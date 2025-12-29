Ciencia

El planeta TOI-561 b asombra a los expertos: cómo sobrevive su atmósfera en un mundo de magma y calor extremo

El hallazgo realizado con el telescopio James Webb revela que este exoplaneta mantiene una envoltura gaseosa estable pese a temperaturas extremas y mares de roca líquida

Guardar
El planeta TOI-561 b desafía
El planeta TOI-561 b desafía las teorías previas al conservar una atmósfera densa en condiciones extremas de calor y radiación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imaginar un planeta donde la roca líquida fluye como mares y el calor nunca cede parece propio de la ficción. Sin embargo, ese escenario existe y lleva el nombre de TOI-561 b.

Un hallazgo reciente realizado con el telescopio espacial James Webb (JWST) desafía los límites conocidos por la ciencia. Este planeta, sometido a condiciones extremas, conserva una atmósfera densa y resistente. El descubrimiento, liderado por la Carnegie Institution for Science y anunciado en junio de 2024, redefine la comprensión sobre la evolución de los mundos más adversos del universo.

Un mundo al límite: características de TOI-561 b

TOI-561 b se ubica a 280 años luz de la Tierra, en el disco grueso de la Vía Láctea. Es una super-Tierra, con una masa aproximadamente doble a la del planeta terrestre, y orbita una estrella muy antigua y pobre en hierro. Su órbita dura solo 10,5 horas, equivalente a menos de medio día terrestre. Esta proximidad extrema provoca que uno de sus hemisferios reciba luz y calor de manera constante, con temperaturas cercanas a 1.800 ℃.

Las observaciones del telescopio James
Las observaciones del telescopio James Webb revelan una manta gaseosa inesperada en TOI-561 b, ubicada a 280 años luz de la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planeta presenta una densidad menor a la prevista para un cuerpo rocoso. Para los científicos, este dato resultó decisivo: algo debía envolverlo y reducir su densidad. “Nuestra observación sugiere que está rodeado por una manta relativamente gruesa de gas”, explicó Nicole Wallack. Hasta el momento, se asumía que la intensa radiación estelar habría destruido cualquier atmósfera en poco tiempo.

El hallazgo que desafió las predicciones

Durante 37 horas de observación ininterrumpida con el James Webb, los investigadores midieron las variaciones de la luz estelar cuando el planeta pasaba por detrás. Estas mediciones permitieron calcular la temperatura y el brillo de la superficie de TOI-561 b. Si el planeta careciera de atmósfera, la temperatura habría sido mucho más elevada. Los datos revelaron valores notablemente más bajos, lo que indica la presencia de una envoltura gaseosa que ayuda a disipar el calor y, en cierta medida, protege al planeta.

La atmósfera podría estar compuesta principalmente por vapor de agua y oxígeno, aunque su composición exacta permanece sin identificar. Los instrumentos actuales no logran determinar todas las moléculas presentes y la señal química se confunde con el ruido de los datos. Los modelos más recientes descartan la posibilidad de que se trate de un planeta sin atmósfera o con una capa gaseosa demasiado delgada. “Realmente necesitamos una atmósfera rica en volátiles para explicar todas las observaciones”, señaló Anjali Piette, de la Universidad de Birmingham.

TOI-561 b es una super-Tierra
TOI-561 b es una super-Tierra con temperaturas cercanas a 1.800 grados Celsius y una órbita de solo 10,5 horas alrededor de una estrella antigua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más intrigantes es la capacidad de la atmósfera para persistir durante miles de millones de años. Se estima que TOI-561 b conserva su envoltura gaseosa desde hace 10.000 millones de años, pese a la radiación extrema y su gravedad limitada. Una posible explicación radica en un ciclo constante de intercambio de gases entre la atmósfera y un océano de magma superficial, lo que permitiría renovar y conservar los compuestos volátiles.

Un desafío para las teorías

El caso de TOI-561 b contradice la idea de la “costa cósmica”, la línea imaginaria que separa los planetas capaces de retener sus atmósferas de aquellos que las pierden. Este planeta demuestra que incluso los mundos más extremos pueden conservar una atmósfera estable durante miles de millones de años. Para los astrónomos, el hallazgo exige una revisión de los modelos sobre la evolución de los planetas rocosos y sobre la diversidad de ambientes dentro de la galaxia.

Además, la ubicación de TOI-561 b en una región antigua de la Vía Láctea y su formación en torno a una estrella con escasas reservas de hierro ofrecen pistas sobre la variedad de procesos posibles en comparación con sistemas similares al solar.

El hallazgo indica que TOI-561
El hallazgo indica que TOI-561 b ha logrado retener su atmósfera durante aproximadamente 10.000 millones de años a pesar de su proximidad estelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas preguntas, nuevos horizontes

El descubrimiento de esta atmósfera resistente no solo aporta respuestas a interrogantes previos, sino que abre el camino a nuevas preguntas sobre la formación y supervivencia de atmósferas en planetas fuera del sistema solar: ¿cuántos otros mundos, aparentemente inhóspitos, ocultan historias semejantes? ¿Qué otros secretos podrán develar los instrumentos más avanzados, como el James Webb, en los próximos años?

La respuesta a estos interrogantes podría modificar el enfoque en la búsqueda de vida en otros planetas y ampliar el espectro de escenarios posibles para la habitabilidad. Los próximos estudios, liderados por la Carnegie Institution for Science y otros equipos, intentarán precisar la composición de la atmósfera de TOI-561 b y comprender los mecanismos que la sostienen.

Mientras tanto, TOI-561 b se erige como un recordatorio de que el universo resulta mucho más diverso y sorprendente de lo esperado. La ciencia deberá adaptarse a lo inesperado y explorar más allá, en busca de respuestas aún desconocidas.

Temas Relacionados

TOI-561 bExoplanetasAtmósferas planetariasJames Webb Space TelescopeSuper-TierraPlaneta de lavaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los incendios forestales liberan más contaminantes dañinos de lo estimado

Un estudio global revela que el humo contiene hasta un 21% más de compuestos orgánicos peligrosos para la salud de lo que se había calculado anteriormente

Los incendios forestales liberan más

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Un equipo científico noruego logró mejorar la eliminación de contaminantes en fuentes hídricas al combinar minerales abundantes con energía solar. Cómo este avance abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías sostenibles, sin recurrir a productos químicos dañinos

Cómo funciona el innovador método

Científicos del Conicet descubren el ritmo circadiano en una superbacteria: podría mejorar los tratamientos

Un equipo de ese organismo junto a universidades nacionales e internacionales reveló que Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, organiza sus funciones por ciclos. El hallazgo aporta claves sobre su adaptación y respuesta a terapias

Científicos del Conicet descubren el

Los 13 avances médicos del año que dan esperanza para la mejora de la calidad de vida y la longevidad en 2026

La medicina avanzó a pasos agigantados en 2025, con innovaciones que prometen transformar diagnósticos, tratamientos y la calidad de vida de millones de personas. Cuáles son los hitos que marcan el rumbo de la salud

Los 13 avances médicos del

Lo que siente una persona puede hacerle ver a un perro más triste o más feliz

Así lo reveló un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Por qué el hallazgo abre el debate sobre cómo se comprenden realmente las señales de los canes

Lo que siente una persona
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Luis Cipriani cumplió 82

Juan Luis Cipriani cumplió 82 años sin saludos oficiales, exiliado y bajo sanción del Vaticano por denuncia de abuso sexual

Colombiano viajó a la ciudad más racista de Estados Unidos: así es vivir donde no te quieren

El video del brutal robo a un motociclista en la autopista Ricchieri: lo abordaron entre seis a punta de pistola

Cómo el ejercicio físico puede acelerar la recuperación emocional tras una ruptura de pareja

Ecopetrol anunció que empezará a importar gas natural desde Coveñas: se conocen cómo serán los contratos y por cuánto tiempo

INFOBAE AMÉRICA
De suciedad urbana a abono

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

Muere el exjugador Enrique Collar, leyenda y capitán del Atlético de Madrid

Trump asegura que habló "muy recientemente" con Maduro, si bien la conversación no fue fructífera

“Cuando le preguntaron quién quería que lo interpretara, dijo mi nombre”: la historia detrás de la amistad que unió a Morgan Freeman y Nelson Mandela fuera de la pantalla

Zelensky acusó a Rusia de inventar un ataque contra una residencia de Putin para entorpecer las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Mariah Carey recibirá 92 mil

Mariah Carey recibirá 92 mil dólares tras la desestimación de la demanda por “All I Want for Christmas Is You”

La escena de “Stranger Things” que hizo llorar a Noah Schnapp

“Cuando le preguntaron quién quería que lo interpretara, dijo mi nombre”: la historia detrás de la amistad que unió a Morgan Freeman y Nelson Mandela fuera de la pantalla

El doloroso adiós de Rachel Greenbush en ‘La familia Ingalls’ a sus 12 años: “Fue como perder a mi familia”

Anthony Hopkins celebró 50 años de sobriedad: “La vida es mucho mejor”