Ciencia

Revelan detalles inéditos sobre el aire que se respiraba en la Tierra hace 1.400 millones de años

Investigadores analizaron diminutas burbujas atrapadas en cristales de sal formados en un antiguo lago y descubrieron datos sorprendentes

Guardar
Imagen microscópica de inclusiones fluidas
Imagen microscópica de inclusiones fluidas en cristales de halita de 1.400 millones de años, que preservan el aire y la salmuera antiguos (Crédito: Justin Park/RPI)

Hace alrededor de 1.400 millones de años, un lago subtropical en el norte de Ontario se evaporó, preservando en cristales de halita diminutas muestras de la atmósfera de la Tierra primitiva.

Estas inclusiones fluidas han permanecido inalteradas durante más de mil millones de años, y su análisis ha permitido, por primera vez, reconstruir con precisión directa la composición del aire y, por extensión, arrojar nueva luz sobre las condiciones que precedieron a la aparición de la vida multicelular compleja.

El equipo, liderado por Justin Park, estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) y supervisado por el profesor Morgan Schaller, Ph.D., logró descifrar los gases y fluidos atrapados en estos cristales, un desafío técnico que durante décadas frustró a la comunidad científica.

En las conclusiones del estudio, publicadas en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, Park señala que estos datos ofrecen una instantánea invaluable de un período marcado por estabilidad y bajos niveles de oxígeno, conocido entre los especialistas como el “mil millones aburrido”.

La investigación proporciona una ventana
La investigación proporciona una ventana única a las condiciones ambientales de un pasado remoto, ampliando drásticamente el registro de datos sobre la atmósfera antigua y redefiniendo la imagen de la evolución climática y biológica durante el Mesoproterozoico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Podría reflejar un breve y transitorio evento de oxigenación en esta larga era que los geólogos llaman en broma el ‘mil millones aburrido’”, explicó Park.

Otros datos del estudio

La investigación postula que durante la era Mesoproterozoica, la atmósfera contenía solo el 3,7% de oxígeno respecto al nivel actual, una proporción notablemente superior a lo estimado para ese tiempo, cercana a la requerida para sostener vida animal compleja, que de hecho demoraría cientos de millones de años en desarrollarse.

Al mismo tiempo, el dióxido de carbono era diez veces más abundante que hoy, lo que habría equilibrado la debilidad del “sol joven” y favorecido un clima cálido similar al contemporáneo. Este escenario resulta inesperado, ya que hasta ahora se pensaba que tan poco oxígeno y altos valores de CO₂ habrían impedido la temprana aparición de organismos complejos.

Los investigadores enfrentaron obstáculos significativos para lograr mediciones fieles, debido a que las inclusiones contenían tanto burbujas de aire como salmuera, y a las diferencias en el comportamiento de los gases dentro de esas matrices acuosas. Park, con apoyo del instrumental fabricado ad hoc en el laboratorio de Schaller, consiguió superar esas limitaciones técnicas.

Tener acceso a datos directos
Tener acceso a datos directos de la atmósfera de hace 1.400 millones de años permite entender mejor el surgimiento de la vida compleja y cómo la atmósfera terrestre evolucionó, arrojando luz sobre las condiciones que favorecieron los grandes cambios biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las mediciones de dióxido de carbono que obtuvo Justin nunca se habían realizado antes. Nunca habíamos podido retroceder en el tiempo a esta era de la historia de la Tierra con este grado de precisión. Estas son muestras reales de aire antiguo”, subrayó Schaller.

El hallazgo suscita un interrogante fundamental: si hacía tanto oxígeno, ¿por qué la vida animal tardó tanto en emerger? Park advierte que los resultados ilustran únicamente un momento exacto, por lo que podría tratarse de una oscilación breve en una etapa caracterizada por la uniformidad, y no necesariamente de una condición mantenida durante todo el Mesoproterozoico.

Las estimaciones previas sobre el nivel de dióxido de carbono, elaboradas de manera indirecta, habían sugerido valores mucho más bajos y no concordaban con la ausencia de glaciares significativos en aquel entonces. Los nuevos datos directos no solo ratifican una atmósfera rica en CO₂, sino que además, junto con la temperatura reconstruida gracias a las propiedades de la sal misma, apuntan a un entorno climático más templado, en línea con el actual.

El estudio asocia los niveles
El estudio asocia los niveles de oxígeno detectados con la proliferación de algas rojas, organismos que surgieron en ese período y continúan siendo esenciales para la producción de oxígeno a escala global, lo que señala una incipiente complejidad biológica (Imagen ilustrativa Infobae)

En paralelo, la investigación relaciona estos niveles de oxígeno con la proliferación de algas rojas, que emergieron aproximadamente durante este período y siguen siendo esenciales para la producción de oxígeno a escala global. Schaller destaca que esta conexión puede revelar una incipiente complejidad biológica capaz de modificar sustancialmente la composición atmosférica. “Es posible que lo que capturamos sea en realidad un momento muy emocionante en medio del aburrido billón”, dijo.

La persistencia de bajos niveles de oxígeno y el escaso dinamismo geológico caracterizaron todo este tramo de la evolución terrestre, retrasando la diversificación biológica. Para Park, los datos de observación directa sobre la atmósfera de esa época resultan cruciales para entender cómo surgieron estructuras vivas complejas y cómo la calidad del aire terrestre evolucionó hasta configurar el mundo actual.

“A pesar de su nombre, tener datos de observación directa de este período es increíblemente importante porque nos ayuda a comprender mejor cómo surgió la vida compleja en el planeta y cómo nuestra atmósfera llegó a ser lo que es hoy”, afirmó Park.

La investigación proporciona una ventana única a las condiciones ambientales de un pasado remoto, amplía drásticamente el registro de datos accesibles sobre la atmósfera antigua y redefine nuestra imagen de la evolución climática y biológica durante el prolongado y aparentemente estable Mesoproterozoico.

Temas Relacionados

Tierra primitivaOntarioAtmósferaAireúltimas noticias

Últimas Noticias

El secreto de la longevidad italiana podría estar en genes heredados de los primeros europeos

Una investigación reciente identifica variantes genéticas específicas en personas longevas del país mediterráneo. Cómo este hallazgo aporta nuevas pistas sobre los factores biológicos detrás del envejecimiento saludable en esa población

El secreto de la longevidad

La basura espacial llega a la Luna: cómo será el desafío ante las futuras misiones al satélite natural terrestre

El incremento de lanzamientos y artefactos en órbita abre interrogantes sobre la protección de regiones emblemáticas y el mantenimiento de condiciones óptimas para investigaciones

La basura espacial llega a

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

La comparación de dientes fósiles refuerza la hipótesis de una colonización plural, con implicancias para el estudio de los orígenes de la especie. Por qué advierten que la expansión humana en Eurasia implicó rutas evolutivas más complejas

Dos especies distintas, un mismo

El asombroso poder de las anguilas eléctricas: evolución y supervivencia en estado puro

Investigaciones recientes exploran las estrategias únicas de estos peces para prosperar en ambientes extremos del Amazonas y el Orinoco. Hallazgos científicos sobre su sistema eléctrico y su capacidad de influir en otras especies abren nuevas preguntas sobre adaptación y biodiversidad

El asombroso poder de las

La NASA identifica en Marte una roca con posibles huellas de vida microbiana: cuál es el origen de sus extrañas marcas y materiales

El descubrimiento de la formación Cheyava Falls en el cráter Jezero abre nuevos interrogantes para la astrobiología, mientras simulaciones en laboratorios terrestres buscan dilucidar si los orígenes de patrones hallados en el planeta rojo son biológicos o químicos

La NASA identifica en Marte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro anunció la creación de

Petro anunció la creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas y señaló a Duque de desfalcar el sistema

Certificación de motociclistas Edomex 2025: se abre nuevo módulo y estos son los 7 que hay en la entidad

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

Petro envió un saludo a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, encarcelados por corrupción: “Es una persecución”

80 milímetros en una hora y con el tránsito detenido mientras el agua subía: así se vivió el diluvio en Panamericana

INFOBAE AMÉRICA
Un grupo rebelde enfrentado a

Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

Un tribunal de Malasia rechaza la solicitud de Najib para cumplir condena bajo arresto domiciliario

Al menos 15 muertos tras volcar el autobús en el que viajaban en la isla de Java (Indonesia)

Trump nombra un enviado especial a Groenlandia para promover sus intereses en la isla

ENTRETENIMIENTO

Amanda Bynes mostró su transformación

Amanda Bynes mostró su transformación física tras perder 12 kilos por usar Ozempic

Dos jóvenes describen las terribles condiciones del centro de rehabilitación donde estuvo Nick Reiner

Dakota Johnson y Antonio Banderas: una historia de familia, cine y reconocimiento mutuo

Más allá de Miranda Priestly: cómo Emily Blunt apuesta todo en la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney