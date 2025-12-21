Ciencia

A qué hora inicia el solsticio de verano en Argentina

La llegada del verano está marcada por el fenómeno astronómico que determina el instante exacto en que comienza la estación más cálida, según las mediciones oficiales realizadas este año

El solsticio de verano marca
El solsticio de verano marca hoy el inicio oficial de la estación más cálida en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy inicia el solsticio de verano en el hemisferio sur, el evento astronómico que marca el comienzo oficial de la estación más cálida y luminosa en Argentina.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra alcanza la máxima inclinación de su eje hacia el Sol, provocando el día con mayor cantidad de horas de luz y la noche más corta del año. La jornada representa una bisagra en los ciclos estacionales y afecta de manera directa la vida cotidiana, la organización social y las actividades productivas en todo el país.

Hora exacta y explicación astronómica

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) precisó que el verano comienza exactamente este 21 de diciembre a las 15:03, horario oficial de Argentina (UTC-3). Este dato se determina con cálculos astronómicos basados en la posición de la Tierra respecto al Sol, y puede variar algunos minutos cada año.

Como fundamenta el SHN: “El solsticio es el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación, ya sea norte o sur, en relación con la línea del Ecuador”. Esta inclinación, que promedia 23,5 grados, provoca la mayor incidencia de radiación solar en el hemisferio sur y define la extensión máxima del período diurno.

Este fenómeno ocurre cuando la
Este fenómeno ocurre cuando la Tierra alcanza la máxima inclinación de su eje hacia el Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Duración del día y origen del término

Durante el solsticio, las regiones más australes y próximas al círculo polar experimentan diferencias notorias en la extensión del día, mientras que en las cercanías del ecuador estas variaciones son menos perceptibles. El término proviene del latín “solstitium”, que significa “sol quieto”, en referencia al punto de máxima altura solar sobre el horizonte.

El inicio del verano en Argentina se traduce en una serie de cambios sustanciales en el clima y en los hábitos sociales. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las temperaturas superen los valores promedio de años anteriores y que persistan episodios de olas de calor, sobre todo en la zona central y el norte del país.

De hecho, un informe trimestral publicado por el SMN advirtió sobre un riesgo incrementado de temperaturas elevadas para este ciclo estival.

Hoy se registra el día
Hoy se registra el día con mayor cantidad de horas de luz y la noche más corta del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud y los especialistas recomendaron incrementar la hidratación, protegerse del sol con prendas adecuadas y bloqueador solar, y organizar las actividades al aire libre evitando los horarios de máxima exposición.

Además, aconsejaron dar especial atención a los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que el aumento de la radiación solar y las temperaturas extremas elevan los riesgos para la salud.

El solsticio de verano coincide tradicionalmente con el arranque de la temporada turística en la Costa Atlántica y otras regiones de veraneo, así como con el final del ciclo lectivo y las celebraciones de fin de año. Este período suele modificar el movimiento social, el turismo y la economía de las ciudades balnearias, y genera expectativas sobre el comportamiento climático de las próximas semanas.

El calendario astronómico contempla más
El calendario astronómico contempla más fenómenos, como eclipses y lluvias de meteoros, en los próximos meses Foto: Cuartoscuro

Transición hacia el otoño y próximos fenómenos astronómicos

Después del solsticio de diciembre, el planeta continuará su órbita y el periodo de luz diurna comenzará a reducirse lentamente hasta el equinoccio de otoño, que en 2026 ocurrirá el 20 de marzo. El SHN explicó que el año trópico, que mide el tiempo real entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, es levemente más corto que el año civil, lo que provoca este ajuste anual en las fechas.

El calendario astronómico para los próximos meses contempla también otros fenómenos de interés internacional, como eclipses, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias, los cuales cuentan con seguimiento de organismos como la NASA y observatorios locales.

¿Qué sigue para el hemisferio sur? El registro de horas de luz comenzará a descender gradualmente. Al acercarse el otoño, los días y noches volverán a equilibrarse, según anticipó el Servicio de Hidrografía Naval.

