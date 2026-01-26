Ciencia

Investigan el significado de misteriosas figuras de arte rupestre en Sudáfrica: retratan danzas y rituales

El análisis de estas escenas revela gestos e instrumentos musicales

Guardar
El arte rupestre San de
El arte rupestre San de Sudáfrica conserva escenas de danzas de trance y ceremonias de iniciación femenina, reflejo de las tradiciones ancestrales de África austral (Adapted from Vinnicomb 2001, in Kumbani and Diaz-Andreu 2025)

Un estudio publicado en la revista Telestes analizó de forma detallada las escenas de baile que aparecen en el arte rupestre de Sudáfrica. La investigación, liderada por Joshua Kumbani y Margarita Díaz-Andreu, identificó la presencia predominante de danzas, lo que aporta información sobre las costumbres y creencias de las llamadas comunidades San.

Las representaciones de baile se concentran principalmente en las regiones de KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Free State y Western Cape. Según Telestes, estas pinturas permiten analizar la cultura material y los rituales de los San, ya que la danza, por su naturaleza efímera, deja pocos rastros fuera de estos murales. El estudio utilizó bases de datos como SARADA y combinó métodos iconográficos y etnográficos para comparar las imágenes con prácticas actuales.

Tipos de danzas: trance y ritos de iniciación

Los investigadores clasificaron los principales tipos de danzas presentes en los paneles. Las danzas de trance, relacionadas con rituales de sanación, muestran a hombres bailando en círculo mientras las mujeres aplauden y cantan, un patrón que se encuentra en hasta diecisiete escenas en KwaZulu-Natal.

Otra categoría relevante es la danza del eland, o danza de iniciación femenina, protagonizada por mujeres. Destaca el sitio de Fulton’s Rock, donde un grupo de bailarinas rodea a una figura central, posiblemente una niña en su primer rito de paso. En Namahali, las imágenes sugieren un vínculo entre los rituales y el simbolismo animal, con figuras humanas y teriantropas junto a objetos asociados a la fertilidad y la petición de lluvia.

Las ceremonias de iniciación masculina se representan con mucha menor frecuencia. Kumbani explicó que esto puede deberse al carácter reservado y secreto de estos ritos. Esta escasez de imágenes alimenta el debate sobre la naturaleza exclusiva de ciertas prácticas dentro de la sociedad San.

Las ceremonias de iniciación femenina
Las ceremonias de iniciación femenina aparecen en mayor número que las masculinas en el arte rupestre San (Rock Art Research Institute, University of Witwatersrand and The African Rock Art Digital Archive in Kumbani and Diaz-Andreu 2025)

Las pinturas documentan elementos rituales y musicales: bastones de danza empleados durante los trances, posturas corporales como la flexión del tronco, figuras con sangrado nasal y seres mitad humano, mitad animal.

Mujeres aplaudiendo o cantando acompañan musicalmente las escenas, reforzadas por la presencia de instrumentos como arcos musicales y sonajas. Los bailarines llevan bandas, gorros de plumas, pieles y, a veces, colas de animal. Ejemplos de estos elementos aparecen en Halstone (sonajas) y Wide Valley (un arpista). La música, tanto vocal como instrumental, cumplía funciones de cohesión social y sanación, señala Telestes.

Variaciones regionales y debate interpretativo

Cada región presenta variantes en la composición y simbolismo de las danzas. En KwaZulu-Natal, paneles como Dancers Cave y Lonyana muestran interacciones entre hombres, mujeres y seres híbridos.

En Eastern Cape predominan motivos como el sangrado nasal y la centralidad de animales de poder, mientras que en Western Cape se documentan ceremonias de iniciación y la presencia de flautas. Sevilla 5, en Cederberg, contiene una de las pocas escenas relacionadas con la iniciación masculina, con filas de figuras masculinas que portan mantos y tocados, lo que sugiere un rito de paso a la adultez.

La interpretación de estas escenas sigue siendo objeto de debate. Aunque los atributos rituales predominan, investigadores citados en Telestes advierten que existen pinturas que no pueden clasificarse con claridad, ya que el ambiente de las danzas podía oscilar entre lo festivo y lo ceremonial. La escasez de ceremonias masculinas suele vincularse al secreto ritual, aunque existen otras hipótesis.

Los expertos planean ampliar los
Los expertos planean ampliar los estudios sobre este campo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación de instrumentos musicales en el arte rupestre, sin un correlato etnográfico directo para algunos objetos, alimenta la discusión sobre si ciertas danzas tenían un carácter menos religioso. El estudio indica que la línea divisoria entre prácticas de sanación, cohesión grupal y entretenimiento es difusa.

El análisis de las escenas de baile en el arte rupestre San resalta la función del baile y la música como ejes de la vida comunitaria y mecanismos de sanación y transición colectiva. Según Telestes, el equipo de Kumbani y Díaz-Andreu planea ampliar la investigación hacia regiones como Namibia y profundizar en la interpretación de escenas simbólicamente complejas.

Los paneles pintados por los San conservan episodios de sanación, tránsito vital y celebración, huellas antiguas que el registro escrito rara vez recoge y que hoy contribuyen a una valoración renovada del legado ritual y su preservación.

Temas Relacionados

Arte rupestre SanDanzas de tranceCeremonias de iniciación femeninaSudáfricaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevos datos científicos revelan por qué la Tierra se enfrió tras la era de los dinosaurios

Un equipo de expertos logró reconstruir la evolución del clima global de los últimos 66 millones de años

Nuevos datos científicos revelan por

La rana que desafía la regla básica de los anfibios: cómo una especie logró sobrevivir en agua salada

El biólogo Scott Travers analizó en un informe para Forbes el caso de un vertebrado que habita manglares y estuarios del sudeste asiático y exhibe adaptaciones fisiológicas y conductuales extremas que le permiten tolerar salinidades comparables a las del océano

La rana que desafía la

Los secretos del valle que encierra 200 millones de años de evolución geológica en la Patagonia

Científicos del Conicet y del Museo MEF de Chubut describieron cómo hacer la travesía por ocho escenarios de la región de Gondwana, que preservan fósiles, troncos petrificados y antiguos volcanes. Por qué es una experiencia única para entender el pasado profundo

Los secretos del valle que

Por qué los campos agrícolas y las zonas urbanas conservan más diversidad de insectos que las praderas

Un estudio alemán revela que la variabilidad de cultivos y jardines en estos entornos propicia comunidades biológicas más variadas frente a la homogeneización detectada en zonas de pasto manejadas intensivamente

Por qué los campos agrícolas

La aleta inspirada en rayas que podría revolucionar la robótica submarina

Un equipo de ingenieros ha creado un dispositivo que imita los movimientos de estos peces para analizar su eficiencia en distintos entornos subacuáticos, abriendo nuevas posibilidades

La aleta inspirada en rayas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Naranja: violencia psicológica y

Día Naranja: violencia psicológica y física, las más frecuentes contra mujeres en México

La guerra por las camisetas que mueve millones y redefine el negocio del fútbol colombiano en 2026, así está el tablero

Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: esta es su mirada y objetivos para llegar a la Casa de Nariño

¿Por qué las viudas negras devoran a los machos? La UNAM lo explica

La industria manufacturera colombiana enfrenta estancamiento pese al repunte económico

INFOBAE AMÉRICA
Delcy Rodríguez anuncia el cierre

Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando ser "una potencia"

La milicia iraquí Kataib Hezbolá llama a una "guerra total" contra los "enemigos" de Irán

Carmen Chaparro y Bernabé Domínguez, convertidos en marido y mujer unas horas antes de pasar por quirófano

Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos siete muertos y decenas de desaparecidos

Senadores demócratas piden a los republicanos que rechacen la financiación al Departamento de Seguridad de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor