Jane Fonda: qué implica la remisión del cáncer y cómo afecta el tratamiento

“La semana pasada me dijo mi oncólogo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada”, expresó en su cuenta de Instagram Jane Fonda, la actriz de 84 años que está feliz con esta importante noticia.

Pero, ¿qué significa que un cáncer entre en remisión? ¿la persona está curada? ¿Ya no tiene más cáncer? ¿Qué es la remisión parcial o total?

La actriz estadounidense fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Los linfomas afectan a una de cada 5.000 personas, y la mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo.

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define el verbo ‘remitir’, entre otras acepciones, como “ceder o perder parte de su intensidad”. En realidad, la expresión “en remisión” aplicada a las enfermedades puede ser un anglicismo (in remission), que, según el Diccionario de Cambridge, significa “periodo de tiempo en el que una enfermedad es menos grave o no afecta al paciente”.

Al hablar de los avances en oncología, muchos investigadores y especialistas quieren diferenciar claramente los términos remisión y curación.

Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, remisión completa es la desaparición de todos los signos del cáncer en respuesta a un tratamiento. Esto no siempre significa que el cáncer se haya curado.

“Una cura significa que el cáncer ha desaparecido con el tratamiento y que no se requiere de tratamiento adicional, aunado a que no se tiene la expectativa de que la enfermedad vaya a regresar. Es poco común que un médico pueda asegurar que el cáncer nunca regresará. En la mayoría de los casos toma tiempo el poder determinarlo. No obstante, cuanto más tiempo una se haya librado y se mantenga libre de cáncer, mayor es la probabilidad de que el cáncer no regresará. Más a menudo, cuando el tratamiento aparenta haber sido exitoso, los médicos declararán que el paciente ´está en remisión´, más que decir que el paciente se ha ´curado’”, explica la Asociación Nacional del Cáncer de EEUU.

La remisión es un periodo de tiempo en el que el cáncer está respondiendo al tratamiento o está controlado. Algunas personas consideran que la remisión significa que la persona se ha curado del cáncer, pero eso no es lo que ocurre.

-En un estado de remisión completa, todos los signos y síntomas del cáncer desaparecen y no se detectan células cancerosas mediante las diversas pruebas para la detección.

-En un estado de remisión parcial, el cáncer o tumor por el cáncer se reduce.

Las remisiones pueden durar desde semanas hasta años. Puede que el tratamiento continue o no durante una remisión, dependiendo del tipo de cáncer. Las remisiones completas pueden continuar por años y con el tiempo puede que se piense en la persona como una que se ha curado del cáncer.

No es posible asegurar al cien por cien que todas las células cancerosas del cuerpo han desparecido. Por esta razón no se suele decir que el cáncer ha “desaparecido” cuando hablamos de remisión completa, sino de que no aparece en las pruebas y los exámenes físicos. Generalmente, las posibilidades de recurrencia disminuyen cuanto más tiempo pasa desde el primer diagnóstico y tratamiento.

En algunos casos, pueden quedar algunas células cancerosas en el cuerpo inapreciables mediante las pruebas de seguimiento, lo que daría lugar a un cáncer recidivante. Por todo ello, es conveniente que tras la remisión completa los pacientes lleven a cabo revisiones periódicas para prevenir una posible reaparición del cáncer. Si el cáncer regresa (recurrencia), llegar a otra remisión es una posibilidad con tratamiento adicional.

¿Qué es una recurrencia del cáncer?

“Cuando el cáncer reaparece después de un período de remisión, se considera una recurrencia. Esto sucede porque, a pesar de hacer todo lo posible por eliminar esta enfermedad, algunas de sus células permanecieron activas, que pueden crecer y causar nuevos síntomas”, explica la Clínica Mayo.

Pueden estar en el mismo lugar en el que el cáncer se originó por primera vez o en otra parte del cuerpo. Es posible que estas células cancerosas hayan estado latentes por un tiempo. Sin embargo, por razones que no se comprenden, en algún momento, siguieron multiplicándose, lo que provocó la reaparición de la enfermedad. En raras ocasiones, una persona puede ser diagnosticada con un nuevo cáncer que no tiene ninguna relación con el primero. Esto se denomina segundo cáncer primario.

El cáncer puede reaparecer en el mismo lugar que apareció originalmente o puede trasladarse a otras partes del cuerpo. La recurrencia se divide en tres categorías:

-Recurrencia local. Esto quiere decir que el tumor reaparece en el mismo lugar que lo encontraron la primera vez o muy cerca. El cáncer no se ha expandido hasta los ganglios linfáticos o hacia otras partes del cuerpo.

-Recurrencia regional. Una recurrencia regional se produce en los ganglios linfáticos y el tejido ubicados en las proximidades del cáncer original.

-Recurrencia distante. Hace referencia al cáncer que se ha expandido hacia áreas más alejadas del lugar en el que se ubicó el cáncer la primera vez. Esto se denomina cáncer metastásico.

El lugar de recurrencia del cáncer depende del tipo y de la etapa del cáncer original. Algunos tipos de cáncer suelen reaparecer en determinadas áreas.

¿Qué significa ser un sobreviviente de cáncer?

Existe más de una definición de lo que es un sobreviviente de cáncer. Algunas personas usan este término para referirse a todo persona viva que haya sido diagnosticada con cáncer en algún momento de su vida.

Algunas otras personas usan el término de sobreviviente para referirse a alguien que ha completado su tratamiento contra el cáncer, mientras que otras lo emplean para referirse a una persona que ha vivido varios años tras haber recibido su diagnóstico de cáncer. No obstante, es importante que recordar que el tratamiento toma una mayor cantidad de tiempo para unas personas que para otras, y no todas lo completan en su totalidad. Puede que algunas personas vivan por muchos años con cáncer como si se tratase de una enfermedad crónica.

Ser un sobreviviente de cáncer puede tener un significado distinto para diversas personas. Algunas personas estarán libres de cáncer tras el tratamiento pero puede que tengan que sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento a largo plazo. Otras puede que estén libres de cáncer tras el tratamiento y que posteriormente el tumor regrese y requiera de someterse a más tratamiento. Y otras requerirán continuar recibiendo el tratamiento para así tener la patología bajo control. Pero cualquier personas que haya sido diagnosticada con cáncer requiere atención enfocada en función de sus necesidades individuales.

