Científicos usaron IA para resolver un enigma ancestral: descubrieron el verdadero origen de los habitantes de Papúa Nueva Guinea

Un equipo de científicos europeos logró explicar los orígenes de los habitantes de Papúa Nueva Guinea, una de las poblaciones más misteriosas y singulares del planeta.

Durante años, el origen de la población papú fue debatido debido a sus características físicas diferenciadas. La similitud parcial con grupos de África subsahariana llevó a investigadores a proponer la teoría “First Out of Africa”, que sugería que sus ancestros seguían una ruta costera hace más de 50.000 años, llegando a Oceanía antes que otros grupos humanos.

Sin embargo, los avances en genética cuestionaron esa posibilidad, pues estudios anteriores no identificaron señales claras de tal migración separada. Ahora, el uso de inteligencia artificial confirma el vínculo de los papúes con las grandes migraciones asiáticas, provenientes de una única salida de África que engloba a todos los pueblos no africanos.

El trabajo se distingue por la aplicación de modelos computacionales avanzados capaces de analizar grandes volúmenes de información genética y simular distintos escenarios históricos. Entre las herramientas empleadas se encuentran la Tasa Relativa de Coalescencia Cruzada y métodos de simulación estadística con aprendizaje profundo.

El equipo señaló: “Las contribuciones de una migración First Out of Africa podrían no ser necesarias para explicar sus orígenes”. La inteligencia artificial permitió comparar el ADN papú con el de otras poblaciones asiáticas y oceánicas, encontrando coincidencias notables que refuerzan la idea de una sola migración originada en África y diseminada hacia Asia y Oceanía.

Las modificaciones genéticas halladas en la población papú se atribuyen principalmente a una historia marcada por el aislamiento y el bajo crecimiento poblacional, lo que justifica sus características singulares en comparación con otras regiones. El aislamiento en pequeños grupos y una expansión demográfica muy lenta acentuaron estas diferencias.

El descubrimiento tiene implicaciones profundas para el conocimiento de la evolución humana y la diversidad planetaria. Demuestra que la historia está marcada tanto por grandes migraciones como por periodos de aislamiento, y que poblaciones poco numerosas pueden conservar características singulares durante milenios.

Cómo la inteligencia artificial ayudó a resolver el enigma

Además, la investigación valida la capacidad de la inteligencia artificial y la genómica avanzada para analizar fenómenos que hasta hace poco resultaban imposibles de descifrar. Según Mayukh Mondal, líder del equipo, este tipo de herramientas permitirán profundizar en las raíces de las civilizaciones.

Uno de los rasgos distintivos de los papúes es su alta proporción de ADN denisovano. Los denisovanos, parientes lejanos de los neandertales, dejaron un legado genético especialmente marcado en Oceanía y el sudeste asiático. El análisis determinó que esta herencia proviene probablemente de encuentros ocurridos en la región, lo que da un perfil biológico particular a la población papú.

Este legado, sumado al aislamiento prolongado, ha contribuido al desarrollo de características biológicas únicas, visibles y no visibles. Mayukh Mondal explicó que, aunque los papúes puedan recordar físicamente a grupos subsaharianos, la genética muestra un vínculo claro con poblaciones asiáticas. Mondal expresó: “Quizás las adaptaciones a climas tropicales hacen que se parezcan más a los grupos subsaharianos, aunque su genética los vincula claramente con otras poblaciones asiáticas. Se necesitan más estudios para descubrir cómo la evolución ha modelado a esta población extraordinaria”.

El estudio aporta otra pieza esencial al rompecabezas histórico: tras llegar a Nueva Guinea, los ancestros papúes atravesaron un cuello de botella poblacional, con una cantidad muy reducida de individuos que se mantuvo restringida durante miles de años. A diferencia de otras regiones donde la agricultura favoreció el crecimiento demográfico, los papúes permanecieron aislados, lo que dejó señales profundas en su genética. Esto explica por qué sus perfiles genéticos pueden sugerir un origen diferente o misterioso, cuando en realidad se trata de las huellas del aislamiento y el lento crecimiento poblacional.

La investigación representa un avance significativo, aunque quedan incógnitas abiertas. Si bien descarta la necesidad de una migración africana separada, los autores no excluyen por completo que alguna migración temprana haya dejado una huella menor. Comprender la influencia de la selección natural y la mezcla con otras especies humanas continúa siendo un desafío para el futuro.

Los autores subrayan que la colaboración interdisciplinaria y el uso de inteligencia artificial seguirán redefiniendo el conocimiento sobre la historia humana. Cada avance permitirá entender mejor la complejidad y la riqueza de los orígenes de los pueblos, especialmente en regiones tan aisladas como Papúa Nueva Guinea. La ciencia, mediante tecnologías y métodos actuales, ha progresado hacia el pasado remoto, facilitando la comprensión de por qué la humanidad es como es y cuál es su procedencia. Este hallazgo no solo resuelve un antiguo enigma, sino que abre nuevas rutas para explorar la notable diversidad humana.