Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

Basket participó en el experimento donde aprendió el nombre de un objeto solo al oír conversaciones entre personas/Crédito Shany Dror

Un perro puede sumar palabras a su vocabulario solo por escuchar una charla entre personas.

Antes se creía que ese aprendizaje era exclusivo de los bebés. Pero científicos de Hungría y Austria confirmaron que hay perros con una habilidad especial para aprender nombres de objetos.

Esos animales no necesitan que alguien les enseñe de forma directa: asocian palabras y objetos solo porque oyen a las personas con las que conviven hablar, sin recibir órdenes ni indicaciones.

Squall es un border collie macho de 9,5 años procedente de Estados Unidos. Participó en el estudio y conoce los nombres de muchos juguetes para perros/ Bobbie Kurivial

La investigación fue publicada en la revista Science y muestra que la capacidad de aprender a partir de la observación y la escucha no es solo humana.

Algunos perros alcanzan niveles de aprendizaje de palabras parecidos a los de un niño de entre 18 y 23 meses.

El trabajo fue realizado por los investigadores de la Universidad Loránd Eötvös en Hungría y la Universidad de Medicina Veterinaria, en Austria.

Aprendizaje canino solo con escuchar

Miso es un border collie macho de 6 años de Canadá. Conoce los nombres de unos 200 juguetes/Verónica Suen (Veronica Suen)

Los investigadores quisieron saber si algunos perros pueden incorporar palabras nuevas solo al oír conversaciones humanas.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre vocabulario en perros implicaba mostrar un objeto y repetir su nombre varias veces.

Pero el equipo científico en Hungría quiso comprobar si un perro podía unir un nombre nuevo a un objeto desconocido, sin ver ambos juntos ni recibir entrenamiento especial.

Así, los investigadores imitaron la forma en la que los niños pequeños aprenden palabras al escuchar a las personas adultas hablar de cosas que no ven.

El estudio realizado por investigadores de Hungría confirmó que ciertos perros asocian palabras y objetos sin entrenamiento directo, solo por observar interacciones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros elegidos para el experimento ya conocían decenas o cientos de nombres de objetos. Estos animales tenían una memoria verbal mucho más desarrollada que la mayoría de los perros de compañía.

Para asegurar que el aprendizaje fuera solo por escucha, las personas que conviven con los perros no podían mirar, señalar ni hablar directamente a los animales cuando decían los nombres nuevos durante la conversación.

Experimentos en casa y resultados claros

En este video se muestran ejemplos de las sesiones de demostración que se llevaron a cabo para este estudio/Shany Dror

Durante la prueba, las personas hablaban entre sí sobre juguetes desconocidos al usar palabras nuevas, sin interactuar con el perro. El animal estaba en la habitación, pero no participaba de la charla.

Un caso clave fue el de Basket, un perro que ya respondía a muchos nombres de objetos. Su tarea era escuchar la charla y luego buscar el objeto correcto cuando se le pedía.

El resultado fue claro: Basket identificó correctamente el juguete nombrado por las personas con las que convive solo por haber escuchado la conversación.

“Estos perros pueden mapear una palabra nueva a un objeto nuevo incluso cuando la palabra y el objeto no se presentan al mismo tiempo”, afirmaron los investigadores.

La investigación, publicada en Science, revela que aprender nuevas etiquetas no es una habilidad exclusiva de los humanos (Don Harvey)

Repitieron el test con diferentes juguetes y palabras para evitar el azar. Detectaron que los perros dotados fueron capaces de aprender nuevas palabras o etiquetas de forma pasiva, solo al escuchar conversaciones.

Esa habilidad coloca a los perros en un nivel de aprendizaje de vocabulario similar al de un niño de entre 18 y 23 meses.

“Nuestros hallazgos muestran que los humanos no son los únicos animales capaces de aprender nuevas etiquetas por la observación de interacciones de terceros”, resaltaron en el estudio.

No todos los perros lograron lo mismo. Solo aquellos con experiencia previa en nombres de objetos pudieron aprender palabras nuevas.

Las pruebas ocurrieron en las casas, sin entrenamiento especial ni refuerzos. Así, el experimento se pareció mucho a la vida cotidiana y evitó intervenciones extra.

Oscar, de 4 años, vive en Brasil. Participó en el estudio y demostró que conoce los nombres de muchos juguetes/Thais Miranda y João Miranda

A partir de los resultados, el equipo de investigadores recomienda que quienes viven con perros dotados jueguen con palabras y objetos para estimular esta capacidad.

Aclararon que aún no saben si este talento puede desarrollarse en perros comunes. Pero destacaron que la inteligencia canina puede ir más allá de lo imaginado y abre la puerta a nuevas preguntas sobre la comunicación entre humanos y animales.