Cómo la inteligencia artificial acelera la nueva era de los viajes espaciales y potencia la propulsión nuclear

La demanda global de lanzamientos crece con fuerza y la IA aparece como pieza clave para diseñar motores nucleares más eficientes y seguros, según especialistas . (Espacio de axiomas vía AP)

La industria espacial atraviesa un momento único. Cada año despegan más cohetes y la cifra crece con fuerza por el ingreso de actores privados, misiones científicas más ambiciosas y planes de exploración a Marte y a la Luna que ya dejaron de ser prototipos en diapositivas para transformarse en calendarios de lanzamiento.

En ese escenario la Inteligencia Artificial (IA) aparece como una herramienta clave. Su capacidad para detectar patrones, anticipar fallas y decidir con autonomía colocó a esta tecnología en un papel central dentro de laboratorios, centros de simulación y misiones reales.

La IA dejó de funcionar como un complemento y avanzó hacia un rol estructural: optimizar motores térmicos nucleares, crear pilotos automáticos más precisos, administrar vehículos que deben adaptarse a variables extremas y fortalecer la seguridad de las misiones tripuladas, entre muchos otros logros más.

Nuevos sistemas de IA ya predicen fallas y ayudan a entrenar astronautas con simulaciones que ajustan escenarios en tiempo real según el desempeño individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la NASA, el uso de inteligencia artificial tiene un papel en nuestras misiones: la exploración de la Luna y Marte, el clima, la planificación de misiones y más. La inteligencia artificial nos ayuda a respaldar misiones y proyectos de investigación en toda la agencia, analizar datos para revelar tendencias y patrones, y desarrollar sistemas capaces de respaldar naves espaciales y aeronaves de forma autónoma”, explicó en su página la Agencia Espacial de EEUU.

Y agregó: “Los investigadores e ingenieros de la NASA han utilizado inteligencia artificial de forma segura durante décadas y actualmente están aprovechando la tecnología de IA emergente para servir mejor a nuestras misiones, desde examinar imágenes satelitales, desarrollar tecnología para vehículos autónomos y buscar planetas fuera de nuestro sistema solar utilizando nuestros telescopios de espacio profundo, y más.

La agencia también está buscando asociaciones externas con líderes de IA en el sector privado y la comunidad de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para promover el desarrollo de vanguardia para la creciente economía espacial y el espacio comercial”.

Hoy la IA ayuda a optimizar las caminatas espaciales en tiempo y trabajo invertido. (NASA vía AP, Archivo)

En tanto, Lisa Denzer, directora del Laboratorio de IA de la Agencia Espacial Europea (ESA) afirmó: “Nuestro objetivo es hacer que la exploración espacial sea más eficiente y alcanzable integrando la IA en todas las fases de la misión, desde el entrenamiento de los astronautas hasta los sistemas autónomos en los rovers, en las operaciones de la misión y en otros planetas”.

Para las agencias espaciales este cambio no solo implica eficiencia. También permite diseñar sistemas que antes requerían décadas de investigación. El aprendizaje automático analiza configuraciones imposibles de evaluar con métodos tradicionales, explora miles de alternativas de material y arquitectura térmica y descubre combinaciones que ningún ingeniero puede calcular a mano.

Ese salto cualitativo alimenta la idea de que la próxima generación de naves no surgirá de un diseño humano clásico, sino del diálogo continuo entre modelos de IA y especialistas.

Motores nucleares más eficientes

El aprendizaje automático optimiza reactores térmicos nucleares al analizar miles de variables y proponer configuraciones más estables y potentes, explican ingenieros (REUTERS/Steve Nesius)

El corazón de la revolución aparece en los motores térmicos nucleares. Estas tecnologías utilizan calor producido por reacciones atómicas para impulsar un propelente, generalmente hidrógeno, y alcanzan velocidades imposibles para los motores químicos. La NASA experimentó con estos sistemas desde la década del sesenta, pero nunca logró un equilibrio ideal entre potencia, estabilidad y control térmico. El aprendizaje automático cambió ese panorama.

Los modelos actuales analizan cientos de variables simultáneas dentro del reactor, desde la geometría interna hasta el comportamiento del flujo de hidrógeno, y seleccionan configuraciones que maximizan la transferencia de calor sin dañar los materiales. La IA permite descubrir diseños más compactos, más eficientes y más seguros.

Cada análisis entrega información valiosa sin requerir un costo prohibitivo en experimentos físicos. En el pasado, cada prototipo implicaba meses de diseño; ahora, un algoritmo genera miles de alternativas en horas y propone configuraciones que luego se validan en laboratorio.

Un nuevo modo de entrenar astronautas

Especialistas señalan que la IA ya actúa como arquitecta de futuras naves al seleccionar materiales y analizar configuraciones imposibles de evaluar manualmente (NASA)

La tecnología también ingresó en los entrenamientos de astronautas. Los simuladores equipados con aprendizaje automático analizan cómo reacciona cada persona ante fallas imprevistas y ajustan los escenarios hasta encontrar el punto exacto que fortalece la respuesta cognitiva frente al estrés.

El sistema perfecciona reflejos, reduce tiempos de decisión y expone a la tripulación a entornos que replican con fidelidad situaciones extremas, desde la pérdida temporal de comunicaciones hasta variaciones abruptas de radiación.

En los últimos años estos algoritmos incorporaron un modelo de predicción que identifica con alta precisión en qué parte del proceso aparece una debilidad y propone un entrenamiento adicional. Los especialistas observan mejoras significativas en la toma de decisiones y en la velocidad de reacción, dos atributos críticos durante misiones de larga duración.

Sistemas como Cimon operan dentro de estaciones espaciales y alertan sobre condiciones peligrosas ofreciendo asistencia directa a los astronautas (NASA)

El Laboratorio de IA de la ESA explora tecnologías avanzadas como la robótica, la computación cuántica y la realidad extendida (XR) en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania. Su misión principal es utilizar la IA para optimizar la toma de decisiones, optimizar las operaciones y afrontar los retos de las misiones en el espacio profundo.

“Por ejemplo, la IA desempeña un papel transformador en el entrenamiento de astronautas mediante tecnologías de XR, como la realidad aumentada y la realidad virtual. Los modelos de IA mejoran estas herramientas creando simulaciones detalladas y realistas, lo que ayuda a los astronautas a entrenarse en entornos que imitan fielmente las condiciones espaciales. De igual manera, los gemelos digitales (representaciones virtuales de naves espaciales o entornos de misión) ayudan a los equipos a perfeccionar la planificación de misiones, gestionar riesgos y mantener los sistemas de las naves espaciales”, detalla la ESA.

La gestión de desechos espaciales se transforma y los robots ganan más autonomía

La tecnología de IA analiza imágenes satelitales para detectar anomalías y orientar misiones científicas hacia regiones con mayor potencial de descubrimiento (NASA)

La cantidad de desechos orbitales subió de forma explosiva por el aumento de lanzamientos y la presencia de miles de satélites en órbitas bajas. Ese escenario produjo una amenaza real: colisiones que generan más fragmentos y un riesgo creciente para naves operativas.

La IA se convirtió en una herramienta imprescindible. Su capacidad para analizar trayectorias en tiempo real permite anticipar choques, ajustar rutas y crear planes de desvío sin intervención humana. Los sistemas evalúan la evolución del entorno orbital, consideran miles de variables y ejecutan maniobras con tiempos imposibles para una operatoria manual.

Además, los modelos actuales ya colaboran en proyectos destinados a limpiar la órbita. Ciertas propuestas incluyen satélites equipados con brazos robóticos que capturan desechos y los envían a una trayectoria segura. La inteligencia artificial actúa como asistente de navegación, calcula la posición exacta de los fragmentos y selecciona la mejor estrategia de abordaje. Este tipo de misiones solo resulta viable con algoritmos capaces de interpretar condiciones dinámicas cambiantes.

Robots equipados con inteligencia artificial asumen tareas peligrosas en misiones espaciales y fortalecen la seguridad de las tripulaciones en órbita (REUTERS/Joey Roulette)

La autonomía robótica también atraviesa un momento decisivo. Robots como Robonaut, de la NASA, utilizan modelos de IA para detectar fallas, reparar componentes o ejecutar tareas de riesgo sin poner en peligro a los astronautas.

La misma tecnología se extiende a vehículos planetarios que deben desplazarse en entornos desconocidos. Los sistemas evalúan su entorno, identifican obstáculos y ajustan su ruta sin instrucciones permanentes desde la Tierra. Ese nivel de independencia reduce demoras y permite explorar superficies completas durante lapsos más prolongados.

La Estación Espacial Internacional funciona como un laboratorio donde estos avances se prueban en situaciones reales. Allí se utilizó Cimon, un asistente inteligente que analiza datos internos, alerta sobre variaciones peligrosas y guía a la tripulación en tareas técnicas. Su rol demuestra que la IA ya forma parte de la rutina de las misiones tripuladas y que su aporte evoluciona con rapidez.

Modelos de aprendizaje automático optimizan rutas interplanetarias al calcular consumos de combustible y posiciones planetarias con precisión superior a la humana (SpaceX)

La IA como arquitecta de la próxima generación de naves

El punto más ambicioso surge cuando la industria imagina el futuro cercano. La progresión tecnológica indica que el aprendizaje automático ocupará un lugar central en la arquitectura de las próximas naves, desde la definición de materiales hasta la elección de rutas interplanetarias.

Las trayectorias de navegación ya se optimizan con IA, que calcula el camino más eficiente según el consumo de combustible, la posición de los cuerpos celestes y las restricciones del entorno. Este tipo de análisis supera las capacidades humanas por volumen de datos y por la necesidad de decisiones veloces.

Las misiones de exploración también dependen de esta tecnología. El aprendizaje automático analiza datos captados por sondas, detecta anomalías y señala regiones prometedoras para investigaciones futuras.

Ingenieros destacan que la IA será decisiva para impulsar misiones a Marte y más allá al combinar motores nucleares avanzados con sistemas de navegación autónoma (NASA)

Su capacidad para identificar cambios mínimos en imágenes satelitales resulta clave para entender fenómenos geológicos en Marte o variaciones de actividad en lunas heladas del sistema solar.

En paralelo, la IA procesa enormes conjuntos de datos provenientes de observatorios y monitorea regiones donde podría aparecer actividad inusual.

La suma de estos avances configura un escenario claro: la inteligencia artificial ya no funciona como soporte, sino como una pieza estructural dentro del ecosistema espacial. La carrera por construir cohetes más potentes y confiables depende ahora de la interacción diaria entre ingenieros y algoritmos.

La IA permite diseñar motores que transfieren calor con mayor eficiencia y acelera procesos que antes requerían décadas de pruebas físicas en laboratorio (NASA)

La IA diseña, corrige, simula, evalúa y toma decisiones con una precisión que supera cualquier método previo. Se perfila como la llave que permitirá crear motores nucleares más avanzados, formar astronautas mejor preparados, limpiar la órbita y multiplicar la autonomía de robots y naves.

En un momento donde la demanda de lanzamientos crece sin techo, las agencias y empresas coinciden en algo: el futuro de la exploración espacial no dependerá solo del combustible que utilicen los cohetes, sino del tipo de inteligencia que guíe su diseño.

El aprendizaje automático ya marca ese camino y promete convertirse en el motor silencioso de la próxima era cósmica.