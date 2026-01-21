¿Fue alguna vez azul el Planeta Rojo? Nuevas pistas reescriben la historia del agua en Marte

Un nuevo estudio científico plantea que Marte tuvo un océano estable en su hemisferio norte hace más de 3300 millones de años según evidencias geológicas (NASA)

Durante décadas, Marte ocupó un lugar especial en la imaginación científica y cultural como un mundo seco, frío y hostil. Sin embargo, bajo esa superficie rojiza comenzaron a emerger señales de un pasado muy distinto. Canales, minerales alterados por agua y estructuras sedimentarias alimentaron una hipótesis persistente: el Planeta Rojo no siempre fue rojo.

Ahora, un nuevo estudio aporta evidencias concretas de que Marte pudo haber tenido un océano de escala planetaria, comparable en tamaño al Océano Ártico de la Tierra, y con agua superficial estable durante períodos prolongados.

La investigación publicada en la última edición de la revista npj Space Exploration se centró en una región clave del planeta, el sistema de cañones Valles Marineris, una estructura colosal que atraviesa el ecuador marciano a lo largo de más de 4000 kilómetros. Dentro de ese sistema, los científicos analizaron el sector sureste de Coprates Chasma, un cañón de unos 1000 kilómetros de longitud.

Depósitos sedimentarios en Valles Marineris muestran patrones similares a deltas terrestres formados cuando ríos desembocan en océanos (NASA)

Allí identificaron una serie de formaciones geológicas que llamaron depósitos de frente escarpado, estructuras que en la Tierra se asocian con deltas fluviales donde los ríos desembocan en océanos o grandes mares.

“Juntos, estos instrumentos actúan como una máquina del tiempo geológico, ayudándonos a reconstruir la condición pasada del planeta”, dijo el autor principal del estudio, Ignatius Argadestya, geólogo planetario de la Universidad de Berna en Suiza.

Las imágenes utilizadas provinieron de múltiples misiones espaciales, entre ellas la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, la Mars Express de la Agencia Espacial Europea y la ExoMars Trace Gas Orbiter. La combinación de datos permitió observar con gran precisión la morfología del terreno, incluso en zonas hoy cubiertas por dunas moldeadas por el viento marciano.

Las formaciones halladas en Coprates Chasma aparecen a la misma altura lo que indica un nivel de agua constante durante millones de años (NASA)

“El Marte moderno es seco y polvoriento, pero los científicos han sospechado durante mucho tiempo que alguna vez fluyó agua en su superficie. La pregunta ha sido: ¿cuánta agua? Los científicos de la NASA estiman que Marte solía tener al menos 8 millones de kilómetros cúbicos de agua.

Eso es más que el volumen de agua que se encuentra en el Océano Ártico de la Tierra. Si esa cantidad de agua estuviera presente en Marte hoy, cubriría el 19% de la superficie y alcanzaría una profundidad máxima de una milla”, escribió la NASA.

Y agregó: “Estos resultados se basan en observaciones detalladas de dos formas ligeramente diferentes de agua en la atmósfera marciana. Al comparar los hallazgos de agua en Marte hoy con el agua atrapada en un antiguo meteorito marciano, los científicos determinaron cuánta agua escapó del planeta al espacio y, por lo tanto, cuánta agua probablemente tenía Marte”.

Una antigua costa marcada en piedra

Los depósitos del delta que aparecieron en las imágenes de Marte con la línea costera (ESA/ExoMars – TGO/CaSSIS/Ignatius Argadestya)

El hallazgo más llamativo surgió al analizar la altitud y la edad de los depósitos escarpados. Todos aparecieron dentro de un rango muy estrecho de elevaciones, entre los 3650 y 3750 metros de profundidad respecto al nivel de referencia marciano, tanto en Valles Marineris como en las tierras bajas del hemisferio norte. Además, los científicos determinaron que estas estructuras se formaron hace unos 3370 millones de años, un período temprano de la historia del planeta.

La coincidencia en altura y edad llevó a los investigadores a una conclusión clara: esos depósitos señalaron la presencia de una antigua línea costera. En otras palabras, marcaron el borde de un océano que ocupó gran parte del hemisferio norte de Marte. Según las estimaciones del equipo, ese cuerpo de agua alcanzó dimensiones comparables a las del Océano Ártico terrestre, con profundidades que en algunos puntos superaron el kilómetro.

“La implicación más importante es que Marte podría haber mantenido agua superficial estable a escala planetaria durante períodos más largos de lo que se creía. El agua en Marte podría haber formado sistemas conectados a lo largo de vastas distancias, en lugar de existir únicamente en lagos aislados”, afirmó Argadestya.

Investigadores estiman que el antiguo océano marciano fue al menos tan grande como el Océano Ártico actual en la Tierra (NASA)

La idea de un océano marciano no resultó nueva. Estudios anteriores ya propusieron la existencia de mares y ríos, e incluso de un gran océano boreal. Sin embargo, uno de los mayores problemas siempre fue identificar con precisión dónde se ubicó la costa y cuán estable fue el nivel del agua. En Marte, a diferencia de la Tierra, la actividad tectónica y la erosión posterior alteraron gran parte del registro geológico.

“Nuestro estudio aporta una nueva línea de evidencia geológica que ayuda a determinar dónde pudo haber estado la costa y qué tan alta llegó a ser el nivel del agua”, afirmó Argadestya. La regularidad topográfica de los depósitos y su distribución coherente fortalecieron esa interpretación.

El contexto geográfico también resultó clave. Coprates Chasma se encuentra a una altitud relativamente elevada en comparación con las vastas planicies del norte marciano. Si el agua alcanzó ese nivel, no pudo haberse contenido solo en el cañón. El exceso habría fluido hacia las tierras bajas, inundando enormes regiones y formando un océano continuo que cubrió buena parte del hemisferio.

Tormentas tropicales, océanos y la pregunta por la vida

Las muestras del cráter Jezero, el lugar de aterrizaje de la misión Mars 2020 de la NASA, pueden ayudar a revelar evidencia de los cambios climáticos de Marte durante su existencia y posibles signos de vida anterior (NASA/JPL-CALTECH/MSSS/JHU-APL)

Las nuevas evidencias geológicas se sumaron a datos recientes obtenidos por el rover Perseverance de la NASA, que opera en la superficie marciana desde 2021. Este vehículo encontró señales de antiguos sistemas climáticos intensos, compatibles con la presencia de grandes tormentas tropicales.

En la Tierra, ese tipo de fenómenos requiere extensas masas de agua líquida y una atmósfera capaz de sostener ciclos hidrológicos activos.

Según otra investigación publicada también en npj Space Exploration, Marte tuvo un océano enorme hace unos 3 mil millones de años, lo que lo convirtió en un “planeta azul” similar a la Tierra actual. La coincidencia temporal entre las evidencias climáticas y las estructuras costeras reforzó la hipótesis de un Marte húmedo y dinámico.

Misiones de la NASA a Marte, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: rover Perseverance y helicóptero Ingenuity, módulo de aterrizaje InSight, orbitador Odyssey, orbitador MAVEN, rover Curiosity y Mars Reconnaissance (NASA/JPL-CALTECH)

Los científicos señalaron que un océano estable cambió de manera drástica las condiciones ambientales del planeta. El agua superficial reguló la temperatura, favoreció la circulación atmosférica y creó nichos potencialmente habitables. En ese escenario, la posibilidad de vida dejó de ser una especulación remota para convertirse en una pregunta científica concreta.

Como pueden imaginar, esto representó un logro notable. Una masa de agua persistente aumentó de forma considerable las probabilidades de habitabilidad. Con esas condiciones surgió la pregunta inevitable, la que acompañó a la humanidad desde que observó por primera vez ese punto rojizo en el cielo nocturno: ¿hubo vida en Marte?

Las investigaciones actuales no ofrecieron aún una respuesta definitiva, pero delimitaron mejor el contexto en el que esa vida pudo haber existido. Si Marte sostuvo océanos, ríos y tormentas durante millones de años, entonces dispuso de tiempo suficiente para que procesos biológicos simples se desarrollaran, al menos en teoría.

El estudio fue liderado por científicos de la Universidad de Berna y publicado en la revista npj Space Exploration (NASA)

El próximo paso de los científicos se enfocará en la composición de los antiguos suelos marcianos. Analizar los minerales y las huellas químicas de la erosión hídrica permitirá reconstruir con mayor precisión cómo circuló el agua y qué condiciones químicas predominaban. Esa información resultará clave para orientar futuras misiones de la NASA y de otras agencias espaciales, especialmente aquellas dedicadas a la búsqueda directa de biofirmas.

Marte, el Planeta Rojo, quizá no siempre mereció ese nombre. Durante una etapa temprana de su historia, pudo reflejar la luz del Sol sobre vastas superficies de agua, con costas, deltas y tormentas que hoy solo sobreviven como huellas grabadas en la roca.

La idea de un Marte azul dejó de ser una simple conjetura para apoyarse en evidencias cada vez más sólidas, y con ellas, la historia del planeta vecino comenzó a reescribirse.