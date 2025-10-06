Ciencia

Cuál es la bacteria que sobrevivió un viaje espacial y volvió lista para proteger la salud

Investigadores de Australia aportaron nuevas pistas sobre cómo ciertos microorganismos podrían convertirse en aliados indispensables para quienes sueñan con conquistar otros planetas

Guardar
La bacteria Bacillus subtilis sobrevive
La bacteria Bacillus subtilis sobrevive a las condiciones extremas de un lanzamiento espacial, según un estudio australiano/Universidad RMIT

La exploración espacial de larga duración requiere que se garantice la salud humana durante las misiones a destinos como Marte.

Pero hay microorganismos esenciales, como Bacillus subtilis, que cumplen funciones clave en el organismo humano y podrían estar en riesgo por las condiciones extremas de los lanzamientos.

Un equipo de investigadores de Australia probó por primera vez que esa especie de bacteria sí puede soportar las condiciones extremas de un lanzamiento espacial.

El hallazgo, que fue publicado en la revista npj Microgravity aportó información clave para mantener colonias saludables de microbios en misiones espaciales de larga duración.

El hallazgo permite mantener colonias
El hallazgo permite mantener colonias saludables de microbios esenciales para la salud humana en misiones espaciales de larga duración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Significa que las bacterias asociadas a funciones relacionadas con la inmunidad, la digestión y la circulación podrían acompañar y proteger a tripulantes rumbo a Marte u otros destinos.

Una de las coautoras del trabajo, Gail Iles, quien es experta en ciencias espaciales de la Universidad RMIT, afirmó: “Esta investigación mejora nuestra comprensión sobre cómo la vida puede soportar condiciones hostiles, aportando información valiosa para futuras misiones a Marte y más allá”.

Bacterias bajo presión

Las esporas de Bacillus subtilis
Las esporas de Bacillus subtilis resistieron aceleraciones, microgravedad y desaceleraciones durante un vuelo suborbital en cohete sonda/Archivo

Antes del estudio, había temor de que fuerzas extremas al inicio de un viaje espacial eliminasen bacterias que el cuerpo humano necesita para estar sano.

Si no estuvieran esos microorganismos, sería difícil sostener la salud humana durante largos períodos fuera de la Tierra.

Los investigadores se preguntaron si la bacteria Bacillus subtilis resiste aceleraciones, microgravedad y frenos bruscos, que son situaciones experimentadas durante los vuelos suborbitales.

La profesora adjunta Gail Iles
La profesora adjunta Gail Iles fue una de las coautoras del estudio/ Universidad RMIT

El objetivo general fue comprobar en condiciones reales y no solo de laboratorio, la supervivencia de estas esporas bacterianas.

La Bacillus subtilis es una bacteria capaz de formar esporas, que son estructuras de resistencia que protegen el ADN en ambientes hostiles, como radiación o temperaturas extremas.

Los investigadores tuvieron en cuenta que esa bacteria juega un papel clave para la salud humana, al apoyar el sistema inmune y la microbiota intestinal.

Así fue el lanzamiento y los resultados

El análisis en laboratorio confirmó
El análisis en laboratorio confirmó que las esporas conservaron su estructura y capacidad de reproducción tras el vuelo/ Universidad RMIT

Las esporas de Bacillus subtilis viajaron en un cohete sonda lanzado desde una base en Suecia.

El dispositivo incluía un soporte microtubular diseñado especialmente mediante impresión 3D, para proteger la muestra y sujetarla dentro de la cápsula.

Durante la primera etapa del vuelo, las esporas experimentaron fuerzas equivalentes a 13 veces la gravedad terrestre.

Esta aceleración simula lo que sucede en lanzamientos reales, cuando la nave vence la atmósfera terrestre.

El cohete ascendió hasta 260 kilómetros, zona considerada borde del espacio. Al apagar el motor principal, se produjo microgravedad durante más de seis minutos. La microgravedad es la sensación de ingravidez o peso casi nulo.

En el regreso, la cápsula giró 220 vueltas por segundo y experimentó desaceleraciones. Superar esta etapa era clave para el éxito del experimento.

Las muestras fueron trasladadas luego al laboratorio de microscopía y microanálisis de RMIT para su evaluación.

Los científicos recomiendan replicar el
Los científicos recomiendan replicar el experimento con más especies microbianas y en trayectos espaciales más largos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos utilizaron microscopios electrónicos para observar si la estructura y la capacidad de reproducción de las esporas permanecían intactas.

El análisis reveló que las esporas conservaron tanto su forma como su habilidad para multiplicarse.

“Esto amplía nuestro conocimiento sobre los efectos del vuelo espacial de largo plazo en los microorganismos que viven en nuestro cuerpo y nos mantienen saludables”, subrayó Elena Ivanova, investigadora en biofísica y nanobiotecnología.

El resultado sienta las bases para futuras investigaciones con bacterias más delicadas o directamente en condiciones de viaje interplanetario.

El estudio demuestra la importancia de esos análisis para la vida y la exploración fuera de la Tierra.

“Nuestra investigación mostró que un
“Nuestra investigación mostró que un tipo importante de bacteria para nuestra salud puede soportar cambios rápidos de gravedad, aceleración y desaceleración”, afirmó Elena Ivanova/ Universidad RMIT

Tras publicar la investigación, los científicos recomendaron replicar la experiencia con otras especies microbianas y probar en vuelos más largos, porque solamente se estudió una variedad robusta y en trayectos suborbitales.

La limitación principal fue la corta duración del viaje espacial y el análisis de una sola especie.

Los investigadores señalaron que sus datos permiten diseñar mejores sistemas de soporte vital e inspiran aplicaciones nuevas en biotecnología y medicina.

“Las aplicaciones potenciales de esta investigación van mucho más allá de la exploración espacial”, explicó Ivanova.

La científica Iles cerró: “Un mayor conocimiento sobre la resistencia microbiana puede abrir nuevas posibilidades para descubrir vida en otros planetas”.

Temas Relacionados

Viajes espacialesBacteriasSalud en el espacioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un raro peine medieval hallado en el castillo Eilean Donan revela secretos de la moda en la Escocia del siglo XIII

Un extraordinario instrumento de peinado fabricado con cuerno de ciervo, junto a valiosos objetos personales, permite a los expertos reconstruir rutinas y tendencias de quienes vivieron en la fortaleza escocesa durante la Edad Media

Un raro peine medieval hallado

Las auroras boreales esconden un secreto que ni la ciencia puede descifrar

La complejidad de los procesos solares y la escasez de registros precisos hacen que anticipar este fenómeno luminoso siga siendo una tarea incierta

Las auroras boreales esconden un

Cómo el cerebro logra que los movimientos difíciles se vuelvan automáticos

El hallazgo sobre la selección neuronal transforma la comprensión de los hábitos motores, al mostrar que la clave está en la optimización de recursos cerebrales y no en el aumento de células activas, informa Muy Interesante

Cómo el cerebro logra que

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Investigadores y chefs se inspiraron en relatos familiares y prácticas casi olvidadas. Cómo detectaron que estas especies aportan biodiversidad y sabor

Yogur con hormigas: cómo es

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Aprovechando el ruido ambiental, que antes se consideraba un obstáculo, geólogos utilizan la fibra óptica para prevenir desastres causados por agujeros naturales

Científicos desarrollan una herramienta para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el precio del

Este es el precio del equipaje facturado en Air Europa en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Aumento del salario mínimo en 2026 asegura mejores pensiones para miles de colombianos, experto da su punto de vista

Victoria Villarruel justificó su encuentro con el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán

Al menos 350 montañistas son evacuados del Everest tras una tormenta de nieve

Trucos legales que los contribuyentes pueden hacer hasta fin de año para ahorrar 10.000 € en la declaración de la renta

INFOBAE AMÉRICA
La inflación de Ecuador disminuye

La inflación de Ecuador disminuye y se sitúa en el 0,72% interanual en septiembre

Sanidad marroquí remite a la Fiscalía la investigación de las muertes en la maternidad del hospital de Agadir

Anabel Alonso protagoniza 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir: "La sociedad nos hace responsables de los cuidados"

Las nuevas técnicas robóticas y dispositivos evitan la cirugía abierta en casos de hiperplasia benigna de próstata

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

ENTRETENIMIENTO

Rumores sobre “John Wick 5″:

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

Rod Stewart asegura que ya cumplió todos sus sueños: “No tengo una lista de deseos”

“Me encanta usar maquillaje, lo uso desde los 12 años”: Céline Dion habló sobre su vínculo personal con la cosmética y la moda

El avance de “Avatar: Fuego y Cenizas” esconde el regreso que todos esperaban después de años