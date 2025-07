Hallan moléculas regenerativas que podría impulsar terapias ante daños neurológicos

Arriba: La sobreexpresión de genes de la familia B2-SINE en neuronas ganglionares de la retina provocó un crecimiento acelerado tras una lesión. Abajo: Células ganglionares tras una lesión sin sobreexpresión de B2-SINE (Instituto Weizmann)

A diferencia del cerebro y la médula espinal, las células nerviosas periféricas, cuyas largas extensiones llegan a la piel y los órganos internos, son capaces de regenerarse después de una lesión. Es por esto que las lesiones al sistema nervioso central se consideran irreversibles, mientras que el daño a los nervios periféricos puede, en algunos casos, sanar, incluso si toma meses o años. A pesar de décadas de investigación, los mecanismos detrás de la regeneración de los nervios periféricos siguen siendo solo parcialmente comprendidos.

En un nuevo estudio publicado en Cell , investigadores del laboratorio del Prof. Michael (Mike) Fainzilber en el Instituto de Ciencias Weizmann descubrieron que una familia de cientos de moléculas de ARN sin función fisiológica conocida es esencial para la regeneración nerviosa. Sorprendentemente, el estudio mostró que estas moléculas pueden estimular el crecimiento no solo en el sistema nervioso periférico de ratones sino también en su sistema nervioso central. Estos hallazgos podrían allanar el camino para nuevos tratamientos para una variedad de lesiones nerviosas y enfermedades neurodegenerativas.

Para que un nervio periférico se regenere, debe mantener la comunicación entre el cuerpo celular de la neurona y su prolongación, el axón, que en los humanos puede alcanzar más de un metro de longitud. En una serie de estudios realizados durante las últimas dos décadas, el laboratorio de Fainzilber ha revelado componentes clave de esta comunicación: proteínas que actúan como mensajeros postales, entregando instrucciones para la producción de factores de control del crecimiento y otras proteínas, desde el cuerpo celular hasta el axón. Estos mensajeros moleculares también ayudan a evaluar la distancia entre el cuerpo celular y la punta del axón, lo que permite a la neurona modular su crecimiento en consecuencia. Sin embargo, persistía una cuestión central: ¿qué desencadena el crecimiento regenerativo después de una lesión y por qué esto no ocurre en las células del sistema nervioso central?

(izq.) Prof. Mike Fainzilber y Dr. Eitan Erez Zahavi (Instituto Weizmann)

En el nuevo estudio, el Dr. Indrek Koppel del laboratorio de Fainzilber, en colaboración con el Dr. Riki Kawaguchi de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), examinó un tipo específico de expresión génica en los nervios periféricos de ratones después de una lesión. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que un día después del daño, las neuronas aumentaron la expresión de una familia completa de secuencias genéticas cortas llamadas B2-SINE, cuyo papel se desconocía anteriormente. Estas secuencias no codifican ninguna proteína y, debido a que son conocidas por “saltar” alrededor del genoma, lo que significa que pueden aparecer en el lugar o momento equivocado, tienen una mala reputación. Pero los investigadores descubrieron que después de la lesión, las neuronas comenzaron a expresar muchas transcripciones de ARN B2-SINE, en paralelo con otros procesos que preparan la célula para la regeneración y la reparación.

Sin embargo, B2-SINE es una familia enorme, compuesta por unas 150.000 secuencias repartidas por todo el genoma del ratón. El análisis inicial no pudo determinar cuáles de estas eran responsables de promover el crecimiento. El Dr. Eitan Erez Zahavi, también del laboratorio de Fainzilber, quien dirigió el nuevo estudio junto con Koppel, utilizó herramientas bioinformáticas para identificar 453 secuencias de B2-SINE con alta expresión tras una lesión, lo que promueve el crecimiento nervioso. En colaboración con equipos de investigación internacionales, los científicos demostraron que esta sobreexpresión tras una lesión es exclusiva de las células nerviosas periféricas y no se produce en el sistema nervioso central.

Después de una lesión, el axón de una célula nerviosa periférica vuelve a crecer a un ritmo de alrededor de 1 milímetro por día

La periferia lidera, el centro sigue

Los investigadores analizaron si las B2-SINE de las células nerviosas periféricas también podían estimular el crecimiento neuronal en el sistema nervioso central. Indujeron la sobreexpresión de moléculas de ARN del tipo B2-SINE en neuronas retinianas de ratones y observaron una regeneración más rápida tras una lesión. Un experimento similar en la corteza motora de ratones (la región cerebral que controla el movimiento muscular mediante largos axones que se proyectan a la médula espinal) demostró que las neuronas con altos niveles de B2-SINE también se regeneraban más rápido que las neuronas control.

“Aún no existen tratamientos efectivos para acelerar el crecimiento y la regeneración de las células nerviosas”, señala Fainzilber. “Si bien la aceleración del crecimiento observada en nuestro estudio aún no es suficiente para abordar la parálisis clínica, es sin duda significativa. Por supuesto, el camino desde la investigación básica hasta la aplicación clínica es largo, y debemos asegurarnos de que la mejora de los mecanismos de crecimiento no aumente, por ejemplo, el riesgo de cáncer”.

Quedaba un último misterio: ¿Cómo promueven realmente la regeneración las moléculas de ARN B2-SINE? Con la ayuda del grupo de la profesora Alma L. Burlingame en la Universidad de California, San Francisco, los investigadores descubrieron que estos ARN promueven una conexión física entre los “mensajeros” moleculares que transportan instrucciones para producir proteínas asociadas al crecimiento y los ribosomas que las leen y las ejecutan. Esto significa que la producción de los factores críticos ocurre más cerca del cuerpo celular que en la punta del axón. Los investigadores creen que esto indica a la neurona que es “demasiado pequeña”, lo que desencadena una respuesta de crecimiento.

Izq: En neuronas de la corteza motora de ratones, la sobreexpresión de los genes de la familia B2-SINE condujo a una regeneración celular acelerada tras una lesión. Derecha: Lesión en las mismas células sin sobreexpresión de B2-SINE (Instituto Weizmann)

“Existen más de un millón de secuencias llamadas elementos Alu en el genoma humano, el equivalente humano de los B2-SINE en ratones”, afirma Fainzilber. “Se había demostrado previamente que estas moléculas se unen a los ribosomas y a los correos, pero se desconocía por qué ocurre esto. Ahora intentamos determinar si Alu u otros elementos de ARN no codificantes intervienen en la regeneración nerviosa en humanos”.

“La recuperación de lesiones de nervios periféricos, o de enfermedades sistémicas como la diabetes que afectan a estos nervios, puede ser muy lenta”, añade. “Por eso, estamos probando una terapia que podría acelerar la regeneración imitando la actividad de B2-SINE. Esta terapia consiste en pequeñas moléculas que conectan los mensajeros a los ribosomas, manteniéndolos cerca del cuerpo neuronal, lo que promueve un crecimiento más rápido. Estamos llevando a cabo esta investigación en colaboración con la unidad Bina de Weizmann para la investigación inicial con potencial aplicativo”.

Además de promover la regeneración de los nervios periféricos, el nuevo estudio también insinúa una perspectiva aún más amplia: la regeneración en el sistema nervioso central. “Actualmente, estamos trabajando con la UCLA en un estudio que demuestra que el mecanismo que descubrimos influye en la recuperación del ictus en modelos murinos”, afirma Fainzilber. “Además, colaboramos con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea y el Centro Médico Sheba para estudiar su posible papel en la ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Las enfermedades neurodegenerativas afectan a millones de personas en todo el mundo. Si bien el camino por recorrer es largo, espero sinceramente que algún día podamos aprovechar nuestro nuevo mecanismo de regeneración para tratarlas”.

(izq.) Dra. Christin A. Albus y Dr. Indrek Koppel (Instituto Weizmann)

También participaron en el estudio Juan A. Oses-Prieto de la Universidad de California, San Francisco; Dr. Adam Briner, Eli Farber, Ofri Abraham, Dra. Nataliya Okladnikov, Dra. Stefanie Alber y Dra. Ida Rishal de los Departamentos de Ciencias Biomoleculares y Neurociencia Molecular de Weizmann; Dr. Aboozar Monavarfeshani, Dr. Shane Hegarty, Dr. Ryan J. Donahue y Prof. Zhigang He de la Facultad de Medicina de Harvard, Boston; Irene Dalla Costa, Dr. Jinyoung Lee, Dra. Samaneh Matoo y Prof. Jeffery L. Twiss de la Universidad de Carolina del Sur, Columbia; Dra. Erna van Niekerk y Prof. Mark H. Tuszynski de la Universidad de California, San Diego; Prof. Pabitra K. Sahoo de la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad Rutgers, Newark; Dra. Shifra Ben-Dor, Dra. Julia Ryvkin y Dra. Dena Leshkowitz del Departamento de Ciencias de la Vida de Weizmann; Dra. Ester Feldmesser del Departamento de Biología Celular Molecular de Weizmann; Dr. Nitzan Samra del Departamento de Neurociencia Molecular de Weizmann; Dr. Rotem Ben-Tov Perry y Prof. Igor Ulitsky del Departamento de Inmunología y Biología Regenerativa de Weizmann; Prof. Yuyan Cheng de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia; y Dra. Christin A. Albus del Departamento de Ciencias Biomoleculares de Weizmann y la Universidad de Newcastle, Newcastle upon Tyne, Reino Unido.

El estudio fue posible gracias a subvenciones de la Fundación de Investigación Médica Dra. Miriam y Sheldon G. Adelson, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y otras subvenciones.