La ciencia reveló que tiburones y rayas sobrevivieron al asteroide que extinguió a los grandes dinosaurios

Un equipo de investigadores analizó datos fósiles con modelos avanzados de inteligencia artificial. El hallazgo desafía la idea de un colapso marino tras el impacto

Un estudio de científicos del
Un estudio de científicos del Reino Unido revela que la extinción de los dinosaurios apenas afectó la diversidad de tiburones y rayas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio liderado por investigadores del Reino Unido. Suiza, Noruega y Alemania cambiará lo que se creía sobre la extinción de los dinosaurios y su impacto en los océanos.

Al usar inteligencia artificial, los científicos descubrieron que los tiburones y rayas apenas sufrieron una leve reducción de especies tras la caída de un asteroide hace 66 millones de años que afectó a muchas poblaciones de dinosaurios.

El modelo avanzado de IA
El modelo avanzado de IA ayudó a diferenciar entre vacíos en el registro fósil y auténticas extinciones de especies marinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo contradice la idea de que la catástrofe afectó a todos los animales marinos por igual. Fue publicado en la revista Current Biology.

El equipo de científicos reunió el mayor conjunto de datos fósiles de tiburones y rayas jamás creado.

El apoyo de la IA en paleontología

La inteligencia artificial permitió a
La inteligencia artificial permitió a los científicos analizar la evolución de tiburones y rayas durante 145 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la ayuda de modelos avanzados de IA, analizaron la diversidad de estas especies durante los últimos 145 millones de años. Así lograron reconstruir la historia evolutiva más precisa conocida hasta hoy para estos animales.

Los resultados muestran que durante el Cretácico, hace más de 100 millones de años, los océanos ya tenían una variedad similar a la actual.

Cuando el asteroide impactó la Tierra, la cantidad de especies disminuyó solo un 10%. Esto contrasta con la desaparición casi total de los dinosaurios y otros grandes depredadores marinos.

Los datos indican que, tras
Los datos indican que, tras el impacto del asteroide hace 66 millones de años, la cantidad de especies de tiburones y rayas solo cayó un 10%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones previas no detectaban estos matices porque los registros fósiles suelen estar incompletos o mal distribuidos.

Gracias a la inteligencia artificial, se pudo corregir ese problema y ver con claridad los verdaderos cambios en la biodiversidad.

La tecnología permitió separar los vacíos de información de los descensos reales de especies.

Cambios graduales y supervivencia a largo plazo

El punto máximo de
El punto máximo de diversidad de tiburones y rayas se alcanzó en el Eoceno medio, hace aproximadamente 50 millones de años./Archivo Scripps Oceanography Joshua Stewart

La diversidad de tiburones y rayas alcanzó su punto más alto en el Eoceno medio, hace unos 50 millones de años.

En esa época, los océanos eran mucho más ricos en especies que en la actualidad. Desde entonces, estos animales han perdido más del 40% de su variedad. Como consecuencia, los mares actuales quedaron con menos opciones.

La doctora Catalina Pimiento, líder del estudio y paleontóloga de las universidad de Zurich, en Suiza, y Swansea University, Reino Unido, explicó que el equipo revisó cientos de trabajos científicos para crear una base de datos global y confiable.

Esta tarea permitió reunir información de distintas regiones y épocas, eliminando inconsistencias y errores. La base de datos cubre un período de 145 millones de años.

El doctor Daniele Silvestro, coautor, señaló que el modelo de IA fue clave para identificar cuándo la falta de fósiles en una zona se debía a poca exploración y no a una verdadera extinción.

La base de datos global
La base de datos global creada para el estudio recopiló información de cientos de investigaciones paleontológicas y 145 millones de años de historia./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Así, se logró un retrato fiel de cómo evolucionaron estos animales a lo largo del tiempo. El estudio pone en perspectiva la resistencia de tiburones y rayas frente a extinciones masivas.

Más allá del pasado, los resultados ayudan a entender la situación actual de estos peces.

Los tiburones y rayas que existen hoy han sobrevivido a millones de años de cambios y crisis. Sin embargo, desde hace entre 40 y 50 millones de años, su diversidad sigue disminuyendo.

Mientras los dinosaurios desaparecieron, tiburones
Mientras los dinosaurios desaparecieron, tiburones y rayas lograron sobrevivir casi intactos a la extinción masiva/Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Esto significa que los tiburones y rayas modernos no parten de cero frente a amenazas como la sobrepesca o el cambio climático.

En realidad, ya han perdido gran parte de su potencial evolutivo. Hoy enfrentan desafíos desde una posición debilitada, no desde la abundancia.

Conocer esta larga historia permite valorar la importancia de proteger las especies actuales. Los tiburones y rayas son supervivientes, pero su futuro depende de las decisiones que se tomen ahora.

La clave está en conservar lo que la evolución consiguió mantener durante millones de años.

