esos cambios.

El dispositivo digital transmite los datos por Bluetooth a una herramienta de inteligencia artificial que analiza la dirección y el grado de desviación ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos viajan a un pequeño circuito que se conecta por Bluetooth a un celular o computadora, donde una herramienta de inteligencia artificial se encarga de analizar la información.

Así, el sistema traduce los movimientos del párpado en valores precisos sobre la dirección y el grado de desviación de los ojos.

De este modo, Eyelectronics permite diagnosticar el estrabismo de manera rápida, objetiva y sin incomodidades, tanto para el paciente como para el especialista.

Nuevos caminos para el diagnóstico digital

La consulta oftalmológica temprana ante problemas de alineación ocular es clave para prevenir complicaciones en el desarrollo visual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probaron el dispositivo en un total de ocho personas: siete pacientes diagnosticados con distintos tipos de estrabismo y un participante sano como control.

La validación clínica se realizó en el Hospital Tongren de Beijing con adultos de ambos sexos y edades entre 18 y 52 años. Todos aceptaron participar y firmaron el consentimiento antes de los ensayos.

Confirmaron que el dispositivo detecta el estrabismo y mide el ángulo de desviación con alta precisión. Puede alcanzar una exactitud del 96,6% en la clasificación de movimientos oculares.

Los resultados coincidieron casi por completo con los de los métodos clínicos tradicionales. Además, el sistema funciona bien en personas de diferentes edades, sexos y tipos de párpado.

El estrabismo es una desalineación ocular donde cada ojo apunta en una dirección distinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores reconocieron que la muestra de participantes fue pequeña y que la precisión puede variar según la posición del sensor y las diferencias anatómicas de cada persona.

Como próximos pasos, quieren realizar estudios con más participantes y mejorar el diseño del parche y el algoritmo para garantizar resultados confiables en todos los pacientes.

En diálogo con Infobae, Ximena González, especialista en estrabismo y oftalmología pediátrica, y jefa de la sección estrabismo del Hospital Italiano de Buenos Aires, consideró: “Me parece importante que se desarrolle una nueva tecnología para el estudio del estrabismo. Cuantificar la desviación ocular es clave para un buen diagnóstico de estrabismo y un dispositivo eficaz puede aportar información valiosa, siempre que se validen sus resultados”.

La cirugía para estrabismo busca alinear los ojos al ajustar la posición de los músculos oculares (Freepik)

Pero González aclaró: “Aunque este avance es prometedor, el dispositivo aún no está validado y faltan más investigaciones para que pueda sumarse a la práctica médica”.

Se trata de “un aporte importante, aunque aún queda camino por recorrer para que sea útil en la práctica diaria del estrabismo”, consideró González, que es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología y del Consejo Argentino de Estrabismo.

En la actualidad, “las familias deben tener en cuenta que hacer la consulta oftalmólogica cuando un niño tiene un problema de alineación de los ojos es clave. Al hacer una evaluación a tiempo, se puede evitar un mal desarrollo visual”, señaló la experta.

Por su parte, Maximiliano Ratti, médico oftalmólogo, miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, profesional del Hospital de Niños Pedro Elizalde y el Centro de Ojos Quilmes en Argentina, opinó: “El dispositivo Eyelectronics promete complementar el análisis del estrabismo, ya que mide el desvío ocular a partir de la deformación del párpado provocada por el movimiento y la actividad muscular”.

Aclaró que el dispositivo no podría utilizarse en todos los casos de estrabismo. Pero destacó que podría aumentar la exactitud en el diagnóstico, aunque no reemplazará al rol del oftalmólogo especialista en estrabismo.