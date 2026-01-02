Calendario lunar de enero 2026: cuándo hay luna llena

La luna llena de enero 2026 ocurrirá el sábado 3, marcando el inicio del calendario lunar y siendo visible en Argentina desde las 20:55 - (Europa Press)

La Luna acompañó a la humanidad desde tiempos remotos, observada tanto como guía astronómica como fuente de inspiración para mitos y creencias. Su ciclo regular, marcado por sus fases visibles en el cielo nocturno, sirvió de referencia para la organización del tiempo y de diversas actividades culturales en distintas civilizaciones. Cada mes, el satélite natural de la Tierra atraviesa diferentes etapas que marcan momentos destacados, como el de la luna llena, fenómeno que suele captar la atención de astrónomos y aficionados en todo el mundo.

Las fases de la luna en enero 2026

Durante enero de 2026, la Luna recorrerá sus fases habituales, iniciando el año con un calendario que se caracteriza por cuatro momentos principales. El ciclo lunar, que dura aproximadamente 28 días, determina que las fechas de cada fase varíen con respecto al calendario convencional. En este primer mes de 2026, los observadores podrán identificar las siguientes etapas:

El año 2026 incluirá otros eventos astronómicos destacados como eclipses lunares y solares, incrementando el interés por el calendario lunar -(JCCC Astronomy)

Luna llena: sábado 3 de enero.

Cuarto menguante: sábado 10 de enero.

Luna nueva: domingo 18 de enero.

Cuarto creciente: lunes 26 de enero.

De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, detalló el calendario astronómico para el inicio del año. El ciclo se inicia con el plenilunio, seguido de la disminución progresiva de la superficie iluminada, hasta llegar a la luna nueva a mediados del mes. El cuarto creciente marca el cierre del ciclo lunar de enero, completando el recorrido regular del satélite natural alrededor de la Tierra.

Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), las fases no corresponden a un número fijo de días, sino a instantes precisos en los que la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol genera los diferentes aspectos visibles desde la superficie terrestre. De acuerdo con este organismo, en enero 2026 los momentos exactos de transición entre fases serán seguidos de cerca tanto por la comunidad astronómica como por quienes mantienen prácticas asociadas al calendario lunar.

El calendario lunar de enero 2026 destaca cuatro fases principales: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo habrá luna llena en enero

El fenómeno de la luna llena tendrá lugar el sábado 3 de enero de 2026. Ese día, el satélite natural podrá observarse completamente iluminado desde distintos puntos del planeta, incluyendo Argentina, donde será visible desde las 20:55 hasta las 6:46 del día siguiente. La primera Luna llena de 2026 ocurrirá el sábado 3 de enero y será visible durante toda la noche, según los datos de Time and Date.

El evento no solo marcará el inicio del calendario lunar del año, también presentará una característica especial: será una Superluna. Esta condición ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra, ubicado entre 356.000 y 370.000 kilómetros. Como consecuencia, el disco lunar se apreciará ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

Además del atractivo visual, la luna llena de enero despierta interés por su simbolismo y las creencias asociadas. En diversas culturas, se le atribuyen efectos sobre el ánimo, las decisiones cotidianas e incluso prácticas como el corte de pelo. Muchas personas consultan el calendario lunar para coordinar actividades o rituales, una costumbre que persiste a pesar de la falta de evidencia científica concluyente sobre la influencia de la Luna en estos aspectos.

En el hemisferio norte, la luna llena de enero también se denomina Luna de Hielo o Luna Fría por coincidir con el invierno - (EFE)

Cómo se llama la luna llena de enero

La luna llena de enero recibe el nombre de “Luna del Lobo”, denominación que proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Se la llama de esa forma porque se trata de la época en que se activan los lobos en el norte del continente americano y se los reconoce por sus aullidos bajo la luz del astro. Esta denominación, adoptada por observadores y astrónomos, simboliza el vínculo entre los ciclos naturales y la vida de las comunidades ancestrales.

La luna llena de enero también es conocida como “Luna de Hielo” o “Luna Fría” en algunas tradiciones. Estas variantes hacen referencia a la coincidencia del plenilunio con la llegada de las temperaturas más bajas del invierno en el hemisferio norte. Para los pueblos nativos, este momento marcaba la necesidad de resguardarse, prepararse para la escasez de luz y enfrentar los desafíos del clima.

La luna llena de enero se conoce como Luna del Lobo en referencia a las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de los nombres tradicionales de las lunas llenas refleja la importancia que estas tenían para la organización de la vida cotidiana y la transmisión de conocimientos. La Luna del Lobo simboliza el comienzo de un nuevo ciclo natural y representa un hito para quienes siguen el calendario lunar, ya sea por interés astronómico, cultural o espiritual.

El año 2026, según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), incluirá además otros eventos astronómicos destacados como eclipses lunares y solares. La observación de la primera luna llena se perfila como uno de los espectáculos más esperados por aficionados y expertos, en un contexto donde el calendario lunar sigue despertando interés y motivando la planificación de distintas actividades en función de sus fases.