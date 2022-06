En qué idioma sueñan las personas bilingües o multilingües, según los expertos de Harvard

El cerebro bilingüe no es igual que el monolingüe. Ni a nivel fisiológico ni funcional (Getty Images)

El cerebro humano es, todavía hoy, uno de los grandes enigmas de la ciencia. Su funcionamiento es el objetivo de multitud de estudios que no sólo quieren saber qué regiones cerebrales dominan determinados actos, sino que también intentan adelantarse a la aparición de enfermedades como el Alzheimer. En los últimos años, no obstante uno de los campos que ha ido atrayendo más interés es el de la adquisición y dominio del lenguaje y, en concreto, de cómo funciona un cerebro bilingüe, capaz de manejarse con la misma efectividad en dos idiomas distintos.

El cerebro bilingüe no es igual que el monolingüe. Ni a nivel fisiológico ni funcional. Cuando aprendemos varios idiomas, el cerebro experimenta cambios estructurales en algunas regiones para poder seleccionar una u otra lengua. “Ha habido muy pocos estudios sobre bilingüismo y multilingüismo y cómo afectan los sueños. Estos son estudios pequeños, pero ciertamente encuentran que las personas que hablan cualquier segundo idioma, incluso sin un buen dominio, al menos ocasionalmente sueñan en el segundo idioma. Un estudio preguntó a los sujetos qué pensaban que marcaba la diferencia, y dijeron que estaba determinado por las personas o el entorno con el que se soñaba”, sostuvo en una entrevista con The Harvard Gazette, Deirdre Leigh Barrett, profesora de psicología en la Facultad de Medicina de Harvard y autora de The Committee of Sleep.

Y continuó: “Si pensaras en tu familia en tu país de origen, probablemente sería en ese idioma, independientemente de que ahora sea tu lengua dominante. Y si soñabas con personas que habías conocido de joven y que vivían en otro entorno en el que se hablaba una lengua diferente, lo harías en esa lengua. La combinación del lugar en el que se desarrollaba el sueño, la lengua asociada a él y las personas que aparecían en el sueño es lo que, según ellos, lo determinaba”.

Cuando aprendemos varios idiomas, el cerebro experimenta cambios estructurales en algunas regiones para poder seleccionar una u otra lengua (Getty Images)

Aun así, la especialista ha escuchado a otros decir que si estuvieran soñando con temas emocionales importantes, soñarían en su idioma original, y si estuvieran soñando con cosas prácticas, abstractas o relacionadas con el trabajo, soñarían en su idioma más nuevo . “Escuché algo diferente de la persona más multilingüe con la que he hablado. Era un economista sueco de alto nivel y dijo que hablaba con fluidez unos 15 idiomas. Dijo que soñó en cualquier idioma que estaba hablando ese día, incluso si los sueños eran sobre su familia de origen en Suecia”, explicó.

Pero hay algo que Barrett nunca ha visto mencionado en ninguno de los estudios publicados sobre esto, y es que hay algunas personas que dicen que nunca son conscientes del lenguaje en los sueños, que no sueñan en ningún idioma en particular. “Me identifico mucho con eso. La mayor parte del tiempo, no escucho lenguaje en mis sueños. Solo soñé unas pocas veces en un idioma que no sea inglés, lo que concuerda con los hallazgos de algunos estudios que dicen que su grado de competencia en un segundo idioma determina la frecuencia con la que soñará en él. Estudié francés en la escuela, pero no soy un hablante competente. He soñado en francés al menos dos veces”, remarcó la experta.

“Creo que es mejor pensar en los sueños como pensar en un estado biológico diferente, donde las áreas asociadas con la visualización y la emoción están más activas que la intuición habitual" (Getty Images)

Las personas que no dominan un idioma extranjero a veces dicen que han soñado una o más veces en el segundo idioma rudimentario, y en el sueño creían que eran muy competentes en ese idioma. Cuando la gente habla de ello, suele preguntarse: “¿Por qué podemos ser mucho más fluidos en nuestros sueños?”. Los psicólogos de los sueños, especialmente los neurocientíficos, dicen que es probable que se deba a que el área prefrontal responsable de los controles de la realidad está cerrada. Es posible que sean más competentes en el sueño, pero también es posible que se sientan más competentes en el sueño porque no están juzgándose a sí mismos como de costumbre.

“Creo que es mejor pensar en los sueños como pensar en un estado biológico diferente, donde las áreas asociadas con la visualización y la emoción están más activas que la intuición habitual, y es por eso que somos menos verbales y menos lógicos cuando soñamos. Hay algunas teorías que dicen que los sueños están ahí para la consolidación de la memoria, para la simulación de amenazas y para el cumplimiento de los deseos. Y sí, sirven para todo eso y un millón de cosas más, como nuestro pensamiento despierto”, finalizó Barrett.

