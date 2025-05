Sorprendentes imágenes: así muerden los peces de arrecife

Peces de arrecife Créditos: Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2025)

Investigaciones recientes en la Universidad de California en Davis develaron un comportamiento fascinante en los peces de arrecife: algunos poseen la capacidad excepcional de mover sus mandíbulas lateralmente mientras se alimentan, una habilidad que es casi única entre los vertebrados.

En el artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos señalaron que este descubrimiento proporciona nuevas perspectivas sobre las adaptaciones ecológicas y evolutivas de estas especies.

La singularidad del movimiento mandibular

La mayoría de los vertebrados, incluyendo humanos, tienen la capacidad de mover sus mandíbulas en múltiples direcciones, permitiendo una trituración eficiente. No obstante, en el reino de los peces, esta capacidad es extremadamente inusual.

En el comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios, Peter Wainwright, profesor del Departamento de Evolución y Ecología de la UC Davis, explicó que entre los peces de arrecife, esta adaptación es particularmente interesante debido a sus implicaciones ecológicas únicas.

Estudio de UC Davis destaca evolución mandibular en peces. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es que, a diferencia de sus parientes que se alimentan de presas flotantes, encuentran su alimento en algas y otros organismos que crecen sobre las rocas y corales del arrecife. Este tipo de alimentación requiere técnicas especializadas, y el movimiento lateral de la mandíbula es una de ellas.

A su vez, Michalis Mihalitsis, quien llevó a cabo la investigación postdoctoral en el laboratorio de Wainwright, utilizó grabaciones de alta velocidad para estudiar estos movimientos en el Zanclus cornutus, también conocido como el “Ídolo Moro”.

Descubrimientos a través de la tecnología de alta velocidad

El uso de video de alta velocidad permitió a los investigadores observar cómo el Zanclus es capaz de mover tanto su mandíbula superior como inferior de lado a lado, aseguraron el comunicado. Esta habilidad le permite arrancar alimento de superficies y navegar entre las grietas de los corales, capturando así su comida de manera más eficiente. Wainwright detalló que estos movimientos son tan rápidos que no se pueden detectar a simple vista.

El pez cirujano, otra especie del ecosistema del arrecife, también demostró tener esta capacidad. Los investigadores encontraron que puede desplazar su mandíbula superior lateralmente, aumentando su eficacia al cortar y arrancar algas de las rocas. Esta adaptación ayuda a explicar por qué se lo considera uno de los herbívoros dominantes en los arrecifes.

Implicaciones para la ecología y evolución de los peces

El descubrimiento indica que el desarrollo de esta capacidad mandibular no solo mejora la efectividad alimentaria, sino que también refleja una adaptación evolutiva al entorno específico de los arrecifes.

A su vez, Mihalitsis señaló que en el caso de Zanclus, esta habilidad está relacionada con la localización particular de su alimento, mientras que en el pez cirujano, está más relacionada con la eficiencia alimentaria. Este hallazgo abre la puerta a futuras investigaciones sobre otros peces bentónicos que pudieran tener adaptaciones similares.

Este estudio no solo arroja luz sobre la biología y adaptación de los peces de arrecife, sino que además subraya la importancia de observar la fauna submarina con nuevas tecnologías para entender mejor la complejidad de los ecosistemas marinos.

Con los investigadores actuales y futuros que identifican nuevas adaptaciones en las mandíbulas, se espera desentrañar aún más los misterios de estos fascinantes habitantes del arrecife.