La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

La regeneración del timo en ajolotes jóvenes ocurre en el 60% de los casos y se completa entre 14 y 35 días después de la cirugía - (AP Foto/Marco Ugarte)

El ajolote (Ambystoma mexicanum), reconocido por su capacidad para regenerar extremidades, ojos y partes del cerebro, ha sumado un nuevo hito en la biología regenerativa. Un estudio publicado en Science Immunology demuestra que esta especie puede regenerar un timo funcional tras su extirpación completa, un fenómeno sin precedentes en el reino animal.

Este avance amplía el conocimiento sobre la regeneración de órganos complejos y plantea posibles aplicaciones en terapias regenerativas para la medicina humana. El hallazgo consiste en la observación de que los ajolotes jóvenes son capaces de reconstruir de nuevo un timo completamente funcional después de la extirpación de los tres nódulos que componen este órgano.

Según el estudio, aproximadamente el 60% de los animales sometidos a la intervención desarrollaron nuevas estructuras tímicas, detectadas a partir del séptimo día y con un desarrollo morfológico completo entre los 14 y 35 días posteriores a la cirugía.

El timo regenerado en ajolotes restaura la estructura, la diversidad celular y la función inmunitaria normales, clave para la defensa del organismo - (EFE/Hilda Ríos)

El procedimiento experimental implicó la eliminación total de los nódulos tímicos, que en el ajolote se encuentran rodeados de matriz extracelular y no conectados a otras estructuras principales, lo que permitió una extirpación eficiente. Tras la intervención, los investigadores emplearon técnicas de imagenología, histología y secuenciación de ARN unicelular para rastrear la regeneración.

Los nódulos tímicos regenerados presentaron una morfología similar a la de los controles no intervenidos, lo que indica una notable capacidad de restauración anatómica. Para evaluar la funcionalidad del timo regenerado, el equipo trasplantó estos órganos a otros ajolotes.

Los resultados muestran que los timos regenerados no solo eran morfológicamente comparables a los intactos, sino que también restauraban la estructura, la diversidad celular y la función inmunitaria normales. Este aspecto es fundamental, ya que el timo desempeña un papel esencial en la maduración de las células T, cruciales para la defensa inmunológica.

La midkina (MDK) emerge como un factor de crecimiento central en la regeneración tímica, con actividad específica tras la extirpación del órgano - (AP Foto/Marco Ugarte)

En la búsqueda de los mecanismos responsables de esta regeneración, los investigadores analizaron el papel de factores moleculares clave. El gen FOXN1, esencial en el desarrollo del timo, fue eliminado en algunos ejemplares para comprobar su influencia en la regeneración. La ausencia de FOXN1 solo provocó un subdesarrollo del tejido tímico, pero no impidió la regeneración, lo que sugiere la existencia de rutas alternativas en el ajolote.

El estudio identificó a la midkina (MDK), un factor de crecimiento, como un impulsor relevante en la regeneración del timo. Según el análisis publicado en un comunicado de prensa, la MDK mostró una actividad destacada en los primeros días tras la extirpación, ausente en los controles, lo que apunta a una vía de señalización específica para la regeneración. Además, se observó una interacción cruzada de la MDK entre compartimentos estromales, involucrando a la piel, fibroblastos y otras poblaciones celulares, lo que refuerza su papel central en el proceso regenerativo.

Las implicaciones de este hallazgo para la medicina humana son prometedoras, aunque aún preliminares. El timo en humanos es vital para la función inmunitaria, pero su deterioro con la edad o su extirpación por motivos clínicos, como en casos de miastenia gravis o tumores tímicos, puede comprometer gravemente la respuesta inmunológica.

El estudio identifica una interacción cruzada de la MDK entre piel, fibroblastos y otras células, reforzando su papel en la regeneración del timo - (AP Foto/Marco Ugarte)

El descubrimiento de que la MDK podría estar implicada en la regeneración tímica sugiere posibles aplicaciones en terapias regenerativas, aunque los autores advierten que se requieren más estudios para confirmar su relevancia en mamíferos.

De cara al futuro, el equipo de investigación plantea la necesidad de explorar los efectos de la extirpación del timo en ajolotes de mayor edad y de investigar el origen de las células progenitoras implicadas en la regeneración. Estas líneas de trabajo podrían aportar información valiosa para el desarrollo de estrategias clínicas orientadas a la restauración de la función tímica en humanos.

Los conocimientos obtenidos en este estudio podrían ser útiles para abordar situaciones clínicas que requieren la extirpación total del timo o para comprender mejor la involución tímica asociada al envejecimiento, aunque la aplicación directa en humanos aún demanda una investigación más profunda.