Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios en Bolivia: “Muestran una diversidad y comportamientos nunca vistos”, dijo el líder del estudio

El yacimiento Carreras Pampa en el Parque Nacional Torotoro alberga la mayor concentración de huellas de dinosaurios registrada hasta la fecha. (Universidad de Loma Linda)

En el Parque Nacional Torotoro, ubicado en el centro de Bolivia, hay un yacimiento con un tesoro paleontológico: el sitio Carreras Pampa.

Allí, en una superficie de más de 7.400 metros cuadrados, científicos que trabajan en los Estados Unidos y Bolivia pudieron identificar 16.600 huellas de dinosaurios, junto con 280 marcas de natación, arrastres de cola y pisadas de aves.

En diálogo exclusivo con Infobae, el líder de la investigación que fue publicada en la revista Plos One, el paleontólogo español Raúl Esperante, investigador del Instituto de Investigación en Geociencias de la Universidad de Loma Linda, en los Estados Unidos, resaltó: “Es la mayor concentración de rastros de dinosaurios registrada hasta ahora, en variedad y cantidad”.

El paleontólogo Raúl Esperante lideró la investigación en el yacimiento paleontológico en Bolivia (Universidad de Loma Linda)

El yacimiento de Carreras Pampa “era conocido y protegido por los guardaparques y residentes del Parque Nacional Torotoro, pero ningún científico los había estudiado hasta que nuestro equipo hizo las investigaciones”, contó.

“Nuestro equipo estuvo formado por más de 20 científicos -detalló el científico-. Necesitamos más de siete meses de trabajo conjunto en varias temporadas para completar el estudio”.

Son investigadores de la Universidad Adventista de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés, el Museo Nacional de Historia Natural Noel Kempff Mercado y del Instituto de Investigación en Geociencias de Loma Linda.

El trabajo se realizó entre 2019 y 2024 y contó con la colaboración de guardaparques y habitantes del lugar.

Por qué se encuentran huellas de dinosaurios

Identificaron 16.600 huellas de dinosaurios y 280 marcas de natación y arrastre de cola en Carreras Pampa. (Universidad de Loma Linda)

Los dinosaurios que dejaron huellas en Bolivia vivieron principalmente durante el período Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años.

Las huellas se formaron cuando los animales caminaban sobre llanuras fangosas o zonas de sedimentos blandos.

Sus pisadas quedaron marcadas en el terreno húmedo y pronto fueron cubiertas por capas de barro o arena. Con el paso de millones de años, esos sedimentos se endurecieron y transformaron en roca.

Las huellas de dinosaurios en Bolivia datan del período Cretácico y se formaron en llanuras fangosas que luego se fosilizaron ( Parque Nacional Torotoro Bolivia)

Este proceso, conocido como fosilización, permitió que las huellas sobrevivieran el paso del tiempo.

En otras partes del mundo existen sitios emblemáticos con huellas de dinosaurios, como Lark Quarry en Australia y Fumanya en España.

También se destacan Tuba City y Dinosaur Ridge en Estados Unidos, y el Parque Cretácico de Sucre en Bolivia.

Cómo se hizo el estudio

El equipo utilizó técnicas avanzadas como escaneos 3D, fotogrametría y modelado digital para documentar la diversidad de rastros. (Universidad de Loma Linda)

El equipo de Esperante realizó las campañas de campo entre 2019 y 2024 con la autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia.

Sus integrantes limpiaron la superficie de rastreo cuidadosamente y retiraron los sedimentos que cubrían las huellas.

Documentaron cada marca al utilizar fotografías, escaneos 3D y mediciones precisas de profundidad y tamaño.

También aplicaron técnicas de fotogrametría y modelado digital para analizar la orientación y las características de las huellas.

Así lograron registrar con detalle la impresionante diversidad y densidad de rastros en el sitio.

El sitio presenta huellas de terópodos carnívoros y saurópodos herbívoros, aunque las especies exactas aún no se han identificado. (Universidad de Loma Linda)

“El estudio de este gigantesco yacimiento de huellas de dinosaurio es altamente significativo por varios motivos. Es el mayor yacimiento conocido hasta la fecha, y supera ampliamente en cantidad de huellas a otros sitios similares”, enfatizó Esperante en el diálogo con Infobae.

También el sitio “presenta una gran diversidad de morfologías y tamaños de huellas, y los rastros son largos y continuos. Además, muchos presentan marcas de arrastre de cola junto con las pisadas, algo extremadamente raro a nivel mundial”, dijo.

Subrayó que observaron “numerosos rastros de marcas de natación, formadas por el arrastre del dedo central del pie de los terópodos mientras nadaban. Había cientos de pisadas de aves junto a las de dinosaurios”.

El estudio, publicado en la revista Plos One, involucró a más de 20 investigadores y se realizó entre 2019 y 2024 con apoyo local (Universidad de Loma Linda)

Ante tantas huellas, la pregunta que surge es: ¿cuáles fueron exactamente las especies de dinosaurios que habitaron en Carreras Pampa? El doctor Esperante respondió: “Es difícil determinar si los morfotipos representan potencialmente especies diferentes”.

Muchos rastros en el yacimiento “contienen huellas con varios morfotipos diferentes, creados por el mismo animal. Esto dificulta determinar si alguno de los morfotipos representa especies diferentes o simplemente variaciones en la marcha y las condiciones del sustrato”.

Sin embargo -mencionó- “las diferencias entre los morfotipos son significativas, como por ejemplo, los ángulos entre los dedos y su longitud. Es improbable que solo una o dos especies de terópodos caminaran por el yacimiento en el momento de su formación”.

El hallazgo en Carreras Pampa confirma a Bolivia como un territorio clave para la paleontología y el estudio de dinosaurios a nivel mundial. (Universidad de Loma Linda)

En el estudio sobre Carreras Pampa, los investigadores señalaron la presencia de huellas de terópodos, que eran dinosaurios carnívoros bípedos de diferentes tamaños, y saurópodos, herbívoros gigantes de cuello largo. Pero las especies específicas aún no se han podido identificar.

Carreras Pampa demuestra que Bolivia todavía guarda historias sorprendentes de los diferentes mundos perdidos de los dinosaurios.