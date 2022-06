Cómo ver esta madrugada el gran desfile planetario del año

Esta madrugada del 24 de junio, un nuevo desfile planetario podrá observarse a simple vista

Los ojos más avezados en materia astronómica, ya podían ver en mayo cuatro planetas alineados en el cielo nocturno: Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero esta madrugada del 24 de junio, un nuevo cuerpo celeste se les unirá: Mercurio.

Además, la Luna creciente se sumará a esta alineación de 5 planetas en el cielo , para dar un espectáculo astronómico pocas veces observable, y además en el orden correcto en nuestro Sistema Solar, es decir, en el mismo orden en que se ubican con respecto al sol. Según los astrónomos, estos encuentros planetarios se denominan conjunciones. El encuentro de dos o tres planetas no es tan raro, pero la última vez que ocurrió una conjunción de los cinco planetas más brillantes fue en diciembre de 2004, aunque estaban un poco más separados entre sí que en esta ocasión. A pesar de que los años de promedio entre cada acontecimiento de este tipo es de 57 años, volverá a suceder en septiembre de 2040, según calcula la NASA.

De hecho, este será un alineamiento de siete planetas, ya que Neptuno y Urano también se unirán al espectáculo celestial. Sin embargo, estos dos planetas gigantes son demasiado tenues para verse a simple vista, por lo que se necesitarán binoculares o telescopios para observarlos.

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinearán en el cielo, junto con la Luna

Cómo y dónde verlos

La gran mayoría de la población mundial tendrá la oportunidad de observar esta alineación planetaria, pero algunos tendrán mejores ubicaciones que otros. Las personas deben comenzar sus observaciones aproximadamente una hora antes del amanecer. Los planetas se extenderán de este a sur (de norte a este en las latitudes del sur) a lo largo del cielo. Los observadores del Hemisferio Sur tendrán una mejor vista: los planetas allí se elevarán antes y ascenderán mucho más alto. Una ventaja adicional es la Luna, que brilla entre Venus y Marte, estará ligeramente fuera de la “línea planetaria”, viajando de planeta en planeta durante la segunda quincena de junio.

Para localizar e identificar fácilmente los planetas en la cúpula del cielo, solamente hay que observar la Luna y los puntos a su alrededor. También se puede utilizar aplicaciones para móvil como Star Walk 2 o Sky Tonight. Simplemente apunte al cielo con sus dispositivo y las aplicaciones le mostrarán qué objeto está mirando. Las notificaciones de las aplicaciones le ayudarán a estar al tanto de los eventos astronómicos más destacados.

¿Qué es un desfile de planetas?

Aunque no hay un término oficial “desfile de planetas” en ciencia, se usa ampliamente en astronomía para indicar un evento astronómico que ocurre cuando los planetas del Sistema Solar se alinean en una fila en la misma área del cielo observadores de la Tierra. Se distinguen los siguientes tipos de desfiles de planetas según el número de planetas participantes:

-Mini desfile de planetas – 3 planetas.

-Pequeño desfile de planetas – 4 planetas.

-Gran desfile de planetas – 5 o 6 planetas.

-Desfile completo (gran) de planetas – todos los planetas del Sistema Solar (+ a veces Plutón).

Para localizar e identificar fácilmente los planetas en la cúpula del cielo, solamente hay que observar la Luna y los puntos a su alrededor

¿Cuándo se alinean los planetas del Sistema Solar?

Es importante notar que una alineación planetaria no debe tomarse literalmente. En realidad, los planetas del Sistema Solar nunca se alinean en una fila, como se muestra en las imágenes. Dado que los planetas se mueven en diferentes órbitas en diferentes planos en un espacio tridimensional, no pueden alinearse en una fila perfectamente recta.

Por una alineación o un desfile de planetas, los astrónomos suelen decir que los planetas aparecerán en la misma parte del cielo. A veces, un orden de los planetas se asemeja a una línea recta, pero no siempre es así. Más a menudo, dos o tres planetas se alinean en el cielo al mismo tiempo. Además, mucho depende del punto de vista. Cuando los planetas se alinean en un lado del Sol, no están necesariamente en una región del cielo para los observadores de la Tierra. A la inversa, cuando los planetas están en la misma parte del cielo desde el punto de vista de la Tierra, no están necesariamente en la misma parte del cielo desde el punto de vista del Sol.

Una alineación planetaria no debe tomarse literalmente. En realidad, los planetas del Sistema Solar nunca se alinean en una fila, como se muestra en las imágenes (Reuters)

¿Cuándo fue la última vez que todos los planetas se alinearon?

El 4 de julio de 2020, tuvo lugar un gran desfile de planetas muy raro y único. Todos los planetas del Sistema Solar – Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón – se alinearon en un lado del Sol al mismo tiempo. Este era un desfile planetario del primer tipo de los tres descritos anteriormente. La alineación perfecta no ocurrió, ya que el ángulo de desviación era bastante pequeño. El desfile de planetas de este tipo también ocurrió en 1982, y el próximo tendrá lugar en 2161.

Además, en agosto de 2020, ocurrió el desfile planetario del tercer tipo: los observadores pudieron ver todos los planetas del Sistema Solar en una noche. A principios de mes Mercurio brillaba en el cielo de la mañana y el planeta deslumbrante Venus estaba ubicado cerca de él. Marte, Urano y Neptuno, todos cerca de sus oposiciones, estaban ubicados muy bien para la observación, así como Júpiter y Saturno. El planeta enano Plutón ofrecía a los observadores condiciones favorables para verlo debido a su oposición.

La última vez que tuvo lugar el desfile de planetas fue el 20 de abril de 2022. Fue menos espectacular que el de agosto de 2020, ya que esta vez solo cuatro planetas se alinearon en el cielo: Júpiter, Saturno, Marte y Venus. El lugar idóneo para verlo es un horizonte, sin árboles ni edificios por delante y, sobre todo, que haya oscuridad. El planeta con más dificultades para reconocer es Mercurio, pues está muy cerca del Sol, y el más fácil es Venus, por ser el más brillante.

SEGUIR LEYENDO: