Despegó con éxito la sonda europea Juice hacia Júpiter y sus lunas heladas

El poderoso cohete Ariane 5 fue el encargado de poner a Juice en órbita (ESA/CNES/ARIANESPACE )

Después del intento de despegue cancelado ayer, este viernes el cohete Ariane 5, que transporta la misión europea Juice a Júpiter y a sus tres grandes lunas oceánicas, fue lanzado desde el puerto espacial en Kurú, en Guayana Francesa, a las 12:14 GMT, 9.15 hora argentina.

Después del retraso sufrido ayer por la meteorología adversa y la posibilidad de caída de rayos, Juice, equipada con 10 instrumentos de última generación, emprendió hoy un largo y difícil viaje de 8 años hasta llegar al gigante gaseoso Júpiter y a sus satélites Calisto, Europa y Ganímedes para estudiar si reúnen condiciones de habitabilidad.

Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) es una de las grandes misiones de la ESA, a la que se han dedicado 1.600 millones de euros, para averiguar si el planeta y sus satélites podrían albergar agua. Estas son algunas claves de la misión.

La sonda espacial Juice volará 8 años hasta Júpiter y sus lunas

1- ¿Por qué Júpiter?

Júpiter, con sus numerosos satélites es un sistema solar en miniatura, estudiar en profundidad su complejo entorno servirá para comprender cómo es un planeta gigante gaseoso típico, cómo se formó y cómo funciona.

Pero tiene otras muchas características interesantes, en especial tres de sus lunas: Calisto, Europa y Ganímedes, bajo cuyas cortezas heladas se cree que puede haber océanos de agua líquida. Juice explorará estos mundos e investigará si alguna vez surgió vida en estos océanos.

La misión pertenece a la Agencia Espacial Europea, golpeada por la última misión a Marte cancelada junto a los rusos

2- ¿Cuánto se tarda en llegar a Júpiter?

Ocho años. Todo comenzará 27 minutos y 45 segundos después del lanzamiento del Ariane 5 en el que viaja Juice. En ese momento la sonda se separará y comenzará un largo viaje en un camino que dista mucho de ser recto, porque para lograr el impulso necesario y ahorrar el máximo de combustible tendrá que contar con la ayuda de la gravedad de la Tierra, la Luna y Venus.

En un camino que parece que le aleja del quinto planeta del sistema solar, Juice realizará varias asistencias gravitatorias. La primera en agosto del año que viene, cuando se aproximará a la Tierra y la Luna; en 2025 necesitará el impulso de Venus, y entre 2026 y 2029 dos veces más de la Tierra.

La sonda, con diez paneles solares y un peso de unas 6 toneladas, llegará a Júpiter en julio de 2031, donde operará en un medio hostil, con alta radiación, temperaturas extremas, fuertes campos magnéticos y poca luz. Así, se centrará en el misterioso Júpiter, que con sus lunas, crea un sistema solar en miniatura, y del que estudiará cómo es un planeta gaseoso típico, cómo se formó y cómo funciona, además de su atmósfera, el enorme campo magnético, sus anillos de polvo y los satélites más pequeños.

Esta foto facilitada por la NASA muestra el planeta Júpiter, captada por el telescopio espacial Hubble, el 27 de junio de 2019. (NASA, ESA, A. Simon/Goddard Space Flight Center, M.H. Wong/University of California, Berkeley via AP)

3 - ¿Puede Juice detectar vida?

La misión no está equipada para detectar vida, sino diseñada para averiguar si podría haber lugares alrededor de Júpiter, en el interior de las lunas heladas, donde se den las condiciones necesarias (agua, elementos biológicos esenciales, energía y estabilidad) para sustentar la vida, según explica la ESA.

4 - ¿Por qué la luna Ganímedes es su objetivo principal?

Ganímedes es, para la ESA, un objeto único y fascinante y no solo por ser la luna más grande del sistema solar, sino por ser la única con un campo magnético interno y una historia geológica singular.

La sonda sobrevolará doce veces a esta luna helada para explorar el campo magnético, el océano oculto, su complejo núcleo, el contenido de hielo, la corteza y su interacción con Júpiter, así como su posible habitabilidad.

Allí Juice se convertirá en la primera nave espacial en orbitar una luna distinta a la nuestra y tras su estudio, cuando se quede sin combustible, se estrellará de forma controlada contra ella, poniendo fin a la misión.

Esta imagen proveída por la NASA en el 2014 muestra la luna de Júpiter Europa, en una composición de fotos capturadas por la sonda espacial de la NASA Galileo a finales de los noventa. (NASA/JPL-Caltech/SETI Institute vía AP)

5 - Una curiosidad

El Ariane 5 a bordo del que viaja Juice luce en su cofia un dibujo que representa la misión y fue elegido por la ESA en un concurso infantil celebrado en 2021. La imagen es obra de Yaryna, una niña ucraniana que hoy tiene diez años y representa una versión infantil de Júpiter con sus tres lunas heladas, la Tierra y Juice.

El director general de Arianespace, Stéphane Israël, señaló que “lo más importante cuando se despega es estar seguro de que todos los parámetros están verdes. Juice estaba ok, el lanzador estaba ok, pero en el control final el tiempo no estaba ok”. El responsable de Arianespace, propietaria del lanzador, dio esta explicación durante la retransmisión en directo que la ESA realizó desde Kurú.

Impresionantes imágenes del planeta Júpiter, que muestran dos lunas diminutas, anillos tenues y auroras en los polos norte y sur, fueron tomadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA, informó la agencia espacial estadounidense.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, afirmó que Juice viajará durante ocho años para llegar en julio de 2031 al mayor y más misterioso planeta del sistema solar para comenzar su misión científica.

La misión se prevé que dure unos cuatro años, durante los que la sonda orbitará alrededor de Júpiter y hará 35 vuelos de aproximación a sus lunas heladas. En sus dos vuelos de aproximación a Europa, Juice buscará biomarcadores y bolsas de agua, además de explorar su geología; mientras que en los 21 que hará sobre Calisto pretende vislumbrar el entorno de Júpiter primitivo.

Ganímedes será la primera luna distinta de la nuestra que orbite un ingenio espacial; lo hará desde diciembre de 2034 y hasta septiembre de 2035. Cuando Juice se quede sin combustible está previsto que se estrelle de manera controlada en ella.

