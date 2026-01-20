Ciencia

Brasil autorizó los primeros ensayos en humanos de un medicamento para lesiones medulares completas

La fase inicial se realizará con cinco voluntarios adultos y estará enfocada en evaluar la seguridad del compuesto, desarrollado por investigadores de la UFRJ y supervisado por la Anvisa

Brasil aprobó la fase inicial de ensayos en humanos para un nuevo medicamento dirigido a lesiones medulares completas. Esta investigación, liderada por científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), comenzará en los próximos meses en ese país. El estudio involucrará a cinco voluntarios adultos que hayan sufrido traumatismos recientes y que presentan pérdida total de sensibilidad y movimiento. Las pruebas se realizarán en hospitales seleccionados por el laboratorio Cristália, bajo supervisión estricta de la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

La autorización oficial llegó después de casi tres años de revisión. El tratamiento, llamado polilaminina, se aplicará directamente en la médula espinal de los participantes. La fase inicial durará al menos seis meses y evaluará principalmente la seguridad del compuesto. Las personas seleccionadas tienen entre 18 y 72 años y han sufrido lesiones graves en las últimas 72 horas.

La expectativa de los investigadores se concentra en determinar si la polilaminina resulta segura para el uso en humanos. El medicamento se compone de una proteína extraída de la placenta humana. El objetivo principal de esta etapa experimental es observar posibles efectos adversos y la tolerancia del organismo a la sustancia.

Un nuevo paso en la búsqueda de tratamientos para lesiones medulares

De acuerdo con información publicada por Folha de São Paulo, el equipo de la UFRJ logró que el medicamento demuestre capacidad para regenerar lesiones en modelos preclínicos, lo que alentó la solicitud de autorización para pruebas en personas. La aprobación de Anvisa representa un hito importante para la ciencia brasileña y para quienes conviven con lesiones medulares severas, una condición que hasta ahora no cuenta con terapias efectivas para la recuperación total de la movilidad.

Según los especialistas, la aplicación de polilaminina en un entorno controlado permitirá obtener datos precisos sobre la seguridad del producto. En caso de resultados satisfactorios, el ensayo avanzará a las fases dos y tres, centradas en comprobar la eficacia del tratamiento y los beneficios en la recuperación funcional de la médula espinal.

El laboratorio Cristália, encargado de coordinar el estudio, seleccionará a los voluntarios bajo criterios estrictos. Los candidatos deben haber perdido toda capacidad de movimiento y sensibilidad, y haber sufrido el traumatismo en las últimas 72 horas.

El proceso, según precisó Folha de São Paulo, incluirá seguimientos médicos periódicos, exámenes clínicos y análisis detallados para detectar cualquier cambio relacionado con la administración de la sustancia.

Fases posteriores y posible incorporación al sistema público

La polilaminina podría incorporarse en el futuro al Sistema Único de Saúde (SUS), el sistema público de salud de Brasil, si supera todas las fases de evaluación clínica. Actualmente, el Ministerio de Sanidad mantiene conversaciones con los desarrolladores para analizar los pasos necesarios en caso de éxito. El proceso de aprobación requiere demostrar no solo la seguridad, sino también la eficacia del medicamento en un grupo más amplio de pacientes.

Según declaraciones de los responsables del proyecto reproducidas por Folha de São Paulo, la producción de la sustancia utiliza proteínas placentarias obtenidas bajo condiciones reguladas, lo que representa un avance en la fabricación de terapias innovadoras para enfermedades graves. La investigación sigue los estándares internacionales para ensayos clínicos y cumple con los protocolos de ética médica.

Brasil se convierte así en uno de los primeros países en probar un medicamento de este tipo en humanos, lo que podría abrir nuevas posibilidades científicas en el tratamiento de lesiones medulares completas. Los resultados de la fase uno serán determinantes para el futuro de la polilaminina y para quienes esperan nuevas alternativas terapéuticas.

El inicio de las pruebas clínicas representa un avance importante en la medicina regenerativa. El seguimiento de los casos y los informes sobre la evolución de los pacientes seleccionados serán clave para decidir la continuidad del desarrollo de este medicamento. Las expectativas se mantienen altas entre los expertos y las autoridades sanitarias.

Implicancias para la ciencia y la salud pública brasileña

El desarrollo de la polilaminina marca un hito para la investigación médica en Brasil. De acuerdo con fuentes del sector científico citadas por Folha de São Paulo, el país demuestra capacidad para generar soluciones innovadoras mediante la colaboración entre universidades, laboratorios y organismos estatales de control. La cooperación entre la UFRJ, Cristália y Anvisa permitió el avance del proyecto hasta la etapa clínica.

La lesión medular completa afecta de manera severa la calidad de vida de quienes la padecen. La ausencia de tratamientos efectivos ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas que permitan recuperar funciones motoras y sensoriales. Los próximos meses serán decisivos para evaluar el desempeño de la polilaminina en pacientes reales y determinar si el medicamento puede ofrecer una opción terapéutica viable.

Las autoridades sanitarias monitorean de cerca el desarrollo del ensayo clínico. El seguimiento estricto de los voluntarios y la recopilación de datos garantizarán que la investigación avance bajo los más altos estándares de seguridad. Si los resultados superan las expectativas, Brasil podría liderar una nueva etapa en el tratamiento de lesiones medulares a nivel global.

Las miradas de la comunidad científica internacional se centran ahora en los avances de este estudio. El país espera consolidar su posición como referente en el desarrollo de terapias innovadoras y mejorar la calidad de vida de quienes sufren lesiones medulares graves.

