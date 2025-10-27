Ciencia

La inteligencia artificial revoluciona el trabajo de los embriólogos en la fertilización in vitro

El uso de sistemas automatizados como CHLOE permite analizar el desarrollo embrionario con mayor precisión. Un informe del MIT Technology Review señaló que esto optimiza la toma de decisiones clínicas y amplía las oportunidades en fertilidad asistida

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La inteligencia artificial reconfigura la
La inteligencia artificial reconfigura la selección de embriones en laboratorios de fertilización in vitro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial en la fertilización in vitro está transformando la labor de los embriólogos y abriendo nuevas oportunidades para quienes buscan ser padres. Herramientas como CHLOE, desarrollada por Fairtility y aprobada por la FDA en Estados Unidos, permiten analizar el desarrollo embrionario con un nivel de precisión hasta ahora imposible.

En un contexto donde el uso de la tecnología reproductiva aumenta y la falta de especialistas se agudiza, clínicas como Genesis Fertility ya integraron estos sistemas, ofreciendo a los pacientes una experiencia más informada y personalizada. Según el MIT Technology Review, la automatización reconfigura el trabajo en los laboratorios de fertilidad y promete resultados clínicos optimizados.

Desafío actual de la embriología en la fertilización in vitro

La fertilización in vitro (FIV) es una de las principales alternativas para quienes desean formar una familia, pero la creciente demanda puso bajo presión tanto a los laboratorios como a los embriólogos.

Estos especialistas son responsables de supervisar el desarrollo y la selección de embriones, además de mantener condiciones óptimas en el laboratorio. En lugares como Estados Unidos, la escasez de embriólogos y consejeros genéticos ya es un problema crítico.

La creciente demanda de FIV
La creciente demanda de FIV y la escasez de embriólogos impulsan la adopción de automatización en los laboratorios (Unsplash)

El método tradicional de selección requiere observaciones frecuentes del desarrollo embrionario, lo que implica tareas técnicas pero también una considerable carga administrativa. Klaus Wiemer, director científico de Fairtility, estimó que los embriólogos destinan hasta un 40% de su jornada laboral a actividades alejadas de la ciencia, lo que limita su tiempo para dedicarse al análisis y perfeccionamiento de los procedimientos de FIV.

Llegada de la inteligencia artificial al laboratorio

Frente a este escenario, la IA surge como una aliada estratégica. Fairtility desarrolló CHLOE (“Cultivating Human Life through Optimal Embryos”), un sistema de IA entrenado con millones de datos de embriones y sus correspondientes resultados clínicos. Es la primera herramienta de este tipo que recibió aprobación de la FDA para ser utilizada en la evaluación embrionaria.

En la práctica, clínicas como Genesis Fertility integraron el sistema CHLOE a sus ensayos clínicos, permitiendo a los pacientes acceder a esta tecnología de evaluación sin coste adicional. El uso del incubador time-lapse, necesario para este proceso, sí implica un cargo específico.

La automatización y la calidad del proceso de selección embrionaria reciben así un impulso significativo, optimizando recursos y mejorando la toma de decisiones.

CHLOE genera puntuaciones objetivas que
CHLOE genera puntuaciones objetivas que potencian la toma de decisiones clínicas sin reemplazar al especialista (EFE)

Cómo funciona CHLOE y la tecnología de selección de embriones

El proceso de CHLOE se basa en la captación continua de imágenes de los embriones mediante sistemas de video time-lapse que operan durante varios días, sin sacar los embriones del incubador. Este procedimiento permite evaluar tanto la morfología (aspecto) como la morfocinética (patrones y tiempos de desarrollo) de cada embrión.

A diferencia de los métodos convencionales, que sólo ofrecen observaciones puntuales, la tecnología time-lapse ofrece una visión completa y en profundidad del desarrollo. CHLOE procesa todos estos datos, compara los patrones observados con modelos óptimos de desarrollo y genera una puntuación basada en IA sobre la calidad y el potencial de implantación de cada embrión.

MIT Technology Review señaló que este análisis contempla millones de variables, como las características de división celular o el tamaño de la masa celular interna. El portal de Genesis Fertility resaltó además que el sistema es capaz de detectar patrones imposibles de percibir para el ojo humano, sumando objetividad y profundidad al proceso de selección.

La integración de IA libera
La integración de IA libera a los embriólogos de tareas administrativas y refuerza su rol científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el trabajo de los embriólogos y en los resultados clínicos

La adopción de la IA no tiene como objetivo reemplazar a los especialistas, sino potenciar su trabajo. Según Wiemer, la IA permitirá a los embriólogos volver a enfocarse en la investigación y la optimización de los procedimientos, en vez de dedicar parte de su jornada a tareas administrativas. “La IA nos permitirá despejar el campo de la embriología para que podamos volver a ser verdaderos científicos”, afirmó.

CHLOE funciona como un asistente virtual, colaborando en la selección de embriones, asegurando condiciones óptimas y facilitando la comunicación de resultados a pacientes y personal médico. Los pacientes incluso pueden recibir un video de su embrión transferido, lo cual suma un componente emocional y educativo.

Aunque la tecnología no garantiza el éxito absoluto del embarazo, el uso combinado de análisis avanzado y criterio clínico demostró tasas de éxito alentadoras en los ensayos.

El avance tecnológico abre la
El avance tecnológico abre la puerta a una embriología más precisa, eficiente y orientada al futuro (EFE)

Limitaciones, desafíos y perspectivas futuras

Existen limitaciones en el uso de IA en la selección de embriones. MIT Technology Review aclaró que la eficacia de CHLOE fue validada mayormente de forma retrospectiva; aunque posee la aprobación de la FDA, su implementación más amplia exige más evidencia clínica a futuro.

Además, la clínica Genesis Fertility recalcó que el modelo no sustituye el juicio del equipo médico, no determina el sexo del embrión, y el éxito del tratamiento depende también de factores uterinos y del momento idóneo para la transferencia.

El acceso al sistema CHLOE sigue restringido a ensayos clínicos y exige incubadores específicos. Hacia adelante, se prevé que la evaluación automática y continua de embriones mediante IA se convierta en práctica habitual en laboratorios de FIV.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialInteligencia artificial en fertilización in vitroIAFertilizaciónSelección de embrionesCHLOENewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La batería térmica más grande del mundo: el paso que podría transformar la industria energética

El innovador sistema desarrollado por Rondo Energy utiliza calor solar almacenado en bloques especiales, abriendo la puerta a procesos industriales más sostenibles y facilitando el reemplazo de fuentes convencionales en la producción pesada

La batería térmica más grande

Un estudio analizó el vínculo entre el dolor crónico y la artrosis: el impacto en la vida cotidiana

Un nuevo informe de origen español revela el impacto de la enfermedad articular más común y sus consecuencias en la calidad de vida y el sistema sanitario

Un estudio analizó el vínculo

Seis murciélagos sorprenden a científicos por su brillo verde bajo luz ultravioleta

Un equipo de investigadores de Estados Unidos describió el fenómeno de fotoluminiscencia en los mamíferos voladores. Cuál es la pregunta que se generó a partir del hallazgo, según le revelaron a Infobae

Seis murciélagos sorprenden a científicos

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

El hallazgo, realizado frente a la isla de Vancouver, muestra el proceso en el que una zona de subducción se desintegra lentamente. La investigación revela cómo la Tierra se transforma desde sus profundidades y podría cambiar la forma en que se comprenden los riesgos sísmicos

Científicos captaron por primera vez

Así descifraron los mayas los ciclos del Sol y la Luna: el algoritmo milenario detrás de sus predicciones

Expertos revelan cómo la observación continua, la matemática avanzada y el calendario Tzolk’in permitieron anticipar con éxito los eclipses durante siglos y consolidar un legado que aún perdura

Así descifraron los mayas los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si tu perro se ahoga,

Si tu perro se ahoga, así debes actuar, según una experta: “La maniobra de Heimlich”

Bancolombia anunció compensación automática a sus clientes tras caída de servicios digitales el viernes 24 de octubre

Enrique Gómez se despachó contra Iván Cepeda tras su victoria en la consulta del Pacto Histórico: “La izquierda comunista y las Farc quieren imponer una dictadura”

Cristian Graf fue sobreseído por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan

Guillermo Francos destacó la Boleta Única y se preguntó cuál habrá sido la realidad de las elecciones anteriores

INFOBAE AMÉRICA
Lituania cierra indefinidamente su frontera

Lituania cierra indefinidamente su frontera con Bielorrusia por los globos con contrabando

UPTA España propone bajar el IRPF a los autónomos y subir el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas

Detenido cuando transportaba 300 litros de combustible, que podrían destinarse al 'petaqueo'

La española María Pérez, nominada a atleta del año fuera del estadio por World Athletics

SATSE reclama al Ministerio y CCAA un plan de invierno y que no utilicen la Sanidad como un "campo de batalla política"

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox aceptó el papel

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”

Kim Kardashian defendió a North West tras la polémica por sus “tatuajes” y piercings falsos

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”