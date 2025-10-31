Ciencia

¿El origen de la diversidad animal fue un microbio? Así empezó la vida compleja en la Tierra, según un estudio

Un grupo de científicos analizó los seres diminutos que viven en el agua e identificó el salto evolutivo que dio origen a miles de especies. Cómo la vida unicelular dio paso a la multicelularidad

Guardar
Investigaciones recientes identifican en los
Investigaciones recientes identifican en los coanoflagelados genes homólogos a los que regulan la adhesión y comunicación celular en animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores misterios de la biología es cómo surgieron los primeros animales y qué mecanismos permitieron dar el salto desde formas de vida unicelulares hasta la complejidad multicelular que caracteriza al reino animal. Nuevas investigaciones ofrecen respuestas a través de un actor inesperado: los coanoflagelados, organismos microscópicos que, pese a su sencillez, permiten explorar los procesos que hicieron posible la vida animal tal como la conocemos.

Coanoflagelados: qué son, cómo viven y por qué importan

Coanoflagelados es el nombre de un grupo de microorganismos eucariotas que habitan ambientes acuáticos de todo el planeta, tanto marinos como de agua dulce. Su nombre proviene del griego choane (embudo) y flagellum (látigo), en referencia a su estructura más característica: un largo flagelo rodeado por un collar de microvellosidades, el cual genera una corriente que impulsa partículas de alimento hacia el collar, donde quedan atrapadas y son ingeridas por la célula, según consignó Nature.

A simple vista, los coanoflagelados parecen simples y poco llamativos, con dimensiones que raramente superan los 10 micrómetros. Sin embargo, su importancia biológica es enorme. Representan uno de los linajes eucariotas más antiguos y son considerados, por la evidencia genética y morfológica, el grupo vivo más cercano a los animales. Esto significa que los coanoflagelados y los animales comparten un antepasado común que, se estima, vivió hace más de 600 millones de años, de acuerdo con National Geographic.

Los coanoflagelados revelan claves genéticas
Los coanoflagelados revelan claves genéticas sobre el origen y la evolución de los primeros animales multicelulares

Una peculiaridad de los coanoflagelados es su flexibilidad de vida. Pueden existir como organismos unicelulares, pero algunas especies también forman colonias organizadas de células. Esta dualidad les permite adaptarse mejor a las condiciones del entorno y aumenta la eficiencia en la captura de alimento.

Desde el punto de vista genético, los coanoflagelados presentan secuencias homólogas a genes centrales del desarrollo animal. Esto los convierte en un modelo único para estudiar cómo surgieron características como la adhesión y comunicación celular, la diferenciación de funciones entre células y los mecanismos de regulación del crecimiento.

Laboratorio natural de la multicelularidad simple

Si los coanoflagelados representan el vínculo más cercano entre la vida unicelular y la animal, Salpingoeca rosetta es la especie que más ha fascinado a los investigadores. Descubierta en ambientes de agua dulce y marina, S. rosetta puede crecer como célula individual o formar elegantes colonias denominadas “rosetas”, donde células idénticas se agrupan en disposición circular, unidas a través de una matriz extracelular, detalla la investigación publicada en la revista Science.

Lo notable de S. rosetta es su versatilidad. En respuesta a factores ambientales, como la presencia de bacterias específicas, puede alternar entre al menos cinco tipos celulares: tres formas solitarias y dos coloniales (rosetas y cadenas celulares).

Los coanoflagelados forman colonias mediante
Los coanoflagelados forman colonias mediante puentes intercelulares y matrices extracelulares, facilitando cooperación y transferencia de señales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otro aspecto clave es cómo se organizan estas colonias. Las células de S. rosetta se comunican y se mantienen unidas mediante puentes intercelulares, filopodios y una matriz extracelular compartida. Estos elementos permiten la transferencia de señales y nutrientes, y fortalecen la colonia, facilitando la cooperación y la coordinación.

Experimentos recientes demostraron que S. rosetta dispone de genes como los de la vía Hippo, fundamentales para la regulación del crecimiento celular en animales. Al mutar el gen Warts, las colonias formadas pueden duplicar el número de células habitual, reflejando mecanismos regulatorios que limitan el tamaño y controlan la multiplicación celular. Los resultados refuerzan la idea de que parte de la base genética para la multicelularidad ya existía en estos antepasados microscópicos.

Adhesión celular y comunicación: claves para la vida compleja

Uno de los mayores desafíos en la transición evolutiva a la multicelularidad fue el desarrollo de mecanismos que permitieran a las células adherirse entre sí, cooperar y comunicarse. Los coanoflagelados han conservado, en su pequeño genoma, muchas de las claves para este proceso, según Nature.

El antepasado común entre coanoflagelados
El antepasado común entre coanoflagelados y animales poseía herramientas moleculares para la adhesión y coordinación celular hace 600 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios genómicos han identificado en coanoflagelados genes homólogos a los que en animales regulan la adhesión célula-célula, incluidos diversos tipos de cadherinas y proteínas implicadas en la formación de matrices extracelulares y puentes intercelulares. La expresión de estos genes en contextos similares a los animales sugiere que, mucho antes de la aparición de organismos complejos, ya existían herramientas moleculares para unir células y coordinar funciones básicas.

La capacidad de S. rosetta y otras especies para formar colonias, diferenciando incluso tipos celulares bajo ciertos estímulos, indica que el antepasado común entre coanoflagelados y animales estaba dotado de estas habilidades fundamentales.

El trabajo experimental en coanoflagelados permite no solo seguir la pista de estos genes, sino también manipularlos y estudiar el efecto de mutaciones. El modelo de S. rosetta ha permitido entender cómo pequeñas modificaciones genéticas pueden traducirse en cambios en la organización, proporción y especialización celular, abriendo una ventana experimental única hacia el origen de la multicelularidad.

Así, el estudio de los coanoflagelados y, en particular, de Salpingoeca rosetta, ofrece respuestas concretas sobre el surgimiento de la vida animal: la transición desde la unicelularidad, la cooperación celular, la comunicación y la adhesión, y la regulación del tamaño y número de células. 600 millones de años después, estos mecanismos, refinados por la evolución, permitieron la aparición de la extraordinaria diversidad del reino animal. Aunque diminutos y discretos, los coanoflagelados conservan en su biología y en su genoma un fragmento esencial de la historia de la vida.

Temas Relacionados

Origen de los animalesCoanoflageladosMulticelularidadSalpingoeca rosettaDiferenciación celularEvoluciónPrimeros animalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Más letal que los leones: cómo el pequeño murciélago panameño lidera la eficiencia de caza en el reino animal

Este pequeño depredador, que fue estudiado por científicos en las selvas de Centroamérica, logra capturar a casi la mitad de sus objetivos en cada intento. Las claves de su fulminante ataque que sorprende a los expertos

Más letal que los leones:

El riesgo invisible de no vacunarse: expertos destacan el resguardo personal y de toda la comunidad

Aunque la vacunación fue una de las mayores conquistas de la medicina moderna, la caída en las coberturas después de la pandemia por Covid-19, amenaza con el regreso de enfermedades erradicadas. Especialistas alertan que no vacunarse no solo pone en peligro al individuo, sino que debilita la inmunidad colectiva

El riesgo invisible de no

Alerta meteoritos: expertos advierten un posible aumento en el riesgo de impactos en la próxima década

El flujo de escombros cósmicos por la corriente de Tauridas podría incrementar episodios de aproximación al planeta de objetos celestes de gran tamaño, entre los años 2032 y 2036, afirma un estudio

Alerta meteoritos: expertos advierten un

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

Un equipo de investigadores de Europa y Estados Unidos realizó el estudio en Uganda. Detectaron una capacidad de reflexión activa nunca antes documentada en animales no humanos

Un experimento mostró cómo los

Científicos hallan microbios marinos que comen plástico

Se trata de bacterias que muestran una adaptación evolutiva frente al aumento de residuos. El hallazgo podría brindar una forma eficaz para limpiar los océanos

Científicos hallan microbios marinos que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo lo que debes saber después de haber recibido tu tarjeta

Corte Garçon: un clásico reinventado que demuestra el empoderamiento femenino

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Fiscalía abrió noticia criminal por joven que murió tras asumir reto de consumo de licor en Cali

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Israel entregó los cuerpos de

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

Trump designa a Nigeria como "país particularmente preocupante" por "amenazas" a la comunidad cristiana

Crónica del Partizán Belgrado - Barça, 76-78

El Racing refuerza el liderato con un 1-0 a la Real B

Envían a prisión preventiva a sospechosos del robo del Louvre tras "admitir parcialmente su participación"

ENTRETENIMIENTO

Murió Tchéky Karyo, actor francés

Murió Tchéky Karyo, actor francés de ‘Nikita’ y ‘The Missing’

Las películas de The Beatles presentan a su reparto femenino: ¿quién encarnará a Yoko Ono y Linda McCartney?

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente su condena de cuatro años de prisión: la nueva vida del magnate en Fort Dix

Kevin Costner pide que se anulen los cargos restantes en la demanda por la supuesta escena de violación en ‘Horizon’