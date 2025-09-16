Un estudio revela que la memoria distingue mejor a quienes muestran conexión afectiva

Un estudio revela que la memoria prioriza a quienes muestran interacción social visible, especialmente si es positiva (Imagen ilustrativa Infobae)

La forma en que las personas se relacionan entre sí deja una huella directa en la memoria. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology comprobó que los individuos recuerdan con mayor facilidad a quienes muestran una interacción social visible, en especial cuando esta refleja un vínculo positivo. Este hallazgo refuerza la idea de que la memoria no actúa como un simple depósito de información, sino como un sistema que selecciona datos útiles para desenvolverse en futuros encuentros.

De acuerdo con un artículo difundido en Psychology Today, la memoria no solo se comporta como un registro pasivo de datos, sino que actúa como un filtro que prioriza la retención de información útil. Esta capacidad permite afrontar desafíos con mayor eficiencia y reduce la carga de esfuerzo para el futuro. Por ejemplo, las situaciones que requieren un esfuerzo o una atención especial suelen fijarse con mayor firmeza en la memoria, debido al valor que pueden tener para enfrentar contextos similares en otro momento.

Según la investigación liderada, la memoria social se orienta particularmente hacia la utilidad de recordar vínculos que reflejan una relación positiva o un nivel de interacción concreto. En los experimentos realizados, los participantes observaron pares de rostros humanos dispuestos en posiciones que sugerían diferentes niveles de interacción: algunas caras se enfrentaban, mientras que otras permanecían de espaldas entre sí. Posteriormente, los participantes completaron tareas simples, como identificar el rostro de mayor edad o calcular distancias.

El cerebro selecciona recuerdos útiles para futuros encuentros, según hallazgos publicados en el Journal of Experimental Psychology – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un período de intervalo, los investigadores sometieron a los participantes a una prueba sorpresa, en la que debían indicar si habían visto antes las parejas de rostros presentadas. Los resultados demostraron que los recuerdos más precisos correspondían siempre a las imágenes en las que las personas se miraban entre sí. Esta diferencia no se registró en pares de objetos inanimados con orientación, como flechas o ventiladores, lo cual resalta la importancia específica de la dimensión social en el proceso de memoria.

De acuerdo con el mismo artículo, la influencia del tipo de vínculo también se manifestó en situaciones en las que las emociones faciales resultaban evidentes. Así, al comparar caras que exhibían emociones positivas, como una sonrisa, con rostros de expresión enojada o negativa, la precisión de la memoria aumentó de forma notoria en el caso de los pares alegres. Este fenómeno sugiere que la calidad de la interacción, además de su existencia, modifica el modo en que la memoria humana gestiona estos datos.

Según las conclusiones de los especialistas citados en Psychology Today, la información relacionada con interacciones sociales parece funcionar como una señal para que el cerebro decida qué recordar. Las relaciones positivas o la percepción de una conexión afectiva entre personas motivan a priorizar el almacenamiento de esa pareja de rostros. Se presume que este mecanismo tiene un valor adaptativo: al recordar con mayor facilidad a quienes mantienen vínculos positivos, una persona se prepara para futuros contactos y logra desenvolverse mejor al reencontrarlas.

De acuerdo con el Dr. Art Markman, científico cognitivo de la Universidad de Texas, este tipo de sesgos en la memoria social revelan la función de la mente humana como herramienta adaptativa. La memoria selecciona elementos que mejorarán la respuesta ante situaciones posteriores, priorizando la información que contribuye a la supervivencia social. Así, no solo se recuerda a las personas con las que se ha interactuado de forma directa, sino también a quienes comparten una conexión visible con otros.

Las emociones positivas en las interacciones sociales mejoran la precisión de la memoria, según experimentos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas coinciden en que la comprensión de cómo las interacciones sociales favorecen la memoria abre nuevas vías de investigación sobre la cognición humana. Tal enfoque permite explorar el modo en que la mente procesa la información relacional, así como los criterios subjetivos que emplea para definir qué relaciones merecen espacio en el recuerdo. Este campo de estudio contribuye al desarrollo de estrategias en ámbitos tan diversos como la educación, la psicoterapia y la inteligencia artificial.

Según los hallazgos recogidos en Psychology Today, la estructura de la memoria demuestra una sensibilidad notable a los matices de la interacción humana. La inclinación natural a recordar a quienes sostienen vínculos positivos no solo optimiza la vida cotidiana, sino que también refuerza la base de las relaciones personales y sociales a largo plazo.

En definitiva, la memoria social no responde solo a una acumulación pasiva de rostros o situaciones, sino que procesa y evalúa de forma activa aquel conjunto de datos capaz de garantizar un mejor desempeño futuro en el entorno social.