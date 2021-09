Cómo enfrentar el miedo a contagiarse después de la vacunación

Aunque las infecciones posvacunación pueden ocurrir, las personas no vacunadas tienen 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 que las vacunadas (REUTERS/Gaelen Morse/File Photo)

Los pacientes que ya superaron la infección por COVID-19, más allá de la gravedad del cuadro, generaron anticuerpos pero no están exentos de infectarse nuevamente con el virus SARS-CoV-2. Haber recibido una o dos dosis de la vacuna no evita el contagio, pero sí asegura que la enfermedad serás menos severa y reduce al menos 70% la probabilidad de hospitalización.

El riesgo de volver a contagiarse COVID-19 tras la vacunación, varía de una persona a otra y depende de múltiples factores. Un estudio reciente de los CDC (Centros de Prevención y Control de Enfermedades) en Los Ángeles demostró que, aunque las infecciones posvacunación pueden ocurrir, las personas no vacunadas tienen 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 que las vacunadas.

¿Cómo combatir la ansiedad sobre el contagio? “Hay personas que piensan que hemos vuelto al punto de partida, pero estamos en una posición mucho mejor que al inicio de la pandemia ”, afirmó Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown, en Rhode Island. Muchos especialistas coinciden en que, a largo plazo, la pandemia terminará, pero para eso es clave extremar los protocolos y los cuidados sanitarios.

El estudio observó que la tasa de infección de personas sin vacunar es cinco veces mayor a la de las vacunadas (Getty Images)

¿Cuánto riesgo hay de contraer COVID-19 luego de las vacunas? El riesgo individual de volver a contraer coronavirus después de la vacunación también depende de las condiciones sanitarios de cada país, de estado de salud general, de las medidas de precaución y de la frecuencia con la que nos exponemos a personas no vacunadas que podrían tener el virus. “Las personas quieren que les digan qué hacer: ¿es seguro hacer esto?, pero lo que podemos hacer en realidad es alertarlos sobre qué es más o menos riesgoso”, dijo Sharon Balter, directora de la División de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles.

Los investigadores estudiaron el impacto de la variante Delta y el peligro para los vacunados y los no vacunados. Analizaron infecciones en 10.895 personas inoculadas con dos dosis y de 30.801 personas que no recibieron ninguna inyección. Según concluyó el informe, la tasa de infección de personas sin vacunar es cinco veces mayor a la de las vacunadas. Al final del periodo de estudio, la tasa de hospitalización entre los vacunados fue de 1 por cada 100.000 personas. La tasa de hospitalización ajustada por edad entre las personas no vacunadas fue de 29,4 por cada 100.000. La edad promedio de las personas vacunadas que fueron hospitalizadas por COVID era de 64 años. Entre las personas no vacunadas que fueron hospitalizadas, la edad promedio era de 49 años.

La variante delta representaba casi el 90% de los contagios en Los Ángeles al momento del estudio, y se observó que, aunque aumentó la velocidad de transmisión del virus, era cinco veces más probable que las personas sin inocular se infectaran en comparación con las vacunadas.

El estudio determinó que era cinco veces más probable que las personas sin inocular se infectaran en comparación con las vacunadas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

¿Es probable que una persona vacunada propague la COVID-19? Las personas inmunizadas pueden transmitir el virus. Aunque las personas no vacunadas corren el mayor riesgo de contraer y propagar el coronavirus, también es posible que quienes recibieron las dos dosis se infecten y contagien. A pesar de eso, muchos expertos creen que el riesgo de contagiarse por medio de una persona vacunada todavía es relativamente bajo.

“Cuando hemos visto brotes, como el que se produjo entre el equipo de los Yankees hace unos meses y otros casos, las personas casi siempre presentan síntomas cuando están propagando el virus”, explicó Jha. Otro estudio de Singapur analizó a personas vacunadas y no vacunadas que contrajeron la variante delta. Los investigadores detectaron la carga viral disminuye más rápidamente en los vacunados después de la primera semana , lo que sugiere que las personas vacunadas pueden propagar la enfermedad durante un periodo de tiempo más corto.

La edad promedio de las personas vacunadas que fueron hospitalizadas por COVID era de 64 años. Entre las personas no vacunadas que fueron hospitalizadas, la edad promedio era de 49 años (REUTERS/Mike Blake)

¿Todavía es seguro reunirse con personas vacunadas sin usar mascarillas? El riesgo es menor con un grupo reducido de familiares y amigos cercanos que con muchas personas que fuera del círculo íntimo. Los infectólogos insisten en que las reuniones al aire libre son más seguras que las reuniones en espacios interiores.

“La gran pregunta es si cinco personas pueden sentarse alrededor de una mesa sin cubrebocas, si sabemos que todas están vacunadas”, dijo Jha. “Creo que la respuesta es sí. Las posibilidades de que alguien propague el virus en ese contexto son extremadamente bajas. Y si alguien propaga el virus, las demás personas no se enfermarán demasiado. Creo que la mayoría de nosotros no deberíamos temer a las complicaciones graves, al punto de no tolerar hacer las cosas que realmente valoramos en la vida”.

¿Los niños no vacunados pueden ir a la escuela seguros ? La mejor manera de proteger a los más chicos es que todos los adultos y los niños de mayor edad a su alrededor hayan sido vacunados, ya que la mayoría de los menores de 12 años no serán vacunados hasta finales de año. Un reporte reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, explicó cómo una maestra de primaria que no estaba vacunada, y que dio clases sin barbijo, propagó el virus a la mitad de los estudiantes en un salón de clases.

La mejor manera de proteger a los más chicos es que todos los adultos y los niños de mayor edad a su alrededor hayan sido vacunados (AP Photo/Andrew Medichini)

Los estudios demuestran que las escuelas no han sido una causa importante de eventos propagadores de COVID, en particular cuando se toman las medidas necesarias de prevención. La distancia social, el uso de tapabocas y las burbujas por cada curso escolar son efectivas.

¿Es necesaria una dosis de refuerzo contra la variante delta? Si bien hay países como Francia e Israel que hay optado por aplicar terceras dosis, funcionarios de la OMS y miembros de la FDA de EE.UU. aseguraron que, por el momento, una dosis de refuerzo no está justificada para la población general.

Las dosis de refuerzo deben reservarse para las personas de edad avanzada con factores de riesgo, los pacientes de trasplantes, personas con sistemas inmunitarios comprometidos o quienes tengan enfermedades de base. Las personas sanas que se aplicaron una vacuna de dos dosis están protegidas por el momento.

