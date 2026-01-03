Ciencia

Crean organoides funcionales a partir de tejido adiposo humano sin usar células madre ni ingeniería genética

Un nuevo método, difundido por EurekAlert! y ScienceDirect, permite generar estructuras biológicas complejas a partir de muestras humanas adultas, lo que abre el camino a terapias regenerativas más seguras, accesibles y personalizadas

Generar organoides funcionales de múltiples linajes celulares a partir de tejido adiposo humano adulto, sin requerir el aislamiento de células madre ni la manipulación genética del material, representa un avance destacado para la medicina regenerativa.

Según EurekAlert! y ScienceDirect, este método directo simplifica la creación de estructuras biológicas complejas y abre nuevas posibilidades para tratamientos personalizados y accesibles frente a distintas enfermedades.

Las técnicas convencionales para obtener organoides suelen depender del aislamiento y la expansión de células madre, además de procedimientos de manipulación genética. ScienceDirect señala que estos métodos elevan los costes, la dificultad técnica y los riesgos clínicos. Estos procedimientos también presentan limitaciones relacionadas con la escasez de células trasplantables, desafíos éticos y sanitarios, así como el riesgo de aparición de tumores tras el trasplante.

A esto se suma la necesidad de exponer los cultivos celulares a señales bioquímicas precisas y el uso de tecnologías avanzadas de biofabricación, factores que dificultan el uso generalizado de estos organoides en entornos clínicos.

Nueva técnica para transformar tejido adiposo en organoides

Frente a estas restricciones, un equipo de investigación desarrolló una técnica en la que el tejido adiposo humano adulto se transforma directamente en organoides, sin que sea necesario el aislamiento celular tradicional.

Según EurekAlert!, mediante un sistema de cultivo en suspensión, los investigadores obtuvieron microtejido reagrupado que es capaz de diferenciarse en células procedentes de los tres linajes principales: mesodermo, endodermo y ectodermo. ScienceDirect coincide en que este enfoque es sencillo, seguro y aplicable en un entorno clínico a escala.

Entre los avances logrados, destaca la producción de organoides de médula ósea a partir de microtejido reagrupado, capaces de sostener la hematopoyesis humana. EurekAlert! detalla que, tras ser implantados en ratones inmunodeficientes, estos organoides generaron estructuras óseas con nichos endosteales y perivasculares, facilitando la incorporación y diferenciación de células hematopoyéticas humanas.

ScienceDirect indica que estas estructuras reproducen la organización y función de la médula ósea original, posicionando el método como un referente para estudios en el campo hematológico.

La investigación también exploró aplicaciones en el ámbito endocrino. EurekAlert! señala que, bajo un protocolo de diferenciación en cuatro etapas, los científicos desarrollaron islotes pancreáticos productores de insulina a partir del mismo microtejido reagrupado. Tras su implantación en ratones con diabetes inducida, los organoides mostraron una vascularización rápida y contribuyeron a normalizar los niveles de glucosa en sangre, demostrando así su funcionalidad.

ScienceDirect sugiere que este modelo puede utilizarse tanto para el desarrollo de terapias contra la diabetes como para la experimentación científica.

Formación de tejidos neuronales

El equipo de investigación logró, además, inducir la formación de tejidos neuronales utilizando el microtejido reagrupado. EurekAlert! expone que, bajo condiciones específicas, los pellets de tejido adiposo formaron esferas neurales, que posteriormente se diferenciaron en células con marcadores de neuronas y neuroglía.

ScienceDirect destaca que la plasticidad troncocelular del tejido adiposo adulto desafía las ideas tradicionales sobre la diferenciación celular y amplía las posibles aplicaciones para enfermedades neurológicas y el desarrollo de nuevos modelos experimentales.

Entre las ventajas clínicas, ScienceDirect indica que la estrategia presenta una fuente segura y escalable para terapias regenerativas directamente a partir de tejido adiposo humano. EurekAlert! coincide en que el empleo de microtejido reagrupado reduce la complejidad y los pasos laboriosos que caracterizan a los protocolos convencionales, permitiendo avanzar hacia soluciones más ágiles y económicas, tanto en el desarrollo de tratamientos personalizados como en el modelado de enfermedades.

Las dos fuentes destacan el valor del tejido adiposo humano como alternativa accesible y segura para la generación de organoides, el cual contiene células con capacidad de transdiferenciación, lo que facilita prescindir de fuentes más complejas y técnicas invasivas.

EurekAlert! afirma que el estudio “demuestra el potencial del tejido adiposo humano como recurso para aplicaciones terapéuticas en medicina regenerativa”, mientras que ScienceDirect lo considera una base para ampliar el acceso a nuevas terapias.

A medida que la medicina regenerativa evoluciona, la capacidad de obtener organoides funcionales a partir de tejido adiposo multiplica las opciones para desarrollar terapias más rápidas, seguras y personalizadas para un mayor número de personas.

