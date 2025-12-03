Ciencia

Científicos investigan la mayor concentración de huellas de dinosaurios jamás registrada

El análisis muestra que los animales prehistóricos no solo caminaban, sino que también nadaban y arrastraban la cola. En qué país fue el hallazgo

El yacimiento Carreras Pampa en
El yacimiento Carreras Pampa en Bolivia alberga el mayor conjunto de huellas de dinosaurios conocido/ Parque Nacional Torotoro Bolivia

Bolivia pasó a estar en el centro de la paleontología mundial tras el descubrimiento del mayor conjunto de huellas de dinosaurios conocido.

Un equipo de científicos que trabajan en los Estados Unidos y Bolivia documentó más de 16.000 huellas, arrastres de cola y marcas de natación en el yacimiento Carreras Pampa, ubicado en el Parque Nacional Torotoro en el centro del país.

Científicos de Bolivia y Estados
Científicos de Bolivia y Estados Unidos identificaron huellas, arrastres de cola y marcas de natación en el Parque Nacional Torotoro/Plos One

Publicaron el hallazgo en la revista científica PLOS One. El estudio fue liderado por Raúl Esperante del Instituto de Investigación en Geociencias de Loma Linda, en los Estados Unidos, y representa un registro sin precedentes en cantidad y diversidad.

Participaron también investigadores de la Universidad Adventista de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés, el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y otras instituciones científicas.

Un yacimiento único

El estudio, publicado en PLOS
El estudio, publicado en PLOS One, revela una diversidad sin precedentes de especies y comportamientos de dinosaurios en el Cretácico tardío./Parque Nacional Torotoro Bolivia

El estudio fue desarrollado entre 2019 y 2024 y reporta la identificación de 1.321 rastros continuos y 289 huellas aisladas, lo que suma 16.600 huellas de terópodos, 280 marcas de natación con 1.378 señales y numerosos arrastres de cola.

Esas huellas se distribuyen en nueve sectores de una misma superficie, de aproximadamente 7.485 metros cuadrados.

Los científicos subrayan no solo la gran cantidad de rastros, sino también la diversidad y calidad de preservación, aspectos que hacen del sitio un referente mundial.

Claves sobre el comportamiento de los dinosaurios

La investigación utilizó tecnología avanzada
La investigación utilizó tecnología avanzada como escaneos 3D y fotogrametría para analizar la profundidad y orientación de las huellas/Archivo Parque Nacional Torotoro Bolivia

El equipo científico se propuso reconstruir el comportamiento y la diversidad de los dinosaurios a partir de las huellas.

Además de registrar la presencia de distintas especies y edades, que fue evidenciada por el tamaño y la forma de las marcas, la investigación indagó en patrones inéditos de locomoción y comportamiento.

Los arrastres de cola y marcas de natación ayudaron a identificar interacciones con el entorno y adaptaciones específicas.

Según explicaron los científicos, el reporte tuvo como objetivo presentar el mayor conjunto de rastros de dinosaurios y marcas de natación del mundo en el yacimiento Carreras Pampa.

Las autoridades del Parque Nacional
Las autoridades del Parque Nacional Torotoro iniciaron trabajos de conservación para proteger Carreras Pampa de la erosión y preservar su valor científico./ Parque Nacional Torotoro Bolivia

Se analizaron también las condiciones de preservación, vinculadas a la composición del sustrato, la humedad y la actividad biológica posterior a la formación de las huellas.

Esto permitió establecer una clasificación detallada de estilos de preservación y morfotipos: desde pisadas profundas hasta marcas superficiales, así como la presencia de aves asociadas.

Un análisis exhaustivo con tecnología de punta

Se identificaron ocho estilos de
Se identificaron ocho estilos de preservación y once morfotipos de huellas de caminata, lo que destaca la riqueza paleontológica del sitio./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Para estudiar Carreras Pampa, el equipo realizó campañas de campo durante cinco años, bajo autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia.

Cada huella fue documentada mediante fotografías, escaneos 3D y mediciones precisas. Usaron fotogrametría y modelado digital para evaluar profundidad, tamaño y orientación.

Los resultados reflejan una asombrosa diversidad de rastros: se identificaron ocho estilos de preservación, once morfotipos de huellas de caminata y tres morfotipos de marcas de natación.

La densidad alcanza cifras excepcionales, con hasta 5,74 huellas por metro cuadrado, muy por encima de lo observado en otros yacimientos del mundo.

El hallazgo incluye rastros de
El hallazgo incluye rastros de aves asociadas a dinosaurios terópodos, lo que evidencia la coexistencia de diferentes grupos en el mismo ambiente./ Parque Nacional Torotoro Bolivia

Entre los hallazgos más notables están la abundancia de arrastres de cola y marcas de natación, además de rastros de aves asociadas a los dinosaurios terópodos, lo que permite perfilar la coexistencia y las adaptaciones de diferentes grupos en el mismo ambiente.

El trabajo estadístico permitió estimar la velocidad de desplazamiento y los tipos de trayectorias, al observar patrones bimodales relacionados con el tránsito a lo largo de la antigua línea costera.

Relevancia científica y retos para el futuro

Carreras Pampa ofrece un registro
Carreras Pampa ofrece un registro único sobre la actividad, locomoción y adaptaciones de los dinosaurios en Sudamérica./ Parque Nacional Torotoro Bolivia

El equipo recomendó preservar y proteger Carreras Pampa ante su valor científico y patrimonial. Señalaron que la zona corre riesgo de erosión.

En octubre pasado, las autoridades del Parque Nacional Torotoro informaron se habían iniciado los trabajos de conservación en el sitio.

“El objetivo principal es desviar el flujo de agua y mitigar la erosión, que amenaza directamente la conservación de este valioso patrimonio paleontológico”, aclararon.

El estudio de los científicos publicado en Plos One concluyó que Carreras Pampa ofrece un registro excepcional de la actividad de los dinosaurios en el Cretácico tardío y aporta datos únicos sobre su comportamiento y diversidad.

