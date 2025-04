Cómo funciona el test que detecta calcio y alerta sobre el riesgo de infarto

El "score de calcio" es una prueba que mide la cantidad de calcio acumulado en las arterias coronarias mediante tomografía computarizada cardíaca/ Imagen Ilustrativa Infobae

Ya hay un test que permite medir la cantidad de calcio acumulado en las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que irrigan el corazón. Los médicos le llaman coloquialmente “score de calcio”. Al usar tomografía computarizada cardíaca, el test genera imágenes para evaluar la presencia de placas calcificadas en las arterias.

Este test se ha convertido en una herramienta valiosa para evaluar el riesgo de que las personas sufran enfermedades cardiovasculares y eventos graves como los infartos. Favorece la detección de placas antes de que aparezcan los síntomas.

En las recientes sesiones científicas anuales del Colegio Estadounidense de Cardiología, que se hicieron en la ciudad de Chicago, se presentaron los resultados preliminares de un estudio que destacó la utilidad del test de calcio coronario en la reducción de prescripciones innecesarias de estatinas.

Podría cambiar la manera en que los médicos abordan la prevención de enfermedades cardíacas.

El test permite hacer una valoración del riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos graves como infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular (ICBA), Fernando Botto, magíster en metodología de la investigación y epidemiología clínica por la Universidad McMaster en Canadá, comentó: “La aterosclerosis subclínica es la presencia temprana de placas de grasa y calcio en las arterias y no causa síntomas evidentes. Empieza muy precozmente en la vida, incluso en la infancia. A los 40 años, es bastante frecuente que las personas tengan ese tipo de placas”.

Con respecto al estudio difundido en Chicago, Botto, que no participó en su realización, señaló que “los resultados presentados son parte de un subanálisis. Son aún preliminares. Se debería esperar a que el estudio aleatorizado termine para llegar a conclusiones más firmes”.

En la actualidad, el score de calcio se usa en muchos centros médicos y hospitales en el mundo. “El test solo evalúa el nivel de calcio en las arterias coronarias y dura 5 minutos. Permite hacer indicaciones de estatinas a los pacientes y otras recomendaciones de cambios en el estilo de vida”, señaló Botto.

La idea del estudio es comparar el uso de esa prueba con el método tradicional que son los puntajes de riesgo, y evaluar si reduce la tasa de mortalidad cardiovascular a 7 años.

“En mi opinión personal, mirar las arterias y buscar placas son acciones que ayudan a la prevención primaria. Pero también hay que tener en cuenta que si el puntaje de calcio da cero, el paciente podría tener igualmente ateromas no calcificados. Eso podría hacer perder la oportunidad de dar recomendaciones fuertes sobre cambios del estilo y eventualmente medicar a personas que sí necesitan tomar las estatinas”.

¿Cómo se detecta el calcio en las arterias?

Durante las sesiones científicas del Colegio Estadounidense de Cardiología en Chicago, se presentaron resultados preliminares de un estudio sobre el uso del test de calcio en comparación con el método tradicional / Freepik

El test de calcio coronario utiliza tomografía computarizada (TC) para crear imágenes detalladas de las arterias coronarias, que son las que suministran sangre al corazón.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, la tomografía detecta los depósitos de calcio en las arterias, lo que sirve como un indicador de placas calcificadas.

Este puntaje, conocido como “puntaje o score de calcio coronario”, refleja la cantidad de calcio presente en las arterias y ayuda a los médicos a evaluar el riesgo de enfermedad coronaria.

Los depósitos de calcio en las arterias coronarias son una señal de que existe acumulación de placas ateroscleróticas. Cuanto mayor es el puntaje, mayor es el riesgo de sufrir problemas cardíacos graves, como infartos.

Un puntaje de calcio de cero se asocia generalmente con un bajo riesgo de enfermedad coronaria, pero no descarta otros problemas cardiovasculares relacionados con factores como hipertensión o diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un score de calcio cero indica la ausencia de depósitos de calcio. Se asocia generalmente con un bajo riesgo de enfermedad coronaria.

Sin embargo, no debe considerarse una “garantía” de que no habrá problemas cardíacos en el futuro, ya que otros factores como la hipertensión o la diabetes pueden alterar la salud cardiovascular.

El procedimiento para hacer la prueba del score de calcio no requiere preparación especial por parte del paciente y, al ser no invasivo, no implica el uso de contraste.

El escaneo en sí dura entre 10 y 15 minutos, lo que lo convierte en un método rápido y seguro para obtener una evaluación precisa del riesgo coronario. Este tipo de pruebas ayuda a los médicos a tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento preventivo para la enfermedad cardiovascular.

¿Qué reveló el nuevo estudio sobre el score de calcio?

El estudio "CorCal Outcomes", realizado en Estados Unidos, analizó a más de 5.600 pacientes con riesgo cardíaco primario (Freepik)

El estudio se conoce como “CorCal Outcomes”. Es desarrollado por Intermountain Health, una organización de atención médica con sede en Salt Lake City, Estados Unidos.

Consiste en evaluar a más de 5.600 pacientes con factores de riesgo para enfermedad cardíaca primaria, quienes fueron sometidos a un análisis de su puntaje de calcio coronario mediante tomografía computarizada.

Los resultados mostraron que los pacientes con un puntaje de cero experimentaron una tasa muy baja de eventos coronarios, tanto en personas jóvenes como mayores. En los pacientes menores de 65 años, la tasa de eventos fue solo 0,12%, y en los mayores de 65 años, fue del 0,25%.

Además de indicar un bajo riesgo de eventos cardiovasculares, el puntaje ayudó a reducir la prescripción innecesaria de estatinas.

En el grupo que fue evaluado mediante el método tradicional, conocido como “Pooled Cohort Equations (PCE)”, 50,7% de los pacientes recibieron una recomendación para iniciar estatinas, mientras que en el grupo evaluado mediante el score de calcio, solo el 22,3% recibió esa recomendación.

Esta diferencia se debe a que el PCE otorga un mayor peso a la edad de los pacientes, lo que a veces lleva a prescribir medicamentos a personas que no presentan signos evidentes de enfermedad arterial.

Usar el score de calcio, en comparación con el método tradicional, redujo sustancialmente las recomendaciones innecesarias de estatinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el enfoque basado en el score de calcio sería más preciso para identificar a las personas que realmente necesitan tratamiento y evitaría prescribir medicación innecesaria a aquellos con un riesgo bajo.

Al reducir la sobreprescripción, también se disminuyen los costos y los posibles efectos secundarios de las estatinas, como dolores musculares o un aumento del riesgo de diabetes tipo 2.

Los investigadores informaron que el estudio CorCal Outcomes continuará hasta 2026, con el objetivo de evaluar los resultados a largo plazo, como infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes, para determinar cuál de los métodos predice con mayor precisión los eventos cardiovasculares.

“La pregunta que queremos responder es si podemos hacer un mejor trabajo seleccionando a las personas que necesitan una estatina para la reducción primaria del riesgo coronario al usar el puntaje de calcio coronario, en lugar de simplemente poner los factores de riesgo coronarios en una ecuación”, dijo Jeffrey Anderson, uno de los líderes del trabajo.

Los datos finales del estudio darán una base sólida para actualizar las recomendaciones sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades coronarias.