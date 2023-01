Sinusitis crónica: causas, síntomas y tratamiento

La sinusitis crónica se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza (senos paranasales) están hinchados e inflamados durante tres meses o más, a pesar del tratamiento.

Esta afección común interfiere en la forma en que el moco drena normalmente y hace que la nariz se congestione. Respirar por la nariz puede ser difícil y el área alrededor de los ojos suele sentirse hinchada o sensible.

Entre las causas de la sinusitis crónica se pueden incluir infecciones, crecimientos en los senos paranasales (pólipos nasales) o hinchazón del revestimiento de los senos paranasales. También llamada rinosinusitis crónica, la afección puede afectar tanto a adultos como a niños.

Síntomas





Los signos y síntomas frecuentes de la sinusitis crónica incluyen los siguientes:

Inflamación nasalSecreción espesa y descolorida de la nariz (goteo de la nariz)Secreción por la parte posterior de la garganta (secreción posnasal)Nariz tapada o congestionada que ocasiona dificultad para respirar por la narizDolor, sensibilidad e hinchazón alrededor de los ojos, las mejillas, la nariz o la frenteReducción del sentido del olfato y del gusto

Otros signos y síntomas pueden comprender los siguientes:

Dolor de oídoDolor de cabezaDolor en el maxilar superior y en los dientesTos o carrasperaDolor de gargantaMal alientoFatiga

La sinusitis crónica y la sinusitis aguda tienen signos y síntomas similares. Sin embargo, la sinusitis aguda es una infección temporal de los senos paranasales a menudo asociada con un resfriado. Los signos y síntomas de la sinusitis crónica duran al menos 12 semanas, pero puedes tener varios episodios de sinusitis aguda antes de desarrollar sinusitis crónica. La fiebre no es un síntoma común de la sinusitis crónica, pero podrías tener fiebre con sinusitis aguda.

Cuándo debes consultar con un médico

Has tenido sinusitis varias veces y la afección no responde al tratamiento.Tienes síntomas de sinusitis que duran más de 10 días.Los síntomas no mejoran después de consultar con tu médico.

Consulta con un médico inmediatamente si tienes los siguientes signos o síntomas, que podrían indicar una infección grave:

FiebreHinchazón o enrojecimiento alrededor de los ojosDolor de cabeza intensoInflamación de la frenteDesorientaciónVisión doble u otros cambios en la visiónRigidez en el cuello

Factores de riesgo





Corres mayor riesgo de contraer sinusitis crónica si tienes:

Diagnóstico

Un tabique nasal desviadoPólipos nasalesAsmaSensibilidad a la aspirinaUna infección dentalUna infección fúngicaTumoresUn trastorno del sistema inmunitario, como el VIH/SIDA o la fibrosis quísticaFiebre del heno u otra afección alérgicaExposición regular a contaminantes, como el humo del cigarrillo





Tu médico puede preguntarte acerca de los síntomas. Te palpará la nariz y la cara para determinar si sientes dolor y mirará dentro de la nariz durante una exploración física.

Los métodos para diagnosticar la sinusitis crónica incluyen los siguientes:

Tratamiento

Las imágenes tomadas usando tomografía computarizada o IRM pueden mostrar detalles de los senos paranasales y del área nasal. Pueden indicar una inflamación profunda o una obstrucción física, como pólipos, tumores u hongos, que es difícil de detectar con un endoscopio.Un tubo delgado y flexible con una luz de fibra óptica que se inserta a través de la nariz le permite al médico ver el interior de los senos paranasales. Así, el médico puede ver un tabique nasal desviado, pólipos o tumores.Si el médico sospecha que la sinusitis crónica podría deberse a una alergia, podría recomendarte una prueba cutánea para alergias. Las pruebas cutáneas son seguras y rápidas y pueden ayudar a detectar el alérgeno responsable de los brotes nasales.Los cultivos no suelen ser necesarios para el diagnóstico de la sinusitis crónica. Sin embargo, cuando la afección no responde al tratamiento o está empeorando, el médico puede tomar muestras dentro de la nariz que podrían ayudar a determinar la causa, como bacterias u hongos.





Estos son algunos de los tratamientos contra la sinusitis crónica:

Antibióticos

Estos aerosoles nasales ayudan a prevenir y tratar la inflamación. Algunos ejemplos son fluticasona, triamcinolona, budesonida, mometasona y beclometasona. Si los aerosoles no son lo suficientemente eficaces, el médico podría recomendarte un lavado con una solución de solución salina mezclada con gotas de budesonida o usar un vaporizador nasal para la solución.Lacon aerosoles o soluciones nasales, reduce el drenaje y elimina los irritantes y las alergias.Estos medicamentos se usan para aliviar la inflamación de la sinusitis grave, especialmente si también tienes pólipos nasales. Los corticosteroides orales pueden causar efectos secundarios graves cuando se usan a largo plazo, por lo que solo se emplean para tratar síntomas graves.Si las alergias están causando sinusitis, tu médico puede recomendarte medicamentos para la alergia.si tiene reacciones a la aspirina que causan sinusitis y pólipos nasales. Bajo supervisión médica, recibes progresivamente dosis mayores de aspirina para aumentar la tolerancia.Si tu infección se debe a hongos, es posible que recibas un tratamiento antimicótico.Si tienes pólipos nasales y sinusitis crónica, tu médico puede darte una inyección de un medicamento llamado dupilumab u omalizumab para tratar la afección. Estos medicamentos pueden reducir el tamaño de los pólipos nasales y disminuir la congestión.

Si tienes una infección bacteriana, algunas veces es necesario usar antibióticos para tratar la sinusitis. Si el médico no puede descartar una infección subyacente, te puede recomendar un antibiótico; algunas veces combinado con otros medicamentos.

Inmunoterapia

Si las alergias empeoran la sinusitis, las vacunas antialérgicas inyectables (inmunoterapia) que ayudan a reducir la reacción del cuerpo a alérgenos específicos pueden mejorar la afección.

Cirugía

En los casos resistentes al tratamiento o a la medicación, la cirugía endoscópica de los senos paranasales puede ser una opción. Para este procedimiento, el médico utiliza un tubo fino y flexible con una luz conectada (endoscopio) para explorar tus conductos sinusales.

Dependiendo del origen de la obstrucción, el médico puede utilizar varios instrumentos para eliminar tejido o afeitar un pólipo que esté causando la obstrucción nasal. La ampliación de una abertura sinusal estrecha también puede ser una opción para que la supuración sea más sencilla.

Con información de Mayo Clinic

