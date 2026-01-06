Ciencia

Hablar al conducir afecta los reflejos: el estudio que explica por qué se reacciona más lento

Una investigación muestra que las conversaciones al volante retrasan los movimientos oculares y los reflejos, incluso con sistemas manos libres, y pueden aumentar el riesgo de accidentes al exigir una mayor carga mental al cerebro

Guardar
Un estudio revela que hablar
Un estudio revela que hablar al volante afecta los movimientos oculares y retrasa los reflejos de los conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio revela que hablar al volante puede generar una demora significativa en los movimientos oculares y en los reflejos necesarios para evitar accidentes. Esta investigación, publicada en la revista científica PLOS ONE, evaluó de manera detallada cómo el acto de conversar afecta la capacidad de reacción de los conductores ante situaciones imprevistas.

A diferencia de escuchar música o un audiolibro, la acción de hablar exige un esfuerzo cognitivo adicional, que se traduce en una reacción más lenta frente a estímulos visuales. De acuerdo con el estudio, los conductores que dialogan mientras manejan presentan demoras tanto en la detección como en la respuesta a los peligros en la vía.

De acuerdo con Discover, las pruebas muestran que incluso el uso de sistemas manos libres no elimina este efecto negativo. Los investigadores destacan que estos pequeños retrasos, aunque parezcan insignificantes, pueden acumularse y aumentar el riesgo de accidentes de tráfico.

Los investigadores advierten que mantener
Los investigadores advierten que mantener conversaciones al conducir, incluso con manos libres, incrementa el riesgo de accidentes de tráfico por la carga mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, el fenómeno obedece a cómo el cerebro procesa y distribuye la atención cuando debe responder preguntas o buscar información durante una conversación. El esfuerzo mental que demanda hablar provoca una alteración en los mecanismos que controlan los movimientos oculares, lo que representa el primer paso crítico para reaccionar ante un imprevisto en la carretera.

Conversar al volante: el impacto en los movimientos oculares

Shintaro Uehara, profesor asociado de la Universidad de Salud Fujita en Japón y autor principal del estudio, explicó: “Estos resultados indican que las demandas cognitivas asociadas con hablar interfieren con los mecanismos neuronales responsables de iniciar y controlar los movimientos oculares, que constituyen la primera etapa crucial del procesamiento visomotor durante la conducción”.

El experimento, según precisó Discover, contó con la participación de 30 voluntarios adultos que realizaron una prueba visual en un entorno controlado. Los participantes debían fijar la vista en un objetivo que aparecía de forma aleatoria en distintas direcciones. Los investigadores midieron la rapidez y precisión de la respuesta bajo tres condiciones: mientras hablaban, mientras escuchaban audioclips y en silencio absoluto.

La investigación, publicada en PLOS
La investigación, publicada en PLOS ONE, demuestra que los retrasos en la reacción visual solo aparecen durante el diálogo, no al escuchar audio o permanecer en silencio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la fase de conversación, los voluntarios respondieron preguntas de cultura general como “¿Cuál es la capital de Italia?” o “¿Qué color de camisa usaste ayer?”. En la fase de escucha, solo debían prestar atención a fragmentos de una novela japonesa. El grupo de control no tuvo ningún estímulo adicional.

Resultados claros: retrasos significativos solo al hablar

Los resultados fueron contundentes. Los 30 participantes mostraron demoras en los tres tipos de movimiento ocular evaluados cuando respondían preguntas. El tiempo medio de reacción ante el estímulo visual fue de 279,7 milisegundos durante la conversación, frente a 260,4 milisegundos mientras escuchaban y 261,3 milisegundos en silencio.

Las diferencias fueron aún más notorias en los tiempos para mover la mirada y estabilizar los ojos: 260,1 milisegundos y 1.226,5 milisegundos respectivamente al hablar, contra 141,5 y 493,2 milisegundos al escuchar, y 160,8 y 548,9 milisegundos en la condición de control.

El esfuerzo cognitivo de conversar
El esfuerzo cognitivo de conversar mientras se maneja interfiere con los mecanismos neuronales encargados de iniciar los movimientos oculares esenciales para evitar imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo, estos hallazgos evidencian que hablar —y el esfuerzo mental para buscar respuestas— afecta los movimientos oculares y puede demorar la reacción ante peligros, como la presencia repentina de un peatón. Los investigadores puntualizan que la lentitud en el movimiento visual no es la única causa de reflejos disminuidos al conducir, pero sí un factor relevante.

Los especialistas mencionan, además, otro fenómeno conocido como “ceguera por falta de atención”. Según el estudio, “una reacción de frenado puede demorarse incluso cuando un conductor mira las luces traseras del vehículo de adelante, debido a una codificación visual obstaculizada por la distracción de la atención”.

Seguridad vial y celulares: el riesgo persiste

El estudio señala que aún existen preguntas sin respuesta, como el umbral exacto en el que la carga mental interfiere con los reflejos y los movimientos oculares. Los autores aclaran que no está claro si el principal problema reside en el acto de hablar o en el esfuerzo mental que implica la conversación.

El fenómeno de “ceguera por
El fenómeno de “ceguera por falta de atención” impide que el cerebro procese eficazmente la información visual cuando la atención se divide en la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se desarrolló en un entorno simulado, sin vehículos reales. Sin embargo, otros trabajos confirman que el uso del teléfono móvil incrementa el riesgo de colisiones. De acuerdo con investigaciones publicadas en BMJ, manipular un celular durante la conducción puede cuadruplicar la probabilidad de sufrir un accidente, incluso con dispositivos manos libres.

El objetivo de estos estudios es contribuir a un debate más informado sobre la seguridad al conducir. Los autores esperan que sus hallazgos sirvan para promover prácticas más seguras y alentar a los conductores a reflexionar sobre los riesgos de conversar mientras están al volante.

Conclusiones y perspectivas para la seguridad vial

Los resultados subrayan la importancia de evitar cualquier actividad que requiera respuestas verbales durante la conducción. Si bien escuchar un audiolibro no mostró efectos negativos sobre los reflejos visuales, hablar sí los deteriora de manera medible. Los datos confirman que incluso breves distracciones cognitivas pueden tener consecuencias graves en la seguridad vial.

La comunidad científica continuará investigando los mecanismos detrás de estos retrasos y su impacto real en el tráfico. Por el momento, la recomendación implícita es clara: limitar las conversaciones al volante puede salvar vidas y reducir los accidentes en las carreteras.

Temas Relacionados

Seguridad vialMovimientos ocularesCarreteraManejarReflejosTeléfono MóvilNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren cómo un fármaco para los sofocos potencia el tratamiento contra el cáncer de mama

Investigadores de la Universidad de Cambridge hicieron un ensayo clínico con 198 pacientes. Encontraron que la administración conjunta durante dos semanas disminuyó de manera significativa la actividad celular asociada al tumor

Descubren cómo un fármaco para

El hallazgo de la Agencia Espacial Europea que ayudara a predecir tormentas solares que causan daños en la Tierra

Los astrónomos buscan prever el impacto de tormentas solares sobre nuestro planeta para anticipar fenómenos que ponen en riesgo infraestructuras y servicios clave

El hallazgo de la Agencia

Cuando la nieve es refugio: las especies de Colorado que cambian de color para sobrevivir

Solo cuatro animales desarrollan pelaje o plumaje blanco durante el invierno, una adaptación extraordinaria que les permite pasar inadvertidos y enfrentar a depredadores y temperaturas extremas

Cuando la nieve es refugio:

Descubren un sorprendente mecanismo de los árboles tropicales para resistir a las sequías

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Colorado en cuatro bosques de Panamá analizó cambios en las raíces

Descubren un sorprendente mecanismo de

Quién es el nuevo titular de la ANMAT, con una fuerte trayectoria en el sector de la medicina prepaga

Según pudo confirmar Infobae, fue designado Luis Fontana. Qué implica la llegada de este médico cirujano para recuperar el prestigio global y la modernización de la reguladora nacional

Quién es el nuevo titular
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miles de vecinos compartieron el

Miles de vecinos compartieron el tradicional desfile de Reyes Magos en Lomas de Zamora

Los datos de la movilidad eléctrica en Colombia comparado con América Latina: tercer lugar regional en vehículos y ‘colgados’ en estaciones de carga

Qué se celebra el 6 de enero en el Perú: un recorrido por hechos y figuras que moldearon el país

En vez de hervir el brócoli, cocínalo con esta sencilla receta asiática que lo hará mucho más sabroso

Pumas vs Querétaro: dónde y cuándo ver el arranque del Clausura 2026

INFOBAE AMÉRICA
“La educación financiera es clave

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

La muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la cámara baja del Congreso

La actividad del sector servicios de EEUU cae en diciembre a la vez que repunta el coste de los insumos

Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

El presidente surcoreano apuesta por convertir las relaciones con China en una "tendencia"

ENTRETENIMIENTO

La confesión sin filtros de

La confesión sin filtros de Ben Affleck sobre la “gran vergüenza” de los Oscar y su inesperada revancha

“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo

Fan brasileña de BTS fue arrestada tras visitar insistentemente la casa de Jungkook

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon