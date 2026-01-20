El misterio de la polilla “caniche” que asombra a los científicos por su llamativa apariencia

La polilla caniche fue fotografiada en 2009 en el Parque Nacional Canaima y desde entonces intriga a científicos y aficionados

Hace unos años, una imagen recorrió el mundo digital y sembró desconcierto entre científicos y curiosos. La fotografía, tomada por el zoólogo Arthur Anker en el Parque Nacional Canaima de la Gran Sabana, mostraba una polilla blanca, peluda y robusta, con una apariencia tan singular que muchos dudaron de su existencia.

Así nació el mito de la polilla caniche venezolana en 2009, un insecto que, más de quince años después, sigue sin nombre científico y permanece como un enigma sin resolver. La comunidad científica aún debate sobre su verdadera identidad y clasificación.

Una criatura que desafía la ciencia

El hallazgo de Arthur Anker no tardó en ganar notoriedad. Al compartir la imagen bajo el título “Poodle moth, Venezuela”, atrajo la atención de expertos en entomología y aficionados a la naturaleza. La polilla, cubierta por una densa capa de escamas blancas y con antenas prominentes, parecía salida de un cuento fantástico.

“Cuando le envié un correo electrónico a Arthur para preguntarle si sabía qué especie era esta polilla, me respondió que no lo sabía y me reveló que ningún otro zoólogo con el que había hablado lo sabía tampoco”, relató el zoólogo y divulgador científico Karl Shuker a National Geographic.

La comunidad científica se enfrentaba a una criatura que ni siquiera podían ubicar con certeza en un género conocido.

Pese a las especulaciones, la identidad taxonómica de la polilla sigue sin resolverse. Especialistas han sugerido que podría pertenecer al género Artace, dentro de la familia Lasiocampidae, que agrupa mariposas nocturnas de América del Sur y Central. Sin embargo, la falta de ejemplares físicos ha impedido realizar un análisis morfológico y genético que confirme esta hipótesis.

Hasta la fecha no se ha hecho ninguna descripción taxonómica de este insecto, ni siquiera se le ha asignado un nombre científico válido.

El doctor John E. Rawlings, del Museo Carnegie de Historia Natural, ha manifestado que la validez de varias especies sudamericanas de este género es incierta, y advierte que sin un examen riguroso de otros especímenes, no puede descartarse que se trate de una especie ya descrita.

Características que fascinan

La singularidad de la polilla caniche venezolana reside en su morfología. Sus alas presentan un borde difuso y una textura que podría ayudarla a camuflarse entre musgo o corteza, una táctica conocida como coloración disruptiva.

El cuerpo, cubierto de escamas que simulan pelaje, cumple funciones que van más allá de lo estético: serviría de aislamiento térmico, camuflaje y defensa contra depredadores. Esta capa vellosa parece tener varias funciones: actúa como aislante, mejora la capacidad de mimetizarse y puede disuadir a depredadores, haciendo que la polilla parezca poco apetitosa.

Las antenas, grandes y plumosas, son sensores sensibles a olores y movimientos del aire, cruciales para la orientación, búsqueda de alimento y localización de pareja. Los ojos, de gran tamaño, sugieren hábitos nocturnos y sensibilidad a la luz tenue, lo que refuerza la teoría de que se trata de una especie activa de noche.

La Gran Sabana venezolana, una de las regiones más biodiversas y remotas del país, es hasta ahora el único lugar donde se ha registrado la presencia de esta polilla. Desde el descubrimiento inicial, no se han reportado nuevos avistamientos confirmados, lo que refuerza su estatus de rareza. Algunos expertos consideran que podría tratarse de una especie endémica, muy localizada o simplemente difícil de detectar.

Dieta, depredadores y rol ecológico

Aunque la dieta exacta de la polilla caniche sigue siendo un misterio, los científicos suponen que, como otros miembros del género Artace, se alimenta en su etapa adulta del néctar o savia de plantas, utilizando una probóscide enrollada.

En su fase de larva, probablemente consuma hojas, aunque las plantas hospedantes específicas no han sido identificadas. Respecto a sus depredadores, se estima que aves, murciélagos, pequeños reptiles y anfibios podrían incluirla en su dieta, aunque su pelaje podría dificultar la ingestión o imitar a especies tóxicas, ofreciéndole cierta protección natural.

“Si alguien puede arrojar algo de luz sobre la identidad de esta encantadora y misteriosa polilla, me encantaría saberlo”, escribió Karl Shuker, quien reafirma la necesidad de nuevos hallazgos y análisis.