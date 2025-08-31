Científicos alertaron por un problema de salud que afecta a los astronautas en el espacio

El 85 por ciento de los astronautas reportó problemas nasales y sinusales en la Estación Espacial Internacional según un nuevo estudio (NASA vía AP)

La vida en el espacio exterior suele mostrarse como una aventura fascinante, llena de descubrimientos científicos, tecnología avanzada y paisajes cósmicos que despiertan asombro. Sin embargo, detrás de esa imagen deslumbrante existen desafíos cotidianos que afectan a los astronautas de manera mucho más particular, y un ejemplo de ello es la congestión nasal.

Un estudio del Hospital Metodista de Houston reveló que los problemas de congestión nasal y sinusitis, que en la Tierra son vistos como molestias menores, se convierten en un obstáculo significativo para quienes viven y trabajan en microgravedad.

El hallazgo, publicado en la revista Laryngoscope Investigative Otolaryngology, pone sobre la mesa un tema poco explorado en la medicina espacial y resalta la necesidad de nuevas estrategias de prevención y tratamiento.

Investigadores analizaron 754 eventos médicos de 71 astronautas y hallaron que la congestión nasal es un síntoma frecuente en microgravedad. (AP Foto/John Raoux)

Los resultados son contundentes. El 85% de los astronautas incluidos en la investigación experimentó algún tipo de dificultad nasal o sinusal durante su estadía en la Estación Espacial Internacional (EEI). El equipo dirigido por el doctor Masayoshi Takashima analizó 754 eventos médicos de 71 astronautas que viajaron entre 2000 y 2019.

La muestra, amplia y diversa, permitió detectar un patrón consistente: la congestión nasal, el dolor facial, la presión en los senos paranasales y la sensación de oído tapado son mucho más comunes de lo que se pensaba. Lo que en apariencia es solo incomodidad, en el espacio se traduce en un riesgo para el rendimiento cognitivo y la seguridad de las misiones.

Un problema cotidiano convertido en obstáculo espacial

La falta de gravedad desplaza los fluidos hacia la cabeza lo que favorece la presión en los senos paranasales y la sensación de nariz tapada. (Jasmin Moghbeli/NASA)

Los senos paranasales cumplen una función esencial en la fisiología humana. Son cavidades distribuidas en la cara y el cráneo que filtran el aire, ayudan a equilibrar fluidos y actúan como barrera contra microorganismos. Cuando se obstruyen o se inflaman, aparece la conocida sensación de nariz tapada, dolor de cabeza o presión en la frente.

En la Tierra, esas molestias suelen ser pasajeras, originadas por un resfriado, una alergia o un cuadro viral. En cambio, en la microgravedad el cuerpo se comporta de otro modo. Los líquidos, en lugar de acumularse en las extremidades inferiores por efecto de la gravedad, se desplazan hacia la cabeza. Ese cambio provoca un aumento de presión en las cavidades sinusales que impide un drenaje normal y agrava la congestión.

El estudio comprobó que tres de cada cuatro astronautas reportaron congestión nasal durante su misión. El problema no se limita al malestar físico: puede afectar el sueño, la claridad mental y la velocidad de reacción.

La imagen distribuida por NASA muestra al astronauta Frank Rubio flotando dentro de la cúpula, la "ventana al mundo" de la Estación Espacial Internacional. Rubio tiene ahora el récord de permanencia en el espacio, al superar la marca anterior de 355 días el 11 de setiembre de 2023 en la Estación Espacial Internacional. Arribó en setiembre del año pasado con dos cosmonautas rusos para una permanencia de rutina de seis meses. (NASA via AP)

Takashima lo resumió con una advertencia directa: “Se trata de mantener un rendimiento óptimo. Si no duermes bien porque no puedes respirar, tu función cognitiva, tu tiempo de reacción y tu rendimiento en la misión pueden verse afectados, y estos aspectos son absolutamente cruciales en el espacio”.

La investigación también identificó un agravante. Los astronautas que realizaron caminatas espaciales estuvieron más expuestos a cambios bruscos de presión al pasar de la cabina a los trajes espaciales. Esa diferencia de presión desencadenó barotrauma —lesiones en los senos paranasales y en los oídos— y problemas en la trompa de Eustaquio, los pequeños conductos que conectan la garganta con el oído medio.

El resultado fue dolor, audición reducida y sensación de oído lleno. Son síntomas que en la Tierra podrían ser tratados con relativa facilidad, pero que en órbita adquieren una dimensión preocupante porque afectan la comunicación, la concentración y el equilibrio.

De la incomodidad al riesgo para el futuro del turismo espacial

El doctor Masayoshi Takashima advirtió que los problemas sinusales afectan el sueño la cognición y el tiempo de reacción de los astronautas. (NASA)

Una de las revelaciones más inquietantes del trabajo de Takashima es que, a pesar de ser individuos con un entrenamiento físico y médico riguroso, los astronautas no escapan a estas dolencias.

“Los astronautas suelen estar entre las personas más aptas del planeta, pero este estudio muestra que incluso ellos experimentan molestias sinonasales sustanciales en el espacio”, subrayó el especialista. El comentario abre la puerta a una reflexión mayor: si quienes representan la élite en preparación médica enfrentan estas dificultades, ¿qué ocurrirá cuando el turismo espacial sea una realidad y personas con afecciones previas se aventuren fuera de la atmósfera?

El auge de compañías privadas que promueven viajes espaciales para civiles convierte estos hallazgos en un llamado de atención. La congestión nasal, que podría sonar trivial, se transforma en un factor que compromete la seguridad y la salud de quienes paguen por la experiencia de flotar en microgravedad. Takashima insistió en que medidas preventivas como evaluaciones nasales y sinusales antes del viaje o incluso procedimientos quirúrgicos menores podrían convertirse en requisitos para minimizar riesgos.

Las caminatas espaciales intensifican los síntomas debido a los cambios de presión que pueden causar barotrauma y disfunción de la trompa de Eustaquio. (REUTERS/File Photo)

La investigación también puso en duda la eficacia de medicamentos comunes. Los astronautas recurrieron a fármacos de venta libre para aliviar los síntomas, pero no existe certeza de que sus efectos sean iguales en un ambiente sin gravedad. Los cambios en la circulación de fluidos y en la absorción de medicamentos podrían alterar su eficacia. Por eso, el equipo destacó la necesidad de seguir investigando tratamientos adaptados a las condiciones del espacio.

El problema nasal se suma a una larga lista de efectos fisiológicos documentados en astronautas: pérdida de masa muscular, alteraciones en la visión, problemas óseos y exposición a la radiación cósmica. Cada uno de estos factores demanda protocolos específicos y el nuevo estudio demuestra que los síntomas menores no deben subestimarse. Una simple dificultad para respirar puede convertirse en un eslabón débil en la cadena de seguridad de una misión.

El impacto de estos resultados trasciende la medicina espacial. También aportan una nueva perspectiva sobre la importancia de los senos paranasales en el bienestar general. En la vida cotidiana muchas personas minimizan los episodios de congestión, pero la evidencia obtenida en un entorno extremo muestra que estos órganos influyen en la capacidad de pensar, reaccionar y mantener un buen estado físico.

La astronauta de la NASA Jessica Meir instala el densitómetro óseo que permite obtener imágenes de los huesos de roedores para Mighty Mice in Space. La investigación estudia dos proteínas que pueden prevenir la pérdida de masa muscular y ósea en el espacio.Créditos: NASA

Los hallazgos publicados el 5 de agosto marcan un hito en la investigación de salud en microgravedad. Se trata del estudio más exhaustivo hasta ahora sobre problemas nasosinusales en astronautas y su conclusión es clara: la nariz y los senos paranasales deben considerarse un punto central en la medicina espacial. No solo se trata de prevenir enfermedades graves, sino de atender síntomas que, aunque parezcan leves, influyen en el desempeño y en la seguridad de cada misión.

El doctor Takashima fue enfático al señalar que el objetivo es proteger la capacidad de los astronautas para desarrollar sus tareas de manera eficaz. “Imagine lo que sucede cuando los civiles con condiciones preexistentes comienzan a viajar al espacio”, remarcó. El futuro de la exploración humana y del turismo espacial exige comprender cómo responde el cuerpo en un entorno tan distinto y cuáles son las medidas necesarias para mantener a los viajeros sanos.

“Los síntomas sinonasales son una preocupación médica frecuente entre los astronautas a bordo de la EEI. Los hallazgos sugieren que las alteraciones tempranas de fluidos asociadas con los vuelos espaciales contribuyen significativamente a estos síntomas, lo que a menudo requiere el uso de medicamentos”, concluyeron los científicos.