El coronavirus infecta y se replica en las glándulas salivales, develan investigadores brasileños

La actriz mostró su inconformidad ante la resolución de su caso y aseguró que no descansará hasta encontrar justicia

El Parlamento de la UE condenó la “deriva autoritaria” en Nicaragua y pidió más sanciones para Daniel Ortega

El Parlamento Europeo además exigió que se levante el estado de sitio de facto, que se respete la función de la policía nacional como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, y que se desarme a las fuerzas paramilitares