Ciencia

Así fue la explosión volcánica que sumió al mundo en oscuridad, frío y hambre en el siglo XIII

Investigaciones recientes lograron identificar al volcán Samalas, en Indonesia, como el responsable de la catástrofe climática ocurrida hace más de 760 años y cuyas cenizas y gases devastaron cosechas y alteraron el destino de imperios y comunidades en tres continentes, según National Geographic

Guardar
La erupción del volcán Samalas
La erupción del volcán Samalas en Indonesia causó un drástico enfriamiento global en el siglo XIII, conocido como el “invierno eterno” (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda mitad del siglo XIII, una erupción colosal del volcán Samalas, ubicado en la isla indonesia de Lombok, provocó un brusco descenso de las temperaturas y alteraciones climáticas en todo el planeta. Durante más de 800 años, el verdadero origen de este fenómeno permaneció oculto.

A raíz de la explosión del volcán, sociedades de Europa, Asia y Oriente Medio sufrieron inviernos inusualmente largos, cosechas devastadas y crisis económicas que transformaron su desarrollo histórico, según documentó National Geographic. Asimismo, otros estudios científicos también hicieron hincapié en este evento, el cual marcó un punto de inflexión en la historia del planeta.

El año sin verano y su impacto mundial

Durante 1257, Europa atravesó lo que más tarde se conocería como “el año sin verano”. Las crónicas de la época describieron cielos opacos, inviernos inusualmente extensos y el fracaso de las cosechas.

El frío devastador golpeó el continente europeo, alcanzando Asia y Oriente Medio, donde fuentes cristianas y musulmanas coincidieron al relatar la persistencia de una neblina, un sol debilitado y episodios generalizados de hambruna.

Las bajas temperaturas tras el
Las bajas temperaturas tras el volcán Samalas provocaron inviernos prolongados y cosechas devastadas en Europa, Asia y Oriente Medio (Grosby)

En Asia, las consecuencias resultaron aún más graves. El frío y la sequía interrumpieron rutas comerciales milenarias y precipitaron el colapso económico y social en ciertas regiones. Historiadores plantearon que este enfriamiento repentino habría debilitado al imperio mongol, liderado por Hulagu, nieto de Gengis Kan, en un contexto ya tensionado por conflictos internos.

El impacto en la economía y la demografía fue severo. En Europa, se registró un aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición y la pobreza, mientras que en Asia, comunidades enteras migraron en busca de mejores condiciones.

La incapacidad para almacenar alimentos suficientes y el retroceso de la agricultura impulsaron cambios sociales y políticos, que en algunos casos provocaron revueltas y desplazamientos de población.

El misterio del volcán oculto: Samalas

El año 1257 pasó a
El año 1257 pasó a la historia como el “año sin verano” en Europa debido a la erupción volcánica y su impacto climático (Grosby)

Durante siglos, nadie supo qué fenómeno natural había originado el drástico enfriamiento. Los relatos de la época coincidían en las consecuencias, pero no identificaban la causa: una erupción volcánica de magnitud extraordinaria, cuyo nombre y ubicación permanecieron ocultos.

El enigma comenzó a resolverse poco más de una década atrás, cuando un equipo de científicos franco-indonesios analizó cenizas volcánicas en la isla de Lombok, en Indonesia, según informó National Geographic. La composición geoquímica de fragmentos de vidrio volcánico hallados en el entorno del monte Rinjani coincidió exactamente con las micropartículas atrapadas en los hielos polares de Groenlandia y la Antártida.

A través de estos estudios, los investigadores lograron identificar el origen del desastre climático: el volcán Samalas, situado en la isla de Lombok.

Investigadores identificaron al volcán Samalas
Investigadores identificaron al volcán Samalas como el responsable del desastre climático tras analizar cenizas y fragmentos volcánicos en Lombok (Wikipedia)

La erupción del Samalas en 1257 liberó una cantidad colosal de cenizas y dióxido de azufre en la atmósfera, bloqueando la radiación solar y desencadenando un “invierno volcánico” que enfrió el hemisferio norte durante dos años, alteró el clima y trastocó los sistemas agrícolas dependientes de ciclos estacionales regulares.

Los estudios actuales sugieren que la erupción del Samalas fue una de las más potentes del último milenio, comparable únicamente con catástrofes como la del Tambora en 1815. El volumen de cenizas y gases lanzados a la atmósfera superó ampliamente el de la mayoría de los eventos volcánicos conocidos, afectando la composición del aire y el balance energético del planeta.

Un manuscrito y la ciencia resuelven el enigma

La identificación definitiva del volcán Samalas requirió también revisar fuentes locales. El manuscrito Babad Lombok, un texto tradicional javanés, narraba la destrucción de aldeas y de la capital de un reino bajo una lluvia de fuego; estos detalles coincidieron con los datos científicos y aportaron un respaldo histórico al hallazgo.

El colosal volumen de cenizas
El colosal volumen de cenizas y dióxido de azufre lanzados a la atmósfera bloqueó la radiación solar y alteró ecosistemas en el hemisferio norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos que durante siglos se consideraron mito encontraron sustento en pruebas físicas y documentales. Las nubes de aerosoles lanzadas a la atmósfera por la explosión del Samalas alteraron la vida de millones y modificaron el equilibrio de sociedades enteras, perpetuando un recuerdo conservado en leyendas y fuentes históricas mientras la identidad del volcán permaneció olvidada.

Como destacó el medio, el caso Samalas muestra la conexión entre geología, climatología y tradición oral. La reconstrucción de este episodio demuestra que la investigación colaborativa puede revelar eventos que transforman el mundo, incluso cuando los rastros tangibles son escasos.

La historia del volcán Samalas es un recordatorio de cómo la naturaleza, a través de procesos geológicos extremos, puede reconfigurar el destino de la humanidad y dejar marcas indelebles en la memoria colectiva.

Temas Relacionados

Volcán SamalasErupción volcánicaInvierno volcánicoHistoria climáticaLombokHulaguCambio climático históricoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

El telescopio espacial James Webb permitió identificar granos de hierro y carburo de silicio en la galaxia enana Sextans A, lo que aporta nueva información sobre la formación de materia sólida en los primeros momentos del universo

El universo primitivo: cómo las

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

Investigaciones recientes muestran que la coexistencia de múltiples tonalidades en reptiles responde a competencias biológicas complejas, donde variantes alternan ventajas reproductivas y ninguna logra imponerse definitivamente sobre las demás

Por qué el color de

Cómo es el principal laboratorio de innovación científica en Francia que busca transformar la vida cotidiana

Las investigaciones impulsadas por este organismo científico brindan avances en energía sostenible, salud y tecnología. Cuáles son los últimos avances del CEA, según Paris Match

Cómo es el principal laboratorio

Revelan impactantes datos sobre un tiburón de Groenlandia que puede vivir más de 400 años

Un estudio observó adaptaciones que mantienen la retina del ojo de este animal intacta pese al frío y la oscuridad del Ártico

Revelan impactantes datos sobre un

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Las imágenes del sistema Gómez’s Hamburger revelan una dinámica compleja de gas y polvo en torno a una estrella joven, con fenómenos únicos que ofrecen pistas sobre el surgimiento de cuerpos celestes de gran tamaño

Así es GoHam, la “hamburguesa”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cardenal peruano Carlos Castillo acude

Cardenal peruano Carlos Castillo acude al primer consistorio a puerta cerrada del papa León XIV y tendrá audiencia privada

Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

Juan Fernando Cristo envió una carta a todos los aspirantes presidenciales para hacer una propuesta: cuál es el acuerdo

Martha Peralta, con fragmento de ‘La estrategia del caracol’, invitó a la marcha en defensa de la soberanía: “Esta movilización no es por Petro”

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

INFOBAE AMÉRICA
El universo primitivo: cómo las

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

La OEA pide una acción coordinada para reducir las tensiones en Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado

Un estudio revela cómo la guerra ha afectado a la educación y la vida de los niños en Gaza

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

ENTRETENIMIENTO

La nueva adaptación de ‘Tomb

La nueva adaptación de ‘Tomb Raider’ tiene su elenco completo confirmado: Sophie Turner lidera el reparto

Gwyneth Paltrow reveló que su divorcio de Chris Martin afectó su carrera en Hollywood

Así fue el primer beso de George Clooney a los 11 años: “Fue en la parte trasera de una iglesia”

“Diferente, pero igual”: Steven Knight reveló secretos sobre El hombre inmortal, la próxima película de Peaky Blinders

La decisión de David Bowie que transformó para siempre el tradicional Live Aid y sorprendió al mundo