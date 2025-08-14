Las mujeres tienen más riesgo de EPOC aunque no fumen, según un estudio

Un estudio en los Estados Unidos sugirió que las mujeres tienen un 50% más de riesgo de EPOC que los hombres, incluso sin fumar (Imagen ilustrativa Infobae)

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por su sigla EPOC, es una enfermedad que bloquea la entrada y salida de aire en los pulmones. Afecta la capacidad de una persona para respirar con normalidad y, en casos avanzados, puede interferir en las actividades de la vida diaria.

Un nuevo estudio sobre esta dolencia sugirió un dato llamativo: las mujeres tienen aproximadamente un 50% más de probabilidades que los hombres de desarrollar EPOC, aunque nunca hayan consumido cigarrillos.

La investigación fue llevada a cabo por Alexander Steinberg y colaboradores de la Universidad de Washington y el Colegio Dartmouth, en los Estados Unidos, entre otras instituciones. El trabajo se publicó en la revista European Respiratory Journal.

En diálogo con Diego Litewka, médico neumonólogo y jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires, opinó que se deberían hacer más investigaciones porque “el estudio publicado usó autorreportes de los participantes y no hizo pruebas de espirometrías para evaluar a cada uno”.

Para el experto, al usar esa metodología, “los investigadores podrían no haber detectado a todas las personas con la enfermedad” y eso podría condicionar los resultados.

“El consumo de productos con tabaco sigue siendo la causa principal de EPOC en Occidente. Por lo cual, mi recomendación es que las personas no deben consumir productos del tabaco, incluyendo el vapeo”, resaltó Litewka.

Qué es el EPOC y por qué se produce

La EPOC describe una pérdida progresiva de la función pulmonar. Su característica principal es la dificultad para mover aire hacia adentro y afuera de los pulmones.

Esta limitación origina síntomas como tos frecuente, falta de aire en pequeñas actividades y sensación de opresión en el pecho. El consumo de productos del tabaco es la causa principal del desarrollo de EPOC.

Afecta la estructura interna de los pulmones y los va dañando de modo irreversible. En el nuevo trabajo se sugiere que también otras exposiciones, especialmente las del hogar o del ambiente, pueden contribuir a la aparición de la enfermedad, especialmente en mujeres.

Análisis científico de EPOC según género

Los investigadores analizaron datos de adultos mayores de 40 años, provenientes de varias regiones del mundo.

El grupo identificó y comparó a personas fumadoras y nunca fumadoras. Este método permitió aislar el impacto del género sobre la prevalencia de EPOC, más allá del consumo de tabaco. Así, pudieron evaluar si las mujeres realmente tenían un riesgo extra incluso sin fumar.

Los investigadores recolectaron información sobre el entorno doméstico, laboral, nivel educativo, antecedentes médicos y factores sociales relevantes. Evaluaron la exposición a humo de leña, a contaminantes ambientales y a otros irritantes no relacionados con el tabaco industrial.

Los resultados clave sobre EPOC

Utilizaron análisis estadísticos detallados para asegurar la validez de los resultados. Encontraron que “las mujeres nunca fumadoras tenían 1,6 veces más probabilidades de desarrollar EPOC que los hombres nunca fumadores”.

Los científicos destacaron: “la prevalencia de EPOC en mujeres nunca fumadoras fue notoriamente más alta que en hombres nunca fumadores”. Este resultado permanece constante, incluso en regiones donde el tabaquismo es tradicionalmente bajo.

Los autores discutieron posibles explicaciones. Por ejemplo: “la diferencia en la prevalencia de EPOC entre mujeres y hombres puede deberse tanto a factores biológicos como a exposiciones ambientales singulares para las mujeres”.

El desarrollo y la anatomía pulmonar femenina pueden responder de forma distinta a irritantes o contaminantes del aire.

Se reconocieron limitaciones importantes. No se pudo medir con exactitud todas las exposiciones ambientales de cada participante, como el tiempo exacto junto a estufas de leña o la concentración real de contaminantes en cada hogar.

Además, parte de la información recibida proviene de encuestas autoinformadas, que pueden incluir errores u olvidar detalles importantes.

Los investigadores recomendaron que los equipos de salud no subestimen el riesgo de EPOC en mujeres que nunca fumaron. Propusieron reforzar la detección precoz, adaptar las campañas educativas y considerar las particularidades ambientales y biológicas de la población femenina.