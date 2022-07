Los daños por tabaquismo aumentan con el uso de barbijo, advirtió un estudio

Combinar el fumar cigarrillos tradicionales o no combustibles mientras se usa una máscara quirúrgica da como resultado un aumento del doble en el monóxido de carbono exhalado. (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Con la llegada de la pandemia, el uso habitual de barbijo o tapabocas se hizo masivo para prevenir el coronavirus. Pero para quienes tienen el hábito del tabaquismo y no lo han dejado, hay malas noticias.

Combinar el fumar cigarrillos tradicionales o no combustibles mientras se usa una máscara quirúrgica da como resultado un aumento del doble en el monóxido de carbono exhalado y una función deteriorada de los vasos sanguíneos en comparación con los períodos sin barbijo. Ese es el hallazgo de la investigación publicada en el European Journal of Preventive Cardiology.

Según explicó el autor del trabajo, el profesor Ignatios Ikonomidis de la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas, Grecia, el estudio sugiere que “fumar cualquier producto de tabaco se ha vuelto aún más peligroso durante la pandemia de COVID-19 debido a la necesidad de usar una máscara durante muchas horas. Investigaciones anteriores han demostrado que la función vascular deteriorada está relacionada con problemas cardíacos y muerte prematura”.

Fumar cualquier producto de tabaco se ha vuelto aún más peligroso durante la pandemia de COVID-19 debido a la necesidad de usar una máscara durante muchas horas (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

La investigación se centró en los cigarrillos tradicionales (combustibles) y los cigarrillos no combustibles que contienen tabaco que se calienta electrónicamente a una temperatura más baja que un cigarrillo quemado, liberando un aerosol inhalable que contiene nicotina. El estudio no incluyó los cigarrillos electrónicos (también llamados vapeo) que calientan electrónicamente un líquido que contiene nicotina para crear un aerosol que se inhala. Los científicos investigaron los niveles de monóxido de carbono exhalado en fumadores mientras usaban una máscara durante las horas de trabajo y lo compararon con los niveles de monóxido de carbono durante los días libres sin máscara. En un segundo paso, los investigadores examinaron si el cambio en la exposición al monóxido de carbono se acompañaba de un deterioro de la función de los vasos sanguíneos.

El estudio incluyó a 40 fumadores de cigarrillos convencionales, 40 usuarios de cigarrillos exclusivos de calor no quemador y 40 no fumadores de similar edad y sexo que formaban parte del personal médico de un hospital universitario. Se excluyeron las personas con enfermedad cardiovascular conocida, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica o fibrilación auricular, ya que estas afecciones pueden afectar la función vascular.

Los investigadores midieron el monóxido de carbono exhalado después de una respiración profunda y los marcadores de la función vascular (velocidad de la onda del pulso, índice de aumento y presión arterial sistólica central). Las valoraciones basales se realizaron a primera hora de la mañana después de dormir sin mascarilla para obtener valores tras un largo periodo sin fumar. Los participantes fueron asignados al azar a una segunda evaluación después de un turno de ocho horas con mascarilla u ocho horas libres sin mascarilla. Luego pasaron a una tercera evaluación después de ocho horas de descanso sin mascarilla u ocho horas de trabajo con mascarilla.

El estudio incluyó a 40 fumadores de cigarrillos convencionales, 40 usuarios de cigarrillos exclusivos de calor no quemador y 40 no fumadores de similar edad y sexo que formaban parte del personal médico de un hospital universitario (EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo)

La edad promedio de los participantes fue de 45 años y el 72% eran mujeres. Se fumó una cantidad similar de cigarrillos combustibles o no combustibles durante los períodos de mascarilla y sin mascarilla. En fumadores de cigarrillos convencionales, el monóxido de carbono exhalado aumentó de 8,00 partes por millón (ppm) al inicio a 12,15 ppm sin mascarilla y 17,45 ppm con mascarilla. En los fumadores de cigarrillos no combustibles, el monóxido de carbono exhalado aumentó de 1,15 ppm al inicio del estudio a 1,43 ppm sin mascarilla y 2,20 ppm con mascarilla. Entre los no fumadores, el monóxido de carbono exhalado no difirió entre los períodos de referencia, sin mascarilla y con mascarilla.

Tanto en los fumadores de cigarrillos combustibles como en los no combustibles, todos los marcadores vasculares fueron más altos mientras usaban una mascarilla en comparación con los que no usaban mascarilla. En los no fumadores no hubo diferencias en los marcadores vasculares entre los tres periodos. “ Este estudio demuestra que fumar cualquier producto de tabaco durante un uso prolongado de una mascarilla quirúrgica puede comprometer aún más la función vascular, al menos en parte, debido al aumento de la reinhalación de CO y/o vapor rico en nicotina. Estos efectos perjudiciales no son evidentes en los no fumadores. Por lo tanto, los fumadores definitivamente deben abstenerse de fumar mientras usan una máscara y dejar los cigarrillos convencionales y HNBC es imperativo para una mejor salud en la pandemia de COVID-19″, aseguraron los expertos en sus conclusiones.

El profesor Ikonomidis puntualizó: “ En comparación con los fumadores de cigarrillos combustibles, los usuarios de cigarrillos no combustibles tenían niveles de monóxido de carbono de referencia más bajos y aumentos más pequeños en el daño vascular mientras usaban una máscara . Sin embargo, los hallazgos muestran que fumar cualquier producto de tabaco mientras se usa una máscara puede afectar aún más la función de los vasos sanguíneos en comparación con los períodos sin máscara, al menos en parte debido a una mayor reinhalación de monóxido de carbono y/o vapor rico en nicotina. Los resultados brindan aún más ímpetu para que todos los fumadores dejen el hábito”.

