Un brote viral amenaza la supervivencia de los últimos guacamayos azules libres en Brasil

El brote de circovirus afecta a los últimos guacamayos de Spix libres en Brasil, poniendo en riesgo la supervivencia de la especie - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos 11 guacamayos de Spix (Cyanopsitta spixii), también conocidos como “azules”, que permanecen en libertad en Brasil fueron diagnosticados con circovirus, una enfermedad viral incurable y potencialmente letal para estas aves, según confirmaron las autoridades brasileñas a AFP.

Este brote representa un golpe severo para el programa de reintroducción de la especie, popularmente conocida por la película de animación “Río”, que buscaba restaurar a una de las aves más emblemáticas y raras del mundo en su hábitat natural, tras haber sido declarada extinta en la naturaleza hace 25 años.

El diagnóstico se realizó tras pruebas efectuadas en los ejemplares recapturados en noviembre en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, donde se concentra el esfuerzo de conservación.

El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) informó que todos los guacamayos de Spix liberados y sobrevivientes dieron positivo al circovirus, una enfermedad que afecta el pico y las plumas, pero que no representa riesgo para los humanos. “La enfermedad no tiene cura y en la mayoría de los casos mata al ave”, advirtió el ICMBio en declaraciones recogidas por AFP.

Las autoridades brasileñas confirman que los 11 guacamayos de Spix en libertad han dado positivo al circovirus, una enfermedad incurable y letal para estas aves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los cerca de 20 guacamayos liberados desde 2020, solo 11 permanecen vivos en libertad, según datos del ICMBio. Además, otros 21 ejemplares en cautiverio en un centro de cría en Bahía también dieron positivo al virus.

El resto de la población mundial de guacamayos de Spix, estimada en unos 90 individuos, se encuentra mayoritariamente en cautiverio, incluyendo 27 aves alojadas en el zoológico de Sao Paulo. El circovirus, responsable de la enfermedad del pico y las plumas, es especialmente devastador para los psitácidos.

Medios locales detalla que se trata de una dolencia crónica e incurable, que suele resultar fatal para estas aves. Las autoridades brasileñas aún investigan el origen del brote, mientras que el centro de cría BlueSky, responsable de parte de los ejemplares afectados, sostiene que los guacamayos sudamericanos muestran mayor resistencia al virus y que algunos ya dieron negativo en pruebas recientes.

El programa de reintroducción del guacamayo de Spix enfrenta un duro revés tras la detección del circovirus en ejemplares silvestres y en cautiverio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del brote viral se suma a una historia marcada por desafíos en la conservación de la especie. El programa de reintroducción, iniciado en 2020 con aves traídas desde Alemania, buscaba revertir la extinción en la naturaleza del guacamayo de Spix, una especie endémica de la caatinga brasileña y famosa por su aparición en la película animada “Río”.

Sin embargo, la degradación del hábitat y la demanda de coleccionistas privados contribuyeron a la desaparición de la especie en libertad. Las responsabilidades institucionales quedaron en el centro del debate tras el brote. El ICMBio impuso una multa al centro de cría BlueSky por incumplimiento de medidas de bioseguridad. Algunos medios internacionales detallaron que la sanción ascendió a R$ 1,8 millones (USD 336.000).

Los inspectores hallaron comederos “extremadamente sucios” y llenos de heces, y observaron que los empleados manipulaban a las aves sin equipos de protección adecuados, según medios locales. Cláudia Sacramento, analista ambiental citada por Folha de S.Paulo, describió la situación en el criadero como “muy grave”, con recintos sin limpieza diaria y personal sin protección.

El circovirus, responsable de la enfermedad del pico y las plumas, amenaza la recuperación de una de las aves más emblemáticas y raras del mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto institucional se ha intensificado tras la ruptura de la alianza entre el gobierno brasileño y la Asociación Alemana para la Conservación de Loros Amenazados (ACTP), que controla el 75% de los guacamayos de Spix registrados en el mundo.

Brasil puso fin a la colaboración en 2024, después de que la ACTP vendiera 26 aves a un zoológico privado en India sin autorización, lo que generó preocupación sobre las lagunas legales que permiten la comercialización de ejemplares criados en cautiverio. El biólogo sudafricano Cromwell Purchase, responsable del criadero BlueSky, abandonó Brasil tras el escándalo y alegó, según Folha de S.Paulo, que las autoridades estaban dispuestas a “sacrificar las ararinhas” para cerrar el proyecto.

De cara al futuro, las perspectivas para la conservación del guacamayo de Spix permanecen inciertas. BlueSky ha informado que ha reforzado las medidas sanitarias, aislado a las aves sanas y construido barreras para evitar el contacto entre ejemplares silvestres y cautivos. Mientras tanto, las autoridades insisten en la gravedad del brote y continúan investigando el origen de la infección.

A pesar de la amenaza que representa el circovirus, los responsables del centro de cría aseguraron que los guacamayos afectados mantienen su vitalidad y capacidad de vuelo, y continúan alimentándose adecuadamente, lo que ofrece un atisbo de esperanza en medio de la crisis.