Ciencia

9 minutos de ejercicio intenso mejoran la función cerebral de los niños en el rendimiento académico

Un estudio revela que una breve rutina física en el aula impulsa la concentración y el desempeño académico, además de favorecer la salud mental y la actividad cerebral en estudiantes de primaria

Por Celeste Sawczuk

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve minutos de ejercicio físico intenso antes de una prueba pueden marcar la diferencia en el rendimiento académico de los niños en edad escolar. Un estudio reciente de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (UNCG) demostró que una breve rutina de actividad física en el aula no solo mejora la concentración, sino que también incrementa las puntuaciones en pruebas estandarizadas de comprensión verbal.

La investigación, liderada por el profesor adjunto Eric Drollette y su equipo, diseñó una secuencia de ejercicios especialmente adaptada al entorno escolar. La rutina incluyó elevaciones de rodillas, saltos de tijera, zancadas y sentadillas en el aire, todos realizados en el mismo lugar. Cada ejercicio se ejecutó durante 30 segundos, seguido de un descanso de igual duración, sumando un total de nueve minutos. Esta propuesta resulta fácilmente aplicable en las aulas, ya que no requiere equipamiento especial ni grandes espacios.

Científica latina enseñando ciencia a
Científica latina enseñando ciencia a niños en un laboratorio, inspirando a futuros científicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio físico en el aula y resultados académicos

Los resultados obtenidos tras implementar esta rutina fueron claros. Los 25 estudiantes participantes, de entre nueve y doce años, mostraron mejoras notables en sus resultados académicos cuando realizaron el ejercicio de alta intensidad antes de la prueba, en comparación con los días en que permanecieron sentados antes de examinarse. Las pruebas estandarizadas utilizadas midieron la comprensión verbal, y los puntajes fueron superiores tras la actividad física.

La profesora distinguida Jennifer Etnier, coautora del estudio, subrayó la relevancia de estos hallazgos para el ámbito educativo. Etnier destacó que la investigación aporta información valiosa sobre el potencial de una sola pausa breve de ejercicio para beneficiar el rendimiento cognitivo de los niños. Además, señaló que estos resultados pueden ser especialmente útiles para los docentes que ya incorporan pausas de movimiento en sus clases, ya que podrían observar mejoras en el desempeño académico de sus estudiantes.

El contexto escolar actual refuerza la importancia de este tipo de intervenciones. El tiempo de recreo ha disminuido en muchas escuelas, y solo alrededor del 10% de los centros de educación primaria ofrecen descansos regulares y breves para que los alumnos se muevan. Ante esta situación, el estudio de la UNCG ofrece un modelo práctico para que los docentes utilicen estas pausas activas como herramienta para potenciar el aprendizaje.

contenidos, estudiantes, chicos, chicas, niños,
contenidos, estudiantes, chicos, chicas, niños, niñas, primaria, secundaria, aprender, aprendizaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud mental y actividad cerebral

A diferencia de investigaciones previas, que requerían equipamiento como cintas de correr y sesiones de hasta veinte minutos, el enfoque de este estudio se adaptó a las condiciones reales del aula. Drollette explicó que el objetivo era replicar una rutina factible en el entorno escolar, facilitando así su adopción por parte de los profesores.

El equipo de la UNCG también exploró los efectos del ejercicio en la actividad cerebral de los niños. Para ello, analizaron la llamada negatividad relacionada con el error (ERN), una respuesta neuroeléctrica que se activa cuando una persona comete un error. Drollette detalló que una mayor amplitud de ERN suele asociarse con distracción mental y una mayor fijación en el error, lo que puede perjudicar la concentración y el rendimiento. Tras la rutina de ejercicio a intervalos, los investigadores observaron una disminución en la respuesta ERN, lo que sugiere que los niños eran menos propensos a distraerse por sus errores y podían responder de manera más saludable desde el punto de vista mental.

Además de la rutina de alta intensidad y el descanso sentado, el estudio incluyó una sesión de ciclismo de intensidad moderada. Después de cada modalidad, los niños completaron una prueba cognitiva mientras se registraba su actividad cerebral mediante un electroencefalograma (EEG), lo que permitió medir con precisión la magnitud de la respuesta ERN.

La vida estudiantil es un
La vida estudiantil es un vibrante retrato de encuentros, esfuerzo académico y amistad. Estos jóvenes estudiantes se sumergen en la experiencia universitaria. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Drollette manifestó su interés en profundizar en futuras investigaciones sobre cómo la respuesta cerebral al error podría relacionarse con la salud mental y el comportamiento general de los niños, así como con la práctica regular de ejercicio físico.

La investigación de la UNCG refuerza la idea de que la actividad física breve y bien estructurada en el aula puede ser una aliada para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. La evidencia apunta a que incorporar estos ejercicios favorece la salud mental y cerebral, y contribuye de manera tangible al rendimiento académico de las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

Ejercicio físico en niñosRendimiento académicoUniversidad de Carolina del Norte en GreensboroSalud mental infantilNewsroom BUE

Últimas Noticias

La ciencia detrás del chocolate: lograron replicar su sabor premium en el laboratorio

Es parte de una investigación de científicos del Reino Unido, Trinidad y Tobago y Colombia. Por qué la estandarización microbiana reduce la influencia del ambiente en el chocolate

La ciencia detrás del chocolate:

Por qué los estoicos recomendaban exponerse a incomodidades

Para esta escuela filosófica la adopción de hábitos austeros de forma consciente ayudaba a desarrollar fortaleza emocional y a valorar los placeres simples

Por qué los estoicos recomendaban

El desafío docente de formar estudiantes para un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial

El desarrollo de capacidades interpersonales y el pensamiento crítico permitirá a los jóvenes afrontar desafíos que la automatización aún no puede resolver

El desafío docente de formar

Un nuevo mapa global del carbono reveló pérdidas críticas en bosques y suelos: cuáles son las causas

Los expertos alertaron sobre los riesgos para la estabilidad del clima y la urgencia de restaurar ecosistemas

Un nuevo mapa global del

Cuándo será la luna negra de agosto, un fenómeno tan invisible como fascinante

Si bien no se considera un evento astronómico formal, este particular suceso llega justo para apreciar mejor la lluvia de meteoros Perseidas

Cuándo será la luna negra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autoridades confirman que Gaula y

Autoridades confirman que Gaula y CTI se unieron a la búsqueda de la niña Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá, Cundinamarca

Cómo preparar unos huauzontles en adobo, una receta típica y con historia

Última hora de los incendios en España, en directo | La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida todo el martes

Habló padre de Valeria Afanador, niña que cumple ocho días desaparecida en Cajicá: “Hoy no sabemos si alguien la tiene o no”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

INFOBAE AMÉRICA
El lateral izquierdo Miguel Gutiérrez

El lateral izquierdo Miguel Gutiérrez firma por el Nápoles

Cáritas Pakistán agradece la "cercanía" del Papa con los afectados por las inundaciones

Rescatados los cuatro tripulantes de un pesquero hundido a la entrada de la ría de Cedeira

(Previa) La gimnasia española aspira a las medallas en el Mundial de Rítmica de Río de Janeiro

Bolivia, país invitado a Alicante Gastronómica para mostrar su "creatividad" y sus superalimentos

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones reveló la razón

Catherine Zeta-Jones reveló la razón por la que mantiene cuatro viviendas junto a Michael Douglas en diferentes países

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos de su segunda temporada

Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’