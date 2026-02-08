Ciencia

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Un equipo de científicos de 17 países impulsa el mayor esfuerzo de secuenciación genética jamás realizado. Cómo los resultados podrían aplicarse en la conservación de especies, agricultura, salud y el desarrollo de tecnologías basadas en el ADN

El Earth BioGenome Project impulsa
El Earth BioGenome Project impulsa la secuenciación del ADN de todas las especies eucariotas para preservar la biodiversidad global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descifrar el ADN de todas las formas de vida compleja en la Tierra ya no es solo un sueño de la ciencia ficción. La iniciativa Earth BioGenome Project, que empezó en 2018, lo está intentando convertir en realidad.

Cientos de investigadores científicos colaboran con la idea secuenciar el ADN de todas las especies eucariotas conocidas, incluidas plantas, animales y hongos.

Ahora, publicaron una síntesis del camino recorrido, resultados obtenidos y planes futuros en la revista Frontiers in Science. Contaron cómo están construyendo la base de datos que puede facilitar el estudio y la gestión de la biodiversidad.

Cientos de científicos de diversas
Cientos de científicos de diversas nacionalidades colaboran en la creación de una base de datos genética sin precedentes para plantas, animales y hongos. (Pexels)

La crisis de la biodiversidad actual, según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), implica la pérdida acelerada de especies y ecosistemas por causas como la deforestación, el cambio climático y la contaminación.

Para enfrentar ese desafío, los investigadores de Earth BioGenome Project intentan que la base de datos permita identificar especies vulnerables, planificar programas de conservación y desarrollar soluciones para proteger la vida en el planeta.

El código secreto de la vida

El proyecto busca identificar especies
El proyecto busca identificar especies vulnerables y facilitar programas de conservación ante la crisis global de biodiversidad causada por el cambio climático y la deforestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto busca secuenciar el genoma de todas las especies eucariotas. La meta es crear “una base de conocimiento para informar la conservación, inspirar la bioindustria, asegurar la seguridad alimentaria, avanzar la medicina y establecer una comprensión más profunda de la biodiversidad”, según escribieron Mark Blaxter, del Instituto Wellcome Sanger, en el Reino Unido, He Zhang, de BGI-Shenzhen, en China, Harris Lewin, de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos.

Otros coautores son investigadores de Brasil, España, Alemania, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Suecia, Australia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Dinamarca y Países Bajos.

La primera fase del Earth
La primera fase del Earth BioGenome Project logró secuenciar el ADN de aproximadamente 10.000 familias eucariotas reconocidas mundialmente (Imagen ilustrativa Infobae)

Detallaron que en la Fase I consiguieron secuenciar al menos una especie por familia eucariota, unas 10.000 en total.

En tanto, en la Fase II apuntarán a “generar genomas de referencia para 150.000 especies en cuatro años, incluyendo representantes de al menos la mitad de los géneros aceptados y otras especies clave”. El objetivo final es alcanzar 1,67 millones de especies en diez años.

Ciencia que cruza fronteras

El gusano "Caenorhabditis elegans" es
El gusano "Caenorhabditis elegans" es una de las especies modelo secuenciadas por el Earth BioGenome Project, clave para la investigación genética global/Archivo McMaster University

El Earth BioGenome Project se apoya en tecnologías como laboratorios portátiles y plataformas de secuenciación avanzadas. Estas herramientas permiten recolectar ADN en lugares remotos o de difícil acceso.

La iniciativa fomenta la colaboración a través de nodos regionales y la integración de comunidades locales.

“La adquisición de muestras depende en gran medida del capital humano y las habilidades locales”, enfatizaron los investigadores.

La meta para la segunda
La meta para la segunda fase es desarrollar genomas de referencia para 150.000 especies en los próximos cuatro años, cubriendo al menos la mitad de los géneros conocidos. (Archivo INTA)

El fondo de impacto de 500 millones de dólares busca acelerar aplicaciones en conservación, agricultura y monitoreo, con atención al Sur Global, que incluye a Sudamérica.

El equipo también enfrenta retos: protección de datos, equidad en la distribución de beneficios y gobernanza global. Consideraron que resolver esas cuestiones resulta clave para que la información genética se traduzca en beneficios reales y compartidos.

Un legado para el planeta

El genoma de la planta
El genoma de la planta "Arabidopsis thaliana" ofrece una referencia esencial para comparar la diversidad genética de las plantas en el Earth BioGenome Project. (Freepik)

Hasta septiembre de 2024, el proyecto y sus aliados generaron 1.667 genomas de referencia de alta calidad. Sumando otros trabajos, la cifra supera los 3.400 genomas.

Esto cubre cerca del 10% de las familias eucariotas reconocidas, un avance, aunque todavía lejano al objetivo final.

El catálogo incluye especies como la planta Arabidopsis thaliana y el ser humano (Homo sapiens sapiens), lo que habilita comparaciones y nuevas líneas de investigación.

La mosca de la fruta
La mosca de la fruta es un insecto ampliamente utilizado como organismo modelo en investigaciones genéticas y biológicas/Archivo Google / FlyEM

También forman parte especies ampliamente estudiadas como la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), el ratón (Mus musculus), el arroz (Oryza sativa) y el gusano Caenorhabditis elegans.

El acceso abierto a la base de datos busca que los beneficios se distribuyan de forma equitativa y global.

En diálogo con Infobae, el doctor Pablo Teta, investigador en biología del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y ex presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), aportó su visión sobre el desafío de catalogar y comprender la biodiversidad planetaria.

El acceso abierto a la
El acceso abierto a la base de datos genética promueve la equidad y beneficios globales en la investigación, conservación y desarrollo bioindustrial. (Crédito: Freepik)

“Actualmente conocemos solo entre un 15 y un 20 % de la biodiversidad; el resto aún no ha sido descubierto ni nombrado. Por eso, gran parte de los estudios recientes de biodiversidad se enfocan en completar ese inventario. Earth BioGenome Project avanza más allá del conocimiento básico que aún nos falta sobre las especies del planeta”.

“Ambos caminos pueden avanzar en paralelo y sumar información sobre la biodiversidad siempre es positivo”, expresó.

“Si aún desconocemos la mayor parte de las especies, tampoco sabemos el potencial oculto que podrían ofrecer, ya sea en medicina, salud o alimentación. Por eso, cualquier avance en este sentido es fundamental”, agregó el doctor Teta.

