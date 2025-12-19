Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

El 2025 cerró con una serie de hechos que cambiaron la forma en que se mira el espacio. La tecnología permitió observar el universo con nuevos ojos: se detectó el destello más potente conocido de un agujero negro, se halló una nueva luna en Urano y se capturó por primera vez la imagen directa de un planeta fuera del sistema solar.

El avance de telescopios espaciales y terrestres como Euclid y Vera Rubin, permitió sumar millones de galaxias al registro astronómico y descubrir miles de asteroides que antes pasaban desapercibidos. El cometa 3I/ATLAS apareció en el tema de conversación de millones de hogares en todo el mundo.

El año estuvo marcado, también, por preguntas sobre la vida más allá de la Tierra. Aquí un repaso por los acontecimientos más impactantes, para comprender mejor nuestro lugar en el universo.

1. Astronautas varados en el espacio

Butch Wilmore reacts after he and Suni Williams and two other astronauts splashed down in a Crew Dragon space capsule following their return to earth from the International Space Station off the coast of Florida, U.S. March 18, 2025 in a still image from video. NASA TV/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Después de más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional, los astronautas Barry “Butch” Wilmore y Sunita “Suni” Williams regresaron a la Tierra.

El 18 de marzo de 2025, descendieron en el Golfo de México a las 21:57 GMT a bordo de la cápsula Crew Dragon “Freedom” de SpaceX. La misión, que estaba prevista para durar solo ocho días, terminó transformándose en una de las estadías más inesperadas y prolongadas de la historia de la exploración espacial.

Suni Williams al regresar a la Tierra NASA/Keegan Barber/ Handout via REUTERS

El regreso fue posible gracias a una compleja rotación de tripulación, que sumó el envío de nuevos integrantes con la misión Crew-10 y varios preparativos técnicos adicionales.

La prolongación de la estadía de Wilmore y Williams tuvo como origen los fallos presentados por la cápsula Starliner de Boeing, la nave con la que habían viajado al espacio y que debió retornar a la Tierra sin tripulación.

2. El mayor destello de un agujero negro registrado

Un agujero negro supermasivo a 10 mil millones de años luz emite el destello más brillante jamás registrado por la astronomía. (NASA)

Un fenómeno cósmico sin antecedentes sorprendió a la comunidad científica. Un agujero negro supermasivo, ubicado a 10 mil millones de años luz de la Tierra, emitió el destello más brillante registrado hasta la fecha, con una luminosidad comparable a la de 10 billones de soles.

Este evento, que desafía las ideas previas sobre la dinámica de estos cuerpos galácticos, fue documentado por un equipo internacional de astrónomos y publicado en la revista Nature Astronomy.

Los astrónomos detectaron una explosión de energía sin precedentes proveniente del núcleo galáctico activo AGN J2245+3743, un agujero negro supermasivo situado a miles de millones de años luz. Este objeto, con una masa 500 millones de veces superior a la del Sol, liberó una llamarada cuya luminosidad alcanzó niveles nunca antes registrados: fue 40 veces más intensa que su actividad habitual y superó en 30 veces el brillo de cualquier evento similar previamente observado.

3. Asteroide 2024 YR4

Vista del asteroide 2024 YR4

Científicos rastrearon un asteroide recién descubierto del tamaño de un edificio de 15 pisos llamado 2024 YR4. El asteroide, con un tamaño estimado de entre 40 y 90 metros de longitud, alcanzó una probabilidad máxima del 3,1% de impactar la Tierra en 2032.

Aunque el porcentaje es bajo, constituyó el mayor riesgo registrado para un objeto de ese tamaño y motivó la respuesta coordinada de astrónomos, agencias espaciales y especialistas en defensa planetaria en todo el mundo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de diciembre de 2024, el sistema de alerta temprana ATLAS, desarrollado con fondos de la NASA y operado desde Hawái, registró una diminuta señal en el cielo.

Larry Denneau, principal responsable científico del proyecto, identificó el pequeño punto y envió los datos al Minor Planet Center de Massachusetts, el organismo encargado de coordinar la información internacional sobre asteroides y cometas.

El asteroide 2024 YR4, descubierto en 2024, mantiene en alerta a la comunidad científica por su leve posibilidad de impacto con la Tierra en 2032. (Crédito: X / @esa)

4. El Telescopio espacial James Webb descubrió su primer planeta mediante una imágen directa

Una investigación encabezada por un científico del CNRS en el Observatorio de París-PSL, en colaboración con la Universidad de Grenoble Alpes (Francia), permitió que el Telescopio Espacial James Webb capturara por primera vez la imagen directa de un exoplaneta desconocido.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, representa un avance para el telescopio y fue posible gracias a un coronógrafo desarrollado en Francia, integrado en el instrumento MIRI del JWST.

5. Nueva Luna diminuta

El Telescopio Espacial James Webb también observó Urano y encontró una nueva luna que nadie había visto antes.

11/06/2025 Urano y sus lunas principales. Científicos que utilizan el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA buscaron evidencia de un fenómeno en las lunas principales del gigante helado Urano y encontraron otro completamente distinto. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA STSCI

Se trató de nueva luna de pequeñas dimensiones orbitando Urano. La NASA anunció el hallazgo el martes 19 de agosto, a partir de observaciones infrarrojas realizadas en febrero de 2025 desde la órbita terrestre.

La luna, que mide apenas 10 kilómetros de diámetro, fue registrada durante una serie de exposiciones largas obtenidas con la cámara NIRCam del Webb. El equipo responsable, integrado por científicos del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) de Colorado, señaló que el satélite no había sido identificado ni siquiera por la sonda Voyager 2 durante su paso por Urano hace casi cuarenta años.

“Este objeto fue localizado en una serie de 10 imágenes de larga exposición”, explicó Maryame El Moutamid, del SwRI, en declaraciones a ABC News. “Es una luna pequeña, pero representa un hallazgo relevante, que la nave Voyager 2 no consiguió observar”.

6. La velocidad del telescopio espacial Euclid

(ESA/Wikimedia)

El nuevo telescopio espacial Euclid, que puede trabajar mucho más rápido y observar un área más de 100 veces mayor que el James Webb.

La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ya provocó un cambio importante en la forma en que los astrónomos estudian el pasado y el futuro del universo. Su instrumento principal, un telescopio espacial con alta resolución y un campo de visión amplio, brindó acceso a datos que modifican conceptos aceptados durante décadas.

El objetivo inicial era aclarar qué es la materia oscura y cuál es el origen de la energía oscura que determina la expansión del universo. Sin embargo, Euclid permitió detectar fenómenos que no estaban previstos por la comunidad científica y abrió nuevas líneas de investigación.

(Image credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, T. Li)

Uno de los resultados más destacados provino del estudio de la evolución de las galaxias. En un breve periodo, Euclid registró 1,2 millones de galaxias, solo en la primera entrega de datos publicada en marzo de 2025.

Lanzada en julio de 2023, la nave aún se encuentra en las primeras etapas de una misión de seis años.

Al finalizar, habrá recolectado información sobre decenas de millones de galaxias, generando un registro sin precedentes para entender la estructura del universo a gran escala.

7. Rover Perseverance: hallazgos de marcas y formaciones extrañas en rocas de Marte

El rover Perseverance de la NASA ha realizado varios hallazgos recientes de marcas y formaciones extrañas en rocas de Marte, especialmente en el cráter Jezero, que han sorprendido a la comunidad científica y podrían aportar información clave sobre la historia geológica y la posible habitabilidad pasada del planeta rojo.

Descubrimiento de esferas extrañas en una roca. Entre el 11 y el 13 de marzo de 2025, Perseverance registró una estructura rocosa nunca antes observada, compuesta por centenares de esferas milimétricas, en una zona del borde del cráter Jezero llamada Witch Hazel Hill.

Esta roca, bautizada como St. Pauls Bay, presenta una textura superficial con esferas grises, algunas alargadas, otras con bordes angulosos o perforaciones diminutas. Se trata de una roca “flotante”, es decir, desplazada de su ubicación original, y su origen es aún incierto.

La superficie de la roca está cubierta por centenares de esferas milimétricas NASA/JPL-Caltech/ASU

Las hipótesis científicas sugieren que estas esferas podrían haberse formado por concreciones minerales en presencia de agua, por enfriamiento rápido de lava volcánica, o por la condensación de roca vaporizada tras el impacto de un meteorito.

Además, Perseverance ha encontrado en otras rocas, como Cheyava Falls y en la formación Bright Angel, marcas conocidas como “manchas de leopardo” y “semillas de amapola”. Estas estructuras, junto con la presencia de minerales como vivianita y greigita, son consideradas posibles biofirmas, es decir, indicios de actividad biológica antigua.

8 El cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS fue uno de los hechos más mencionados de este año, porque presentó propiedades muy interesantes que inicialmente desataron rumores de vida alienígena.

El cometa pasará sin representar peligro alguno además. Durante su máximo acercamiento, se encontrará del otro lado del Sol, lo que descarta cualquier riesgo de impacto o perturbación gravitatoria significativa sobre la Tierra o sobre otros planetas.

3I/ATLAS fue detectado el 1 de julio de 2025 en Chile. Su trayectoria hiperbólica confirmó su origen interestelar, convirtiéndolo en el tercer objeto de este tipo identificado tras 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov. A diferencia de sus predecesores, este cometa se destaca por el tamaño y la masa de su núcleo, así como por comportamientos que lo volvieron uno de los objetos más observados del año. El núcleo de 3I/ATLAS tiene un diámetro estimado de entre 10 y 30 kilómetros, considerablemente mayor que el de otros visitantes interestelares conocidos.

El cometa se desplaza a una velocidad superior a 68 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 245.000 kilómetros por hora. Esta velocidad impidió cualquier intento de misión de encuentro por parte de la Agencia Espacial Europea, ya que la tecnología actual no permite alcanzarlo ni acompañar su trayectoria de forma segura.

El viernes 19 de diciembre, a las 06:00 GMT (03:00 hora de Argentina), el cometa pasará a su distancia más cercana de la Tierra, ubicándose a aproximadamente 270 millones de kilómetros del planeta.

9. La cámara digital más grande jamás construida descubrió 2 mil asteroides

Para varios científicos, la noticia espacial más relevante del año fue que se recibieron los primeros datos del nuevo Observatorio Vera Rubin. Usando la cámara digital más grande jamás construida, en solo 10 horas descubrió más de 2.000 asteroides en nuestro sistema solar y siete de ellos estaban cerca de la Tierra.

El Observatorio Vera C. Rubin inició sus operaciones con la difusión de sus primeras imágenes astronómicas el 23 de junio, marcando el comienzo de una nueva etapa en la observación del universo. Ubicado cerca de La Serena y Santiago, el centro se prepara para desarrollar el Legacy Survey of Space and Time (LSST), un proyecto que cartografiará el cielo austral durante los próximos diez años, según informó la revista IEEE Spectrum.

Las primeras imágenes publicadas muestran, entre otros objetos, una sección del cúmulo de Virgo, donde se aprecian galaxias espirales, sistemas en interacción y estrellas de la Vía Láctea. La imagen corresponde a solo el 2% del campo visual de una toma individual. Otra de las imágenes destacadas retrata las nebulosas Trífida y Laguna, compuesta a partir de 678 exposiciones acumuladas en siete horas.

The Vera C. Rubin Observatory

Estas observaciones reflejan la capacidad del observatorio y el potencial de sus contribuciones científicas. El telescopio principal, Simonyi Survey Telescope, se encuentra a 2.647 metros de altitud y posee un espejo primario de 8,4 metros de diámetro, construido en una sola pieza de vidrio borosilicato. Gracias a su diseño curvo, cumple la función de dos espejos en uno.

La cámara del LSST, considerada la mayor construida hasta el momento, tiene el tamaño de un automóvil pequeño y pesa 2.800 kilogramos. Cuenta con 189 sensores CCD organizados en 21 módulos, capaces de captar imágenes de 3.200 millones de píxeles empleando seis filtros que abarcan longitudes de onda desde el infrarrojo cercano hasta el ultravioleta. El sistema de lectura procesa la totalidad de los datos en tan solo dos segundos.

10. El megacohete New Glenn de Jeff Bezos quiere hacer historia

Un cohete New Glenn de Blue Origin se lanza en la misión EscaPADE de la NASA, que transporta dos satélites a la órbita de Marte, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Joe Skipper

A mita de novimebre de este año, una misión espacial relevante de la NASA partió hacia Marte a bordo del megacohete New Glenn, desarrollado por la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

La misión, denominada Escapade, tiene como objetivo enviar dos sondas a la atmósfera marciana para analizar el efecto de la radiación solar en esa región y así obtener datos útiles para el establecimiento de una colonia humana permanente. El avance tecnológico, sin embargo, enfrentó dificultades.

Una fuerte tormenta solar que alcanzó la Tierra obligó a postergar el lanzamiento de las naves, situación que evidenció tanto la dependencia de la tecnología actual como el frágil equilibrio entre la investigación científica y las condiciones del clima espacial.

Bonus Track

¿Las formas de vida en la Tierra y Marte comparten un origen común?

Marte, el planeta que despierta desde hace siglos la fascinación del hombre (NASA)

La reciente presentación de la NASA sobre potenciales evidencias de vida fosilizada en Marte renueva uno de los mayores debates científicos: cómo y dónde surgió la vida en el sistema solar.

Los hallazgos invitan a considerar la posibilidad de que las formas de vida en la Tierra y Marte compartan un origen común, facilitado por el intercambio de material planetario mediante meteoritos, o que la vida haya emergido de manera independiente en ambos cuerpos celestes.

La confirmación de cualquiera de estas hipótesis implicaría que la vida puede ser más común en el universo de lo que hoy se piensa.