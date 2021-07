Variante Beta del COVID-19: todo lo que hay que saber

La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han designado a Beta como una “variante de preocupación” (REUTERS)

Los virus evolucionan. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, no es la excepción. Así que no sorprende el surgimiento de variantes, y no todas las mutaciones genéticas representan una amenaza grave.

Inglaterra levantó casi todas sus restricciones pandémicas el lunes, que algunos británicos han aclamado como el “día de la libertad“. Sin embargo, el gobierno británico hizo una excepción notable: las personas que viajan a Inglaterra desde Francia deben continuar en cuarentena a su llegada, incluso si están completamente vacunadas.

La regla, anunciada el viernes, fue impulsada por las preocupaciones sobre la presencia de la variante Beta del coronavirus en Francia y tiene la intención de ser una medida de precaución, dijeron las autoridades.

“Si bien las vacunas nos están ayudando a cambiar las tornas contra este virus, debemos continuar actuando con cautela”, dijo la doctora Jenny Harries, directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, en un comunicado el viernes. “Eso significa mantener nuestras defensas contra nuevas variantes y proteger nuestro progreso ganado con tanto esfuerzo a través del lanzamiento excepcional de la vacuna”.

A continuación, las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la variante Beta.

¿Qué es la variante Beta?

La variante Beta, antes conocida como B.1.351, se detectó por primera vez en Sudáfrica el año pasado (REUTERS)

La variante Beta, antes conocida como B.1.351, se detectó por primera vez en Sudáfrica el año pasado. Contiene varias mutaciones, en una proteína llamada pico, que ayudan al virus a unirse más estrechamente a las células humanas.

También contiene la mutación E484K, a veces conocida como la mutación “Eek”, que parece ayudar al virus a evadir parcialmente los anticuerpos. Esta mutación ha surgido de forma independiente en múltiples variantes, incluida Gamma, que surgió en Brasil, y en algunas muestras de Alpha, que se identificó por primera vez en Gran Bretaña.

La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) han designado a Beta como una “variante de preocupación”.

¿Por qué es preocupante?

La capacidad de Beta para unirse fuertemente a las células humanas también puede hacerla más transmisible; los CDC señalan que parece ser aproximadamente un 50 por ciento más infecciosa que la cepa original del virus. Sin embargo, no parece ser tan contagiosa como Delta (REUTERS)

Los científicos y los funcionarios de salud se preocuparon por Beta porque se propagó rápidamente por Sudáfrica y la investigación indicó que algunas vacunas eran menos poderosas contra ella.

En febrero, por ejemplo, Sudáfrica dejó de usar la vacuna AstraZeneca-Oxford después de que los ensayos clínicos sugirieran que la vacuna no brindaba una buena protección contra la enfermedad leve o moderada causada por Beta. (Sin embargo, investigaciones posteriores han sugerido que varias vacunas autorizadas brindan una fuerte protección contra la enfermedad grave causada por la variante). Gran Bretaña ha confiado en gran medida en la vacuna AstraZeneca, lo que puede explicar su precaución con Beta.

Algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales también son menos efectivos contra la variante, aunque existen otros tratamientos con anticuerpos autorizados que parecen funcionar bien contra ella.

La capacidad de Beta para unirse fuertemente a las células humanas también puede hacerla más transmisible; los CDC señalan que parece ser aproximadamente un 50 por ciento más infecciosa que la cepa original del virus. Sin embargo, no parece ser tan contagiosa como Delta.

¿Dónde es común?

Durante las últimas cuatro semanas, la variante ha representado el 3,7 por ciento de las muestras de virus secuenciadas en Francia (REUTERS)

Aunque se ha informado de su presencia en 123 países, la variante sigue siendo mucho menos frecuente que Delta.

Inicialmente, Beta se extendió ampliamente por Sudáfrica, donde alguna vez representó más del 95 por ciento de las muestras de virus secuenciadas en el país.

Sin embargo, ya no es tan dominante. En las últimas cuatro semanas, Beta ha representado solo el 5,6 por ciento de las muestras de virus secuenciadas en Sudáfrica, según GISAID, un depósito de genomas virales. (Esta disminución se debe probablemente a la llegada de la variante Delta altamente contagiosa, que ahora representa el 77,6 por ciento de las secuencias).

Durante las últimas cuatro semanas, la variante también ha representado el 3,7 por ciento de las muestras de virus secuenciadas en Francia, según GISAID. Es especialmente común en Reunión, una isla francesa en el Océano Índico donde Beta representa el 31,2 por ciento de las secuencias.

Beta no es común en los Estados Unidos, donde representa solo el 0.1 por ciento de las infecciones, según estimaciones de los CDC. Se ha detectado en Gran Bretaña, pero representa una proporción insignificante de infecciones allí.

¿Funcionan las vacunas contra Beta?

Los estudios en Qatar, donde la variante Beta alguna vez representó la mitad de todas las infecciones, han encontrado que dos dosis de la vacuna Pfizer tienen una efectividad del 72 al 75 por ciento para prevenir la infección con Beta, un grado de protección más bajo que el que brindan las inoculaciones contra otras variantes (REUTERS)

Las vacunas parecen ser menos poderosas contra Beta que contra otras versiones del virus. Pero los estudios sugieren que dos dosis de varias vacunas de uso generalizado deberían ofrecer una protección sólida.

Los estudios en Qatar, donde la variante Beta alguna vez representó la mitad de todas las infecciones, han encontrado que dos dosis de la vacuna Pfizer tienen una efectividad del 72 al 75 por ciento para prevenir la infección con Beta, un grado de protección más bajo que el que brindan las inoculaciones contra otras variantes. Pero tanto las vacunas Pfizer como Moderna proporcionaron una fuerte protección contra los peores resultados; un ciclo completo de cualquiera de las vacunas fue más del 95 por ciento efectivo para prevenir enfermedades graves y la muerte.

“Aunque la eficacia de Pfizer fue solo del 75 por ciento contra Beta y, por lo tanto, las infecciones no son infrecuentes, estas son leves y es muy raro que alguien completamente vacunado requiera una hospitalización grave o muera después de una infección de Beta”, aseguró en diálogo con The New York Times Laith Abu-Raddad, epidemióloga de enfermedades infecciosas de Weill Cornell Medicine-Qatar que dirigió ambos estudios.

En una buena noticia adicional, agregó, tampoco hay “señales” de que la protección que brindan estas vacunas contra Beta haya disminuido en los primeros meses después de las inyecciones. En un ensayo clínico en Sudáfrica, realizado cuando Beta era dominante, la vacuna Johnson & Johnson tuvo una tasa de eficacia del 64 por ciento en general, pero una eficacia del 82 por ciento en la prevención de enfermedades graves.

SEGUIR LEYENDO: