Ciencia

Un espectáculo renovado: por qué las auroras boreales son más brillantes y visibles que nunca

Fenómenos luminosos han captado la atención global por su intensidad y frecuencia, impulsados por cambios solares y avances tecnológicos que permiten registrar y compartir imágenes nunca antes vistas de estos espectáculos celestes

Por Nazareno Rosen

Guardar
El reciente auge de las
El reciente auge de las auroras boreales se debe a la combinación de mayor actividad solar y avances tecnológicos en la observación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este último año, las auroras boreales han deslumbrado con una intensidad y frecuencia poco habituales en la memoria reciente. No solo han sido vistas más al sur de lo normal, sino que su brillo y colorido han protagonizado imágenes virales y relatos de testigos sorprendidos. Detrás de este fenómeno se encuentran factores tanto físicos como sociales y tecnológicos, que explican por qué el mundo parece estar viviendo una auténtica “bonanza” de auroras.

El Sol como motor del clima espacial y generador de auroras

Comprender el reciente incremento en la visibilidad de las auroras comienza con la mirada al Sol, el verdadero motor del clima espacial. Toda actividad en la atmósfera terrestre relacionada con las auroras tiene origen en los procesos físicos del Sol: desde la generación de campos eléctricos y magnéticos hasta las eyecciones masivas de alta energía hacia el sistema solar. De acuerdo con la física espacial Tamitha Skov quien dialogó con New Scientist, la dinámica interna del Sol, guiada por fuerzas y procesos invisibles, determina la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en la Tierra.

El ciclo solar y su impacto sobre las auroras

El reciente aumento en la
El reciente aumento en la intensidad y visibilidad de las auroras boreales se debe a la mayor actividad solar y a la difusión en redes sociales

Según New Scientist, uno de los principales responsables del auge actual de las auroras es el ciclo solar, en especial el llamado ciclo de Schwabe, que se repite cada 11 años. Durante el mínimo solar, el Sol permanece relativamente tranquilo y su campo magnético está más organizado, lo que implica baja actividad espacial. Con la llegada del máximo solar, la situación cambia drásticamente: el campo magnético se desorganiza, el número de erupciones y eyecciones aumenta, y la atmósfera terrestre se ve bombardeada por partículas energéticas. Este estado inestable es comparado por Skov con una lámpara de lava encendida, donde múltiples “islas” de plasma y campos magnéticos interactúan de manera caótica, liberando impulso energético y facilitando la aparición de auroras extremas.

Factores tecnológicos y sociales: nueva percepción de un fenómeno antiguo

Más allá de lo que ocurre en el Sol, la percepción de un auge inédito en las auroras también se debe a cambios sociales y tecnológicos. En la actualidad, la existencia de cámaras digitales extremadamente sensibles y el auge de las redes sociales permiten que la población comparta instantáneamente imágenes de auroras desde cualquier punto del mundo. Antes, cuando se producían tormentas solares intensas, no había forma de documentarlas ni difundirlas de forma masiva. Esto, junto con el avance tecnológico en instrumentos de observación, contribuye a una sensación de excepcionalidad, pese a que las auroras han estado presentes históricamente aunque a menudo resultaran demasiado tenues para el ojo humano.

Cambios en el campo magnético terrestre y su efecto en las auroras

El debilitamiento del campo magnético
El debilitamiento del campo magnético terrestre permite que las auroras sean visibles en regiones más al sur de lo habitual (Credit Image: © M. Scott Moon/ZUMA Press)

El campo magnético de la Tierra tampoco permanece inmutable, y sus alteraciones influyen directamente en la ubicación y extensión de las auroras. Actualmente, se observa un leve debilitamiento del campo magnético, causado por la disminución de la agitación en el núcleo terrestre. Este cambio permite que las partículas energéticas penetren más profundamente en la atmósfera, extendiendo la visibilidad de las auroras a latitudes más bajas de lo habitual. El desplazamiento de las zonas aurorales responde entonces a una evolución conjunta del sistema Tierra-Sol.

Nivel real de actividad solar frente a ciclos previos

Pese a la sensación de estar viviendo un ciclo solar fuera de norma, la comunidad científica aclara que el actual ciclo 25 es en realidad promedio en cuanto a intensidad. Las anomalías ocurrieron en el ciclo 24 y en parte en el 23, ambos de baja actividad. Hoy, el Sol ha retomado niveles más típicos de actividad, aunque la sociedad, habituada a la calma solar de la última década, percibe el comportamiento actual como extraordinario.

Riesgos ante grandes tormentas solares: redes eléctricas y GPS en la mira

La proliferación de auroras, aunque fascinante, refleja un incremento en los riesgos asociados al clima espacial severo. Las grandes tormentas solares alteran el campo magnético terrestre y pueden inducir peligrosas corrientes en infraestructuras eléctricas, como las redes de distribución y los transformadores. Las interrupciones pueden ser rápidas e inesperadas si no se toman precauciones, como desacoplar temporalmente los transformadores de la red. Del mismo modo, los sistemas de navegación por GPS han experimentado interrupciones, especialmente grave para sectores agrícolas cuya productividad depende de la geolocalización precisa, como ocurrió en la siembra de cultivos subterráneos tras una tormenta reciente.

Peligros para la exploración espacial: desafíos para astronautas y tecnología

El clima espacial representa una amenaza aún mayor para las misiones fuera de la atmósfera, como las futuras expediciones a la Luna o Marte. Sin la protección natural de la atmósfera terrestre, los astronautas y los equipos deben resguardarse de la radiación y las tormentas de partículas de alta energía. Se estudian alternativas como enterrar bases lunares bajo capas de regolito o desarrollar escudos magnéticos artificiales. Durante la era Apolo, una tormenta solar extremadamente potente en 1972 estuvo a punto de coincidir con las misiones lunares; de haber estado los astronautas en la superficie, el desenlace habría sido letal.

Temas Relacionados

MundoAurora BorealCambio climáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una terapia en desarrollo fue probada en gatos y abre el camino el tratamiento de tumores agresivos en humanos

Veinte felinos participaron en una investigación en los Estados Unidos que evaluó la eficacia de un fármaco dirigido. Cuáles serán los próximos pasos

Una terapia en desarrollo fue

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

La nueva técnica combina datos satelitales y radares avanzados para calcular con precisión el equivalente en agua de nieve, un factor clave para prevenir crecidas, gestionar embalses y planificar la respuesta frente a sequías y cambio climático

La NASA desarrolla método para

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

Un análisis científico analizó a más de 3.400 adultos mayores y abrió nuevas perspectivas para abordar el declive mental en la vejez

Cuáles son los tres grupos

La corriente oceánica que regula el clima global podría colapsar antes de lo previsto

Científicos realizaron simulaciones que pronostican un aumento notable en la probabilidad de una interrupción irreversible de la circulación marina, con consecuencias directas para temperaturas, precipitaciones y el nivel del mar en numerosas regiones

La corriente oceánica que regula

El secreto mejor guardado bajo el hielo: el arma que cambió la arqueología de Siberia

Un descubrimiento reciente difundido por National Geographic en Krasnoyarsk pone en jaque la cronología sobre el uso del hierro y la influencia de las culturas nómadas en el continente euroasiático

El secreto mejor guardado bajo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La conferencia de hoy 29

La conferencia de hoy 29 de agosto | Sheinbaum se dice sorprendida por linchamiento mediático en contra de Fernández Noroña

Sheinbaum revela si invitó a AMLO a su Primer Informe de Gobierno: “Respeto su decisión”

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 29 de agosto

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

FRITZ! anuncia nuevos productos para redes inalámbricas con WiFi 7 y soluciones integrales de fibra óptica

Grupos de Macedonia del Norte, Colombia, Zaragoza y Cáceres mostrarán su folclore en el festival A Concejo de Palencia

Detenido en la frontera Melilla-Marruecos un joven oculto bajo una furgoneta en busca por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral