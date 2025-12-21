Ciencia

Un animal que se pliega como “origami” sorprende a científicos: revelan el secreto de su morfología

Expertos de la Universidad de Stanford descubrieron que Trichoplax adhaerens es capaz de modificar su forma mediante un mecanismo único

Guardar
Científicos de Stanford estudiaron la morfología de T. adhaerens

El reciente hallazgo del Laboratorio Prakash de la Universidad de Stanford ha revelado que Trichoplax adhaerens, uno de los animales más simples conocidos, puede plegar su cuerpo en formas complejas similares al origami, sin necesidad de cerebro ni sistema nervioso.

Según los autores, este organismo plano logra cambios de forma sofisticados gracias a la acción de sus cilios, estructuras parecidas a pelos presentes en la superficie de muchas células.

El equipo liderado por el bioingeniero Manu Prakash y la estudiante de posgrado Charlotte Brannon trabajó con ejemplares de placozoos recolectados en el Mar Rojo. Durante la investigación, identificaron un tipo de plegamiento epitelial nunca antes observado.

Los científicos comprobaron que los cilios de Trichoplax adhaerens se desplazan a lo largo de las superficies, moldeando activamente la forma y estructura del tejido. Esta dinámica permite que el animal, pese a su simplicidad estructural, exhiba una notable capacidad para adoptar configuraciones tridimensionales.

Imágenes de alto aumento de
Imágenes de alto aumento de pliegues de T. adhaerens vivo. (Crédito: Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2025). DOI: 10.1073/pnas.2517741122)

El mecanismo detrás de este fenómeno se basa en la adhesión ciliar estocástica y la interacción con la geometría del sustrato. Los autores del estudio explicaron: “Demostramos que T. adhaerens muestra estados de plegamiento corporal de alta curvatura en función de la geometría del sustrato, constituyendo una clase de plegamiento epitelial impulsado por la adhesión dinámica del sustrato y la actividad celular distribuida”. A diferencia de los procesos de plegamiento altamente programados que se observan en el desarrollo de otros animales, en este caso los estados de plegamiento surgen de la actividad aleatoria de los cilios y la adaptación a la superficie sobre la que se desplaza el animal.

“En contraste con los procesos de plegamiento altamente programados en el desarrollo animal, nuestro estudio destaca un ejemplo de estados de plegamiento variables que surgen de la adhesión activa ciliar estocástica”, añadieron los investigadores.

La Universidad de Stanford subraya que este descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre el origen y la evolución del plegamiento epitelial, un proceso fundamental en la formación de órganos y tejidos en organismos multicelulares. Hasta ahora, se desconocía cómo surgía este mecanismo en animales primitivos y cómo podía replicarse en sistemas sintéticos. El trabajo de Prakash y Brannon sugiere que los principios simples del origami pueden haber inspirado la evolución de la forma y la silueta en los primeros animales hace cientos de millones de años.

Trichoplax adhaerens, observado bajo el
Trichoplax adhaerens, observado bajo el microscopio, muestra las formas plegadas que le permiten adaptarse a distintas superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicaciones de este hallazgo van más allá de la biología evolutiva. El plegamiento tisular es esencial en procesos como la formación de los pliegues cerebrales y la unión de tejidos durante el desarrollo embrionario. Comprender cómo un animal tan simple como Trichoplax adhaerens logra estos cambios de forma sin un sistema nervioso podría abrir nuevas vías para el desarrollo de materiales y tecnologías inspiradas en la biología. Según la Universidad de Stanford, este modelo podría servir de base para diseñar materiales capaces de plegarse y desplegarse de manera controlada, tanto en tejidos vivos como en materiales inertes.

“Estos hallazgos proporcionan un ejemplo para el amplio espacio de configuración del plegamiento activo sin restricciones de lámina delgada, sentando las bases para futuros esfuerzos para programar el plegamiento de lámina delgada tanto en tejidos vivos como en materiales inertes y estableciendo un sistema modelo para estudiar la mecánica del plegamiento de lámina delgada”, concluyeron los autores.

Según el estudio, el avance logrado por la Universidad de Stanford no solo amplía el conocimiento sobre la evolución y el desarrollo de los animales más primitivos, sino que también abre nuevas posibilidades para la investigación en biotecnología y ciencia de materiales, inspiradas en la extraordinaria capacidad de plegamiento de Trichoplax adhaerens.

“Correlacionamos estos estados de plegamiento con la geometría local del sustrato, revelando que el animal se adapta a la superficie del sustrato disponible, lo que promueve el mantenimiento de un estado plegado”, precisaron.

Temas Relacionados

Trichoplax adhaerensPlegamiento epitelialOrigami biológicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos exploran el papel de rayos cósmicos en el origen de planetas como la Tierra

Una investigación sugiere que la exposición a partículas de alta energía pudo ser clave en esta dinámica

Científicos exploran el papel de

Un mapa sin precedentes revela cómo es el interior de un volcán y qué riesgos de erupción existen

Científicos desplegaron cientos de sensores y tecnología avanzada en Alemania para obtener imágenes inéditas del subsuelo

Un mapa sin precedentes revela

La temperatura más baja que los humanos pueden soportar, según la ciencia

Investigadores han determinado el umbral límite de frío extremo al que el cuerpo puede sobrevivir, explorando los riesgos mortales y los factores fisiológicos. El hallazgo redefine la comprensión de los peligros del clima extremo

La temperatura más baja que

Científicos hallan posible vía para combatir a un hongo que afecta a pacientes internados en hospitales

Investigadores de Reino Unido y Países Bajos lograron visualizar cómo el patógeno Candida auris evade defensas y evoluciona en el interior de un ser vivo. Expertos contaron a Infobae cómo el avance podría impulsar futuras estrategias de control

Científicos hallan posible vía para

Refugios subterráneos: cómo es la nueva estrategia que prueban científicos para habitar la Luna

Ante un entorno sin atmósfera ni magnetosfera, expertos desarrollan sistemas robóticos para resguardar a astronautas de la radiación, el frío extremo y el estrés térmico

Refugios subterráneos: cómo es la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
100 felicitaciones de Navidad para

100 felicitaciones de Navidad para todos los estilos: graciosas, elegantes, espirituales y modernas

100 mensajes navideños para enviar a alguien que está lejos: emotivos, llenos de amor y sinceros

Puno: Encuentran pequeña cría de zorro andino envuelta en una manta y con lesiones en plena avenida

Colombia al borde del colapso: violencia de grupos armados amenaza las elecciones de 2026, advierte Acore

Explota casa por acumulación de gas, investigan a vecino que amenazó con siniestro en Ecatepec

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo de Brasil permite

El Supremo de Brasil permite a Bolsonaro salir de prisión para una intervención quirúrgica

EEUU anuncia restricciones de visados a funcionarios hondureños por "interferir" en el recuento de votos

Expertos de la ONU advierten del "peligroso retroceso" que supone la ratificación de la 'ley de impunidad'

Las FDS aplauden los ataques estadounidenses contra posiciones de Estado Islámico en Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Madonna compartió una selfie sin

Madonna compartió una selfie sin maquillaje mientras celebra Janucá con su novio Akeem Morris

Murió James Ransone, actor de “The Wire”: las autoridades forenses de Los Ángeles confirmaron que se suicidó

Sarah Jessica Parker recordó que actuar junto a Diane Keaton fue “aterrador”

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”