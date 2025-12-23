El secreto de la longevidad italiana podría estar en genes heredados de los primeros europeos

El ADN de los cazadores-recolectores occidentales destaca como factor clave en la esperanza de vida de los italianos longevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad excepcional de los centenarios italianos podría estar relacionada con una herencia genética que se remonta a los primeros habitantes de Europa. Un estudio publicado en la revista GeroScience revela que quienes alcanzan los cien años o más en Italia presentan una mayor proporción de ADN de cazadores-recolectores occidentales en comparación con la población general.

Este hallazgo sugiere que la ascendencia genética antigua desempeña un papel relevante en la esperanza de vida, abriendo nuevas perspectivas sobre el origen biológico de la longevidad.

El equipo de investigación, cuyos resultados aparecen en GeroScience, analizó los genomas de 333 centenarios italianos y los comparó con los de 690 adultos sanos de alrededor de 50 años. Para profundizar en el origen de estas diferencias, los científicos contrastaron estos datos con 103 genomas antiguos representativos de las cuatro grandes poblaciones ancestrales que conforman el acervo genético italiano: cazadores-recolectores occidentales, agricultores neolíticos de Anatolia, grupos nómadas de la Edad de Bronce y poblaciones antiguas de Irán y el Cáucaso.

ADN ancestral y probabilidades de longevidad

Los resultados mostraron que todos los participantes portaban una mezcla de ADN de estos cuatro grupos ancestrales, pero solo el componente de cazadores-recolectores occidentales se asoció de manera significativa con la longevidad.

La investigación aporta nuevas evidencias sobre la relación entre genética y longevidad en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio publicado en GeroScience, por cada pequeño aumento en la proporción de este ADN antiguo, la probabilidad de alcanzar los 100 años crecía un 38%. El efecto resultó aún más marcado en las mujeres, quienes duplicaban sus posibilidades de convertirse en centenarias si contaban con una mayor proporción de este linaje genético.

Los autores de la revista destacaron: “El presente estudio muestra por primera vez que la ascendencia del grupo Villabruna/cazadores-recolectores occidentales contribuye a la longevidad en la población italiana”.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores emplearon análisis de componentes principales y modelos de regresión logística, que confirmaron la asociación entre la ascendencia de cazadores-recolectores occidentales y el estatus de centenario.

Además, los análisis predictivos demostraron que esta contribución genética se mantenía incluso al considerar la estructura genética general de la población italiana. Al examinar los cromosomas, el equipo identificó un mayor número de variantes genéticas asociadas a la longevidad en los centenarios, todas ellas vinculadas a este linaje ancestral.

Genes antiguos y adaptación evolutiva

Italia destaca como país con alta concentración de centenarios, ideal para analizar la influencia genética en la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también explora cómo estos genes antiguos podrían favorecer una vida más larga. Los autores proponen que las variantes genéticas de los cazadores-recolectores occidentales fueron seleccionadas durante la última Edad de Hielo, cuando la supervivencia dependía de la capacidad para soportar condiciones extremas y escasez de alimentos.

Según la hipótesis planteada en GeroScience, estos genes habrían optimizado el metabolismo para aprovechar mejor los recursos y fortalecido el sistema inmunológico, protegiendo al organismo frente a los desafíos asociados al envejecimiento.

El contexto de la investigación en longevidad humana es complejo, ya que este rasgo depende tanto de factores genéticos como ambientales. Italia, con una de las mayores concentraciones de centenarios del mundo, ofrece un escenario ideal para analizar la influencia de la herencia genética en la esperanza de vida.

Mientras que estudios previos se centraron en genes individuales, este trabajo adopta un enfoque de paleogenómica, evaluando la contribución de componentes ancestrales a nivel de todo el genoma. Así, se demuestra que la mezcla genética de la península italiana, resultado de migraciones y procesos demográficos ocurridos desde el Mesolítico, sigue influyendo en la salud y la longevidad actuales.

La investigación publicada en GeroScience plantea que las variantes genéticas asociadas a la longevidad podrían haberse incorporado al acervo italiano en tiempos remotos, lo que refuerza la idea de que la historia evolutiva sigue dejando huella en la vida de las personas hoy.