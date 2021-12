Estos son los 10 acontecimientos científicos que marcaron el 2021

A través de la profunda crisis, la ecuación científica se volvió más irrefutable que nunca: a más desarrollo científico, más seguridad y menos riesgos

Si hay algo que aprendimos los seres humanos en este último tiempo es que la ciencia ya no es lo que era. Aquella imagen, casi arcaica, de un laboratorio distante y remoto, en el que pocos entendían concretamente lo que sucedía allí dentro, es parte del pasado. La ciencia consiguió instalarse en los hogares; entre la familia.

En ningún otro tiempo de nuestra historia reciente ha estado la actualidad global tan atravesada en todos los niveles por un único denominador común: en los últimos dos años, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 del COVID-19 ha eclipsado todo lo demás. Y siendo un asunto en el que la ciencia tiene tanto que aportar, la crisis global ha acaparado los esfuerzos de la investigación científica para liberar todo el poder del ingenio humano.

Sin embargo, si bien es inevitable que una parte de la lista de acontecimientos científicos que marcaron el 2021 esté relacionada con la pandemia, tampoco han faltado avances significativos, prometedores o intrigantes en otros campos científicos . Desde Ómicron hasta un helicóptero de Marte, la revista Nature eligió los momentos decisivos en la ciencia y la investigación de este año.

Top 10: así fue la ciencia en 2021

1-Variantes de coronavirus amenazan la protección de la vacuna

Los primeros datos indican que la nueva variante viola la inmunidad de la vacuna de manera significativa, pero que las dosis de vacuna adicionales (inyecciones de refuerzo) la mejoran (REUTERS)

El año comenzó, y terminará, con los investigadores corriendo para aprender más sobre las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que se están propagando por todo el mundo. Las vacunas COVID-19 resistieron en gran medida las variantes que surgieron a fines de 2020 y principios de 2021, que luego se llamarían Alfa, Beta y Gamma. Pero luego vino Delta. En marzo, esta variante comenzó a arrasar India con alarmante velocidad y ferocidad, acumulando muertes y hospitalizaciones en un país que aún no había avanzado mucho en su campaña de vacunación.

A partir de ahí, la variante altamente transmisible se extendió por todo el mundo, dejando devastación y más bloqueos a su paso. Los datos mostraron que, una vez más, las vacunas generalmente protegen a las personas infectadas con Delta de experimentar las consecuencias más graves del COVID-19, pero que las vacunas protegen menos contra Delta que contra otras variantes. Y a finales de noviembre se produjo un caso de déjà vu: apareció Ómicron, la última variante preocupante. Los primeros datos indican que viola la inmunidad de la vacuna de manera significativa, pero que las dosis de vacuna adicionales (inyecciones de refuerzo) mejoran la situación.

2-Marte era el destino planetario “it”

El 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA aterrizó en el planeta rojo iniciando una nueva era de exploración de Marte (Europa Press)

El rover Perseverance de la NASA aterrizó en el planeta rojo el 18 de febrero, iniciando una nueva era de exploración de Marte. Después de detener su aterrizaje, Perseverance desplegó un pequeño helicóptero que completó el primer vuelo motorizado en otro mundo. En septiembre, después de un intento inicial fallido, el rover perforó y almacenó la primera de las muchas muestras planificadas de roca marciana, que las futuras misiones espaciales recuperarán para que los científicos en la Tierra puedan analizarlas en busca de signos de vida pasada.

Perseverance fue una de las tres misiones que llegaron al planeta rojo en 2021: el rover Zhurong de China aterrizó el 15 de mayo como parte de Tianwen-1, la primera misión del país a Marte. Se recogió un tesoro de datos geológicosde una región antes inexplorada del hemisferio norte del planeta. Y a principios de año, en su primera misión interplanetaria, los Emiratos Árabes Unidos colocaron su nave espacial Hope en órbita alrededor del planeta, y finalmente tomaron fotografías de las “auroras” de Marte: emisiones ultravioleta que surgen de la interacción del viento solar con los campos magnéticos del planeta.

3-El hito de Muon abrió la puerta a cambios importantes en la física

El experimento de Muon g −2 en Fermilab utiliza este imán de anillo de almacenamiento (AP)

En una transmisión por Internet el 7 de abril, los investigadores que forman parte del experimento Muon g - 2 en el Laboratorio del Acelerador Nacional Fermi cerca de Chicago, Illinois, informaron que los muones, partículas grandes e inestables similares a los electrones, son más magnéticos de lo que se predijo originalmente.

Hace décadas, una versión anterior del experimento insinuaba que los muones podrían no comportarse de la forma en que sugieren los cálculos de los físicos, basados en el modelo estándar de física de partículas. Con el resultado de este año, los investigadores ahora están comprobando dos veces esos cálculos. Si se mantienen, y la discrepancia entre la teoría y los resultados experimentales persiste, podría marcar la primera vez que el modelo estándar no ha tenido en cuenta las observaciones desde su desarrollo hace 50 años. Entonces los científicos están explorando cómo el hallazgo podría concordar con todo lo demás que saben sobre las partículas elementales, y si es absolutamente correcto.

4-La aprobación de un fármaco contra la enfermedad de Alzheimer provocó un nido de avispas

La Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU (FDA) aprobó el primer medicamento nuevo para la enfermedad de Alzheimer en 18 años (Cleveland Clinic)

La Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU (FDA) aprobó el primer medicamento nuevo para la enfermedad de Alzheimer en 18 años, lo que entusiasma a las personas que se ven afectadas por la devastadora afección, pero enfurece a algunos investigadores. El desarrollador del fármaco, la empresa de biotecnología Biogen en Cambridge, Massachusetts, demostró que el fármaco de anticuerpos puede eliminar del cerebro grupos de proteína amiloide-β, que algunos científicos creen que es la causa principal del Alzheimer.

Pero el tratamiento no tuvo un beneficio cognitivo sencillo en los ensayos clínicos. A pesar de que un panel asesor recomendó abrumadoramente contra la aprobación del medicamento, la FDA lo hizo el 8 de junio, lo que provocó que los asesores renunciaran y, más tarde, se inició una investigación federal sobre la decisión.

5-Genes editados por CRISPR directamente dentro del cuerpo

Desde que llegó a la escena, la técnica de edición de genes CRISPR ha sido promocionada como un cambio de juego para el tratamiento de enfermedades (Europa Press)

Desde que llegó a la escena, la técnica de edición de genes CRISPR ha sido promocionada como un cambio de juego para el tratamiento de enfermedades. Pero hacer realidad ese sueño para muchas enfermedades requerirá que los investigadores introduzcan con éxito la maquinaria CRISPR-Cas9 en el cuerpo de una persona y demuestren que edita de manera segura y eficaz solo el gen al que se dirige.

El 26 de junio, Intellia Therapeutics de Cambridge, Massachusetts, y Regeneron de Tarrytown, Nueva York, publicaron los resultados de los ensayos clínicos demostrando precisamente eso. Las firmas de biotecnología probaron su tratamiento en seis personas con una enfermedad rara llamada amiloidosis por transtiretina, que causa la acumulación anormal de una proteína mal plegada en los órganos y tejidos del cuerpo. Todos los participantes experimentaron una caída en los niveles de la proteína deformada, y dos que recibieron una dosis alta vieron caer los niveles de proteína en un 87% en promedio.

6-La herramienta de inteligencia artificial de DeepMind predijo una gran cantidad de estructuras de proteínas

Se trata de la mayor contribución que ha hecho un sistema de inteligencia artificial hasta ahora para avanzar en el conocimiento científico (UW Medicine Institute for Protein Design)

La empresa hermana de Google, DeepMind en Londres, anunció en julio que había utilizado un sistema de inteligencia artificial (IA) para predecir la estructura de casi todas las proteínas expresadas por humanos, así como proteomas casi completos para otros 20 organismos. El algoritmo, llamado AlphaFold, ganó un concurso en 2020 para predecir la estructura de una proteína con mayor precisión que nunca.

En el pasado, los investigadores han aprendido acerca de las estructuras de las proteínas dilucidándolas minuciosamente con varias técnicas de microscopía o simulándolas con modelos menos precisos. La liberación de más de 350.000 estructuras de proteínas en 2021, muchas de las cuales nunca se habían visualizado, tiene el potencial de revolucionar las ciencias de la vida, dicen los investigadores, porque tales estructuras guardan los secretos de las enfermedades y sirven como objetivos para los medicamentos.

7-Dosis de refuerzo, ¿sí o no?

Con la última variante de preocupación, Omicron, difusión y datos del mundo real de Israel y otros lugares que muestran que los refuerzos reducen las posibilidades de que las personas se enfermen con COVID-19 (REUTERS)

A medida que los países ricos comenzaron a mediados de 2021 a considerar seriamente la posibilidad de administrar inyecciones de refuerzo, a menudo terceras dosis de la vacuna COVID-19, a las personas que ya habían sido completamente inoculadas, surgieron dudas entre los investigadores sobre si tal paso estaba justificado. Claro, había evidencia de que la inmunidad a la vacuna estaba disminuyendo frente a la variante Delta altamente transmisible, pero las inyecciones todavía protegían a las personas de la hospitalización y la muerte.

A pesar de un pedido de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones ricas pospongan los refuerzos para sus poblaciones más amplias hasta que más personas en las naciones de bajos ingresos puedan vacunarse con las primeras dosis, algunas siguieron adelante de todos modos. Ahora, con la última variante de preocupación, Ómicron, difusión y datos del mundo real de Israel y otros lugares que muestran que los refuerzos reducen las posibilidades de que las personas se enfermen con COVID-19; muchos investigadores de salud pública instan a los adultos vacunados a recibir los inyectores adicionales.

Sin embargo, señalan que las variantes continuarán evolucionando en las personas infectadas cuando solo el 7% de las personas en los países de bajos ingresos hayan recibido una sola dosis. Se están movilizando detrás de las exenciones de propiedad intelectual y otros mecanismos para aumentar el suministro de vacunas a nivel mundial, por lo que no es necesario que exista un compromiso entre los impulsores y la equidad.

8-El informe climático del IPCC advirtió a las naciones que el clima extremo podría llegar para quedarse

El planeta ya se ha calentado 1,1°C en comparación con el promedio en 1850-1900 (AFP)

En su primera evaluación integral de la ciencia del clima en ocho años, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas pintó un panorama brutal, pero claro de la salud de la Tierra: las sequías, los incendios forestales y las inundaciones récord que ya están devastando comunidades en todo el mundo solo empeorarán si los gobiernos no actúan para detener las emisiones de gases de efecto invernadero.

El planeta ya se ha calentado 1,1°C en comparación con el promedio en 1850-1900, según el informe, y es probable que supere los 1,5°C en una década con los niveles de emisiones actuales. Si alcanza los 2°C de calentamiento, el límite superior que los gobiernos se comprometieron a evitar en el acuerdo de París de 2015, los eventos de temperaturas extremas que ocurrieron anteriormente solo cada 50 años ocurrirán cada pocos años, lo que aumentará la probabilidad de muerte y destrucción.

Mientras tanto, los investigadores pudieron vincular directamente una ola de calor récord en el noroeste del Pacífico de América del Norte e inundaciones épicas en Alemania este año al cambio climático causado por el hombre, la última investigación agregada a una lista cada vez mayor de estudios de atribución climática.

9-Los investigadores de Afganistán se enfrentaron a un nuevo régimen

El 15 de agosto, los talibanes capturaron Kabul, la capital de Afganistán, recuperando el control del país cuando Estados Unidos retiró sus últimas tropas (REUTERS)

El 15 de agosto, los talibanes capturaron Kabul, la capital de Afganistán, recuperando el control del país cuando Estados Unidos retiró sus últimas tropas. Muchas personas en todo el país, especialmente mujeres y aquellas con conexiones con el gobierno respaldado por Estados Unidos, estaban desesperadas por el regreso de los talibanes debido a las violaciones sistémicas de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el gobierno anterior del grupo fundamentalista entre 1996 y 2001.

Los académicos temían por su seguridad debido a sus conexiones internacionales, experiencia en ciertas áreas temáticas y voluntad de enseñar a las mujeres. Les preocupaba el futuro de los programas de investigación y si perderían su libertad académica bajo el nuevo régimen. Ahora, más de tres meses después de la toma de posesión, la comunidad internacional aún tiene que reconocer al gobierno liderado por los talibanes, y las universidades e instituciones de investigación del país permanecen en gran parte cerradas. Muchos investigadores están tratando de irse, si aún no lo han hecho, porque no se sienten valorados por los talibanes o porque no han recibido amenazas de ellos.

10-La cumbre climática histórica terminó con un pacto y escepticismo

Los 196 gobiernos que son parte de la convención climática firmaron el Pacto Climático de Glasgow, que exige una reducción del 45% en las emisiones globales de dióxido de carbono para 2030, en comparación con los niveles de 2010 (REUTERS)

Los políticos en la 26a Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26) anunciaron nuevos compromisos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y acordaron, después de días de negociaciones a principios de noviembre, que se necesitarían más reducciones para evitar los peores efectos del cambio climático.

Los 196 gobiernos que son parte de la convención climática firmaron el Pacto Climático de Glasgow, que exige una reducción del 45% en las emisiones globales de dióxido de carbono para 2030, en comparación con los niveles de 2010. En los primeros días de la cumbre, los líderes mundiales presentes hicieron grandes promesas para poner fin a la deforestación, reducir las emisiones de metano y eliminar gradualmente la energía del carbón.

En total, sin embargo, los investigadores dijeron que las promesas, si se implementan por completo, pondrían al mundo en el camino de calentar 2.4°C por encima de los niveles preindustriales, y muchos cuestionaron si los gobiernos enfrentarán los desafíos futuros.

