Ciencia

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

La intervención, denominada osteo-odonto-queratoprótesis, fue realizada en Canadá a un paciente de 34 años y está destinada a casos de ceguera corneal irreversible

Guardar
La cirugía de diente en
La cirugía de diente en ojo parece ciencia ficción, pero puede ayudar a personas con córneas gravemente dañadas a recuperar la visión (Cortesía de Phil Chapman/CNN)

Durante dos décadas, Brent Chapman perdió la visión debido a una reacción farmacológica grave en su adolescencia. Hace poco tiempo, Chapman recuperó la vista gracias a una cirugía de diente en el ojo realizada en el Hospital General de Vancouver, un procedimiento poco común que, según informó CNN, utiliza un diente del propio paciente para restaurar la función de la córnea.

La historia de Chapman comenzó a los 13 años, cuando sufrió el síndrome de Stevens-Johnson, una reacción rara que le provocó quemaduras en la piel y en la superficie ocular.

Tras permanecer en coma durante 27 días, perdió el ojo izquierdo por una infección y quedó prácticamente ciego del derecho. Durante los siguientes 20 años, se sometió a cerca de 50 intervenciones, la mayoría trasplantes de córnea, que solo ofrecían mejoras temporales. “Le poníamos una córnea nueva. A veces duraba solo unos meses o incluso años, pero simplemente no sanaba”, relató Chapman a CNN.

Chapman pudo volver a ver gracias a que los cirujanos le extrajeron uno de sus dientes, lo modificaron y tallaron, insertaron una lente en su interior y lo implantaron en uno de sus ojos.

Este procedimiento poco convencional es denominado de manera coloquial como “cirugía de diente en ojo” y permite restaurar la visión en casos de ceguera corneal severa.

Cómo es la técnica de cirugía de “diente en el ojo”

El diente tallado fue incrustado
El diente tallado fue incrustado en un cilindro óptico de plástico (Cortesía de Greg Moloney)

La solución llegó de la mano del doctor Greg Moloney, profesor clínico asociado de cirugía de córnea en la Universidad de Columbia Británica, quien propuso la osteo-odonto-queratoprótesis, conocida como la cirugía de “diente en el ojo”.

Este procedimiento, reservado como último recurso, consiste en extraer un diente del propio paciente —en este caso, un canino— junto con una fina capa de hueso.

El doctor Ben Kang, cirujano maxilofacial y jefe de la división de Cirugía Oral y Maxilofacial del hospital, explicó a CNN el procedimiento: el diente se talla hasta formar un bloque de 4 milímetros de grosor, se perfora para alojar un cilindro óptico de plástico y se implanta temporalmente en la mejilla o el párpado para que el tejido blando lo recubra.

Tras varios meses, el complejo diente-lente se integró con el tejido vivo y se trasladó quirúrgicamente a la parte frontal del ojo. Se utiliza tejido del interior de la boca para cubrir la parte dental, lo que otorga al ojo un tono rosado.

La luz puede entonces atravesar el cilindro óptico hasta la retina, siempre que las estructuras internas del ojo permanezcan sanas. “El diente es una estructura ideal para sujetar un elemento de enfoque. Es duro, rígido, resiste en ambientes adversos y el cuerpo lo acepta porque es parte de sí mismo”, detalló el Dr. Moloney a CNN.

La cirugía puede durar más de 12 horas y requiere la colaboración de varios especialistas. Solo se realiza en unos pocos centros a nivel mundial y está destinada a pacientes que han agotado todas las opciones convencionales o para quienes los médicos prevén que otros tratamientos no funcionarán.

La cirugía está dirigida a
La cirugía está dirigida a pacientes que tienen la parte posterior del ojo sana, pero que han sufrido daños graves en la parte frontal del ojo ( la córnea ) debido a una quemadura química, un incendio o una explosión, o una reacción autoinmune en la que el sistema inmunitario (cortesía Dr. Greg Moloney, Providence Health Care)

El síndrome de Stevens-Johnson y la pérdida de visión

El caso de Chapman ilustra la complejidad del síndrome de Stevens-Johnson, una afección que, según el Dr. Vicente Díaz, profesor adjunto de oftalmología en la Facultad de Medicina de Yale, puede destruir las células madre limbares responsables de mantener la córnea transparente.

Sin estas células, la córnea cicatriza y se queratiniza, impidiendo el paso de la luz y haciendo ineficaces los trasplantes convencionales. Díaz, quien no participó en el caso pero trata a pacientes con este síndrome, subrayó a CNN que la enfermedad puede aparecer tras la exposición a diversos medicamentos o infecciones, incluso si el paciente ya los había tolerado antes.

La cirugía de “diente en el ojo” se reserva para pacientes que han agotado todas las opciones convencionales o presentan daños tan severos que no existen otras posibilidades desde el inicio. El procedimiento es extremadamente raro y complejo, y solo un reducido grupo de especialistas en el mundo lo realiza.

Brent y su padre, Phil
Brent y su padre, Phil Chapman, con el Dr. Greg Moloney (Cortesía de Ann Gibbon)

Los resultados de una cirugía innovadora

El proceso de Chapman incluyó la extracción del diente en febrero de 2023, la implantación de la estructura en junio y un ajuste final en agosto para corregir la visión.

El 13 de agosto, Chapman recibió sus nuevas gafas y alcanzó una agudeza visual de 20/30, lo que le permite distinguir detalles a 6 metros que una persona con visión perfecta ve a 9 metros. Lo primero que contempló fue el horizonte de Vancouver desde la oficina del Dr. Moloney. “Es realmente indescriptible poder ver la ciudad entera y cómo todo un mundo se entrelaza. Cuando eres ciego o tienes baja visión, no ves eso y estás más en tu cabeza. Hay mucho más parloteo mental, y puede ser difícil”, compartió Chapman.

El reencuentro visual con el médico, tras 20 años sin contacto ocular, resultó profundamente emotivo para ambos. Antes de someterse a la cirugía, Chapman había perdido la esperanza. “Definitivamente no teníamos más opciones. Los trasplantes duraban muy poco y cada vez era más arriesgado realizarlos quirúrgicamente”, recordó.

La intervención no solo le devolvió la visión, sino también la posibilidad de planificar su vida sin el temor constante a recaídas o nuevas cirugías. Ahora, Chapman sueña con viajar —con Japón como destino prioritario— y valora especialmente poder ver a sus sobrinos pequeños. Además, espera retomar su trabajo como masajista terapéutico y ayudar a otros, convencido de que recuperar la estabilidad visual le permitirá mirar hacia el futuro con optimismo.

Temas Relacionados

Cirugía de diente en el ojoSíndrome de Stevens-JohnsonOsteo-odonto-queratoprótesisdiente en el ojoenfermedad ocularúltimas noticias

Últimas Noticias

El caso récord de COVID que muestra cómo puede evolucionar el virus: un hombre tuvo la infección por 776 días

El paciente tenía diagnóstico previo de VIH-1 avanzado y no se trató de un cuadro clínico de COVID prolongado habitual, según la investigación publicada en The Lancet

El caso récord de COVID

El cambio estacional de la hora aumenta los casos de obesidad y ACV, según un estudio de Stanford

Investigadores de la universidad de los Estados Unidos hallaron que dejar el horario de verano de manera permanente impacta positivamente en la salud pública. Las pistas que aporta para un debate que lleva décadas

El cambio estacional de la

Un análisis de la NASA reveló que la actividad solar está en aumento

El Sol se ha vuelto cada vez más activo desde 2008, según un estudio de la agencia estadounidense. Este cambio obliga a los científicos a replantear los modelos de predicción y a reforzar la vigilancia sobre los riesgos tecnológicos y espaciales

Un análisis de la NASA

ADN antiguo revela las sorprendentes rutas migratorias de los mastodontes en América del Norte

Un análisis genético realizado sobre restos fósiles permitió identificar patrones de desplazamiento y una diversidad inesperada

ADN antiguo revela las sorprendentes

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

El hallazgo de nuevas especies en yacimientos inexplorados advirtió detalles sorprendentes sobre la evolución animal en los océanos primitivos. Cuáles fueron las claves de la llamada Explosión Cámbrica

El boom de la vida
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secretaría de Cultura desaprueba subasta

Secretaría de Cultura desaprueba subasta de patrimonio arqueológico de México en Estados Unidos

Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

¿Hay diferencia entre los huevos de cáscara blanca y cáscara marrón? Esto dice la ciencia

Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá provocó acalorado enfrentamiento entre autoridades y vecinos del sector

El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Robert Redford y la historia

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

El Ejército de Israel ataca posiciones de los hutíes en el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen

El ciclo de Conciertos del Emperador comienza este sábado en Cuacos de Yuste con el grupo musical Carmina Terrarum

MasOrange garantiza llamadas de audio de alta calidad con su nueva solución de servicio móvil con tecnología VoNR

ENTRETENIMIENTO

Robert Redford, el año que

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

La película de la que Robert Redford fue despedido por querer “mejorar” al protagonista: “Él estaba eliminando lo desagradable del personaje”

Robert Redford: la millonaria fortuna del actor al momento de su muerte

Robert Redford: las películas del actor más aclamadas por la crítica

Así fue la última entrevista de Robert Redford: una lección para el futuro del séptimo arte