Investigan el significado de misteriosas figuras de arte rupestre en Sudáfrica: retratan danzas y rituales

El arte rupestre San de Sudáfrica conserva escenas de danzas de trance y ceremonias de iniciación femenina, reflejo de las tradiciones ancestrales de África austral (Adapted from Vinnicomb 2001, in Kumbani and Diaz-Andreu 2025)

Un estudio publicado en la revista Telestes analizó de forma detallada las escenas de baile que aparecen en el arte rupestre de Sudáfrica. La investigación, liderada por Joshua Kumbani y Margarita Díaz-Andreu, identificó la presencia predominante de danzas, lo que aporta información sobre las costumbres y creencias de las llamadas comunidades San.

Las representaciones de baile se concentran principalmente en las regiones de KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Free State y Western Cape. Según Telestes, estas pinturas permiten analizar la cultura material y los rituales de los San, ya que la danza, por su naturaleza efímera, deja pocos rastros fuera de estos murales. El estudio utilizó bases de datos como SARADA y combinó métodos iconográficos y etnográficos para comparar las imágenes con prácticas actuales.

Tipos de danzas: trance y ritos de iniciación

Los investigadores clasificaron los principales tipos de danzas presentes en los paneles. Las danzas de trance, relacionadas con rituales de sanación, muestran a hombres bailando en círculo mientras las mujeres aplauden y cantan, un patrón que se encuentra en hasta diecisiete escenas en KwaZulu-Natal.

Otra categoría relevante es la danza del eland, o danza de iniciación femenina, protagonizada por mujeres. Destaca el sitio de Fulton’s Rock, donde un grupo de bailarinas rodea a una figura central, posiblemente una niña en su primer rito de paso. En Namahali, las imágenes sugieren un vínculo entre los rituales y el simbolismo animal, con figuras humanas y teriantropas junto a objetos asociados a la fertilidad y la petición de lluvia.

Las ceremonias de iniciación masculina se representan con mucha menor frecuencia. Kumbani explicó que esto puede deberse al carácter reservado y secreto de estos ritos. Esta escasez de imágenes alimenta el debate sobre la naturaleza exclusiva de ciertas prácticas dentro de la sociedad San.

Las ceremonias de iniciación femenina aparecen en mayor número que las masculinas en el arte rupestre San (Rock Art Research Institute, University of Witwatersrand and The African Rock Art Digital Archive in Kumbani and Diaz-Andreu 2025)

Las pinturas documentan elementos rituales y musicales: bastones de danza empleados durante los trances, posturas corporales como la flexión del tronco, figuras con sangrado nasal y seres mitad humano, mitad animal.

Mujeres aplaudiendo o cantando acompañan musicalmente las escenas, reforzadas por la presencia de instrumentos como arcos musicales y sonajas. Los bailarines llevan bandas, gorros de plumas, pieles y, a veces, colas de animal. Ejemplos de estos elementos aparecen en Halstone (sonajas) y Wide Valley (un arpista). La música, tanto vocal como instrumental, cumplía funciones de cohesión social y sanación, señala Telestes.

Variaciones regionales y debate interpretativo

Cada región presenta variantes en la composición y simbolismo de las danzas. En KwaZulu-Natal, paneles como Dancers Cave y Lonyana muestran interacciones entre hombres, mujeres y seres híbridos.

En Eastern Cape predominan motivos como el sangrado nasal y la centralidad de animales de poder, mientras que en Western Cape se documentan ceremonias de iniciación y la presencia de flautas. Sevilla 5, en Cederberg, contiene una de las pocas escenas relacionadas con la iniciación masculina, con filas de figuras masculinas que portan mantos y tocados, lo que sugiere un rito de paso a la adultez.

La interpretación de estas escenas sigue siendo objeto de debate. Aunque los atributos rituales predominan, investigadores citados en Telestes advierten que existen pinturas que no pueden clasificarse con claridad, ya que el ambiente de las danzas podía oscilar entre lo festivo y lo ceremonial. La escasez de ceremonias masculinas suele vincularse al secreto ritual, aunque existen otras hipótesis.

Los expertos planean ampliar los estudios sobre este campo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación de instrumentos musicales en el arte rupestre, sin un correlato etnográfico directo para algunos objetos, alimenta la discusión sobre si ciertas danzas tenían un carácter menos religioso. El estudio indica que la línea divisoria entre prácticas de sanación, cohesión grupal y entretenimiento es difusa.

El análisis de las escenas de baile en el arte rupestre San resalta la función del baile y la música como ejes de la vida comunitaria y mecanismos de sanación y transición colectiva. Según Telestes, el equipo de Kumbani y Díaz-Andreu planea ampliar la investigación hacia regiones como Namibia y profundizar en la interpretación de escenas simbólicamente complejas.

Los paneles pintados por los San conservan episodios de sanación, tránsito vital y celebración, huellas antiguas que el registro escrito rara vez recoge y que hoy contribuyen a una valoración renovada del legado ritual y su preservación.