Ciencia

Identifican una nueva forma de predecir el éxito de antibióticos en infecciones graves

Se trata de una tecnología que se desarrolla en Europa. Mide la velocidad de eliminación bacteriana. Cómo podría ser una alternativa para seleccionar terapias más efectivas

Guardar
La resistencia bacteriana ya genera
La resistencia bacteriana ya genera miles de muertes cada año y obliga a buscar estrategias innovadoras a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir cómo vencer a bacterias resistentes ya pasó a ser una prioridad global.

Las bacterias resistentes causan miles de muertes cada año y aumentan la duración de las internaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera esta amenaza como una de las más graves para la medicina de hoy.

Un equipo internacional desarrolló una estrategia innovadora que permite anticipar si un antibiótico tendrá éxito en el tratamiento de infecciones bacterianas difíciles.

El avance ofrece esperanza para personas afectadas por infecciones pulmonares graves, donde los tratamientos convencionales suelen fallar.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud considera a las bacterias resistentes como una de las principales amenazas actuales para la medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, que fue publicada en Nature Microbiology, demostró que la velocidad con la que una bacteria muere al exponerse a un antibiótico sirve como mejor pronóstico que las pruebas tradicionales.

Es una colaboración de investigadores de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Australia y Países Bajos. Las instituciones incluyeron la Universidad de Cambridge, la Fundación para la Fibrosis Quística y hospitales universitarios de Europa y Oceanía.

Un enemigo que desafía los tratamientos

Un consorcio internacional desarrolló una
Un consorcio internacional desarrolló una tecnología que anticipa el éxito de antibióticos en infecciones bacterianas resistentes (FREEPIK)

El trabajo se enfocó en infecciones causadas por micobacterias no tuberculosas, especialmente Mycobacterium abscessus, que afecta a personas con fibrosis quística. Estas bacterias logran sobrevivir a los antibióticos, aun sin resistencia genética.

El reto central radica en que los métodos convencionales, como la concentración mínima inhibitoria (MIC), no siempre predicen si el paciente mejorará. Muchos enfermos no responden a los fármacos pese a tener resultados favorables en laboratorio.

Los investigadores buscaron una herramienta que permitiera anticipar el éxito del tratamiento para infecciones de difícil manejo.

El estudio se centró en
El estudio se centró en Mycobacterium abscessus, una bacteria que desafía los tratamientos y afecta gravemente a personas con fibrosis quística (Freepik)

El objetivo fue comprobar si la rapidez de la muerte bacteriana puede convertirse en un parámetro clínico útil.

Para ello, se desarrolló una tecnología capaz de identificar células vivas y muertas en tiempo real. Esta técnica se conoce como ASCT y permite analizar la tolerancia bacteriana, un concepto diferente a la resistencia clásica.

El tiempo como aliado en la lucha antibiótica

El método ASCT permite medir
El método ASCT permite medir la tolerancia bacteriana en tiempo real y supera la capacidad predictiva de los test tradicionales como la MIC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron más de 18.000 curvas de muerte bacteriana y estudió 130 millones de células expuestas a antibióticos.

Los resultados mostraron que la tolerancia bacteriana depende en gran medida de la genética de cada cepa.

El método usa colorantes que marcan bacterias muertas y permite distinguirlas de las vivas. Se comprobó que la tolerancia y la resistencia no son lo mismo: la primera se mide por el área bajo la curva de muerte bacteriana, la segunda por el MIC.

El análisis permitió ver que una bacteria puede sobrevivir al antibiótico incluso si no es resistente según los parámetros tradicionales. La tolerancia bacteriana se asoció a una peor respuesta clínica en los pacientes.

Al combinar datos de tolerancia y resistencia, la predicción del resultado clínico mejoró notablemente.

Las investigaciones demostraron que tolerancia
Las investigaciones demostraron que tolerancia y resistencia bacteriana son fenómenos diferentes que influyen independientemente en el éxito clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área bajo la curva ROC aumentó de 0,69 a 0,78, lo que indica una mayor precisión para anticipar la eliminación de la infección.

Otra observación relevante fue que la tolerancia cambia según el tipo de antibiótico. Los mecanismos de supervivencia bacteriana varían según el blanco molecular del fármaco, lo que podría orientar terapias más eficaces.

La plataforma ASCT demostró su utilidad tanto en laboratorio como en modelos animales y pacientes. Los investigadores concluyeron que este enfoque puede aplicarse a otras bacterias y patógenos multirresistentes.

Nuevos horizontes

Expertos recomiendan incluir la evaluación
Expertos recomiendan incluir la evaluación de tolerancia bacteriana en análisis clínicos para elegir el tratamiento más eficaz y personalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio recomienda incluir la tolerancia bacteriana en los análisis clínicos, para seleccionar mejor los tratamientos y aumentar las chances de éxito.

Entre las limitaciones, el método detecta la muerte bacteriana por daño en la membrana, lo cual es más preciso para ciertos antibióticos.

La técnica no contempla factores propios del paciente, como inmunidad o distribución del fármaco.

A pesar de estas limitaciones, la investigación abre la posibilidad de transformar el manejo de infecciones resistentes y permitir que se usen estrategias personalizadas y aumente la tasa de curación en casos complejos.

Temas Relacionados

AntibióticosResistencia a los antimicrobianosBacteriasRAMÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia

Un estudio sobre el coral Xenia umbellata del Mar Rojo revela cómo sus tentáculos logran movimientos rítmicos y sincronizados, empleando los mismos mecanismos moleculares que regulan el pulso en los humanos

Así es el coral que

Por qué el litio podría cambiar la forma en que se trata el Alzheimer, según un estudio de Harvard

Una formulación probada por un equipo científico logró revertir la pérdida de memoria en ratones y avanza hacia la prueba en humanos para determinar su eficacia y seguridad en pacientes que padecen esa enfermedad neurodegenerativa

Por qué el litio podría

Descubrieron un nuevo género de venado en América Latina: un linaje único en los Andes

El anima habita en ecosistemas de alta montaña y se distingue por su pequeño tamaño, su pelaje rojizo y una fosa lagrimal profunda en el cráneo, características que lo separan de otros ciervos sudamericanos

Descubrieron un nuevo género de

Una vacuna nasal experimental brindó protección contra la gripe aviar en animales

Científicos de la Universidad de Washington de los Estados Unidos comprobaron que bloquea el avance del virus en modelos de laboratorio

Una vacuna nasal experimental brindó

Calendario astronómico de febrero 2026: un mes bajo las estrellas para no perderse nada

Con eclipses, conjunciones, cometas y una alineación planetaria poco frecuente, el segundo mes del año ofrecerá un recorrido completo por los principales fenómenos del cielo nocturno. Las claves para observarlos

Calendario astronómico de febrero 2026:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
David Vélez hizo una lectura

David Vélez hizo una lectura incómoda del aumento del salario mínimo en Colombia: “Trae un daño gigantesco”

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Senamhi: Ríos en Perú mantendrán caudales entre “normal” y “sobre lo normal” hasta mayo

Propfepa clausuró el proyecto turístico Perfect Day Mahahual por estos motivos

Registraduría avaló comité para que se convoque a una asamblea constituyente en Colombia: “Cumple con requisitos”

INFOBAE AMÉRICA
Turquía despliega a sus F-16

Turquía despliega a sus F-16 en Somalia para acelerar el ritmo de los ataques contra Al Shabaab

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Muere con 96 años Alfredo Davicce, presidente de River Plate entre 1989 y 1997

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos de Catherine

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón