Tres estudios, un resultado: las vacunas señalan la salida de la pandemia

Juntos, los hallazgos renuevan el optimismo de que las herramientas necesarias para poner fin a la pandemia ya están a la mano (REUTERS)

Tres estudios científicos publicados el lunes ofrecieron nueva evidencia de que las vacunas ampliamente utilizadas continuarán protegiendo a las personas contra el coronavirus durante largos períodos, posiblemente durante años, y se pueden adaptar para fortalecer aún más el sistema inmunológico si es necesario.

La mayoría de las personas inmunizadas con las vacunas de ARNm pueden no necesitar refuerzos, encontró un estudio, siempre que el virus y sus variantes no evolucionen mucho más allá de sus formas actuales, lo cual no está garantizado. La vacunación mixta es prometedora, encontró un segundo estudio, y las inyecciones de refuerzo de una vacuna ampliamente utilizada, si son necesarias, mejoran en gran medida la inmunidad, según un tercer informe.

A los científicos les preocupaba que la inmunidad conferida por las vacunas pudiera disminuir rápidamente o que de alguna manera pudieran ser superados por un virus en rápida evolución. Juntos, los hallazgos renuevan el optimismo de que las herramientas necesarias para poner fin a la pandemia ya están a la mano, a pesar del aumento de nuevas variantes contagiosas que ahora están provocando oleadas en todo el mundo.

“Es bueno ver que las vacunas están recapitulando lo que también hemos visto con la infección natural”, dijo Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle. Por su parte, Deepta Bhattacharya, un inmunólogo de la Universidad de Arizona, aseveró: “Al principio la gente entraba en pánico por la desaparición de los anticuerpos. Con todas las buenas noticias ahora, es difícil para mí ver cómo y por qué necesitaríamos refuerzos de lo mismo cada seis a nueve meses”.

El coronavirus puede estar evolucionando, pero también lo están los defensores del cuerpo. En un estudio publicado en la revista Nature, los investigadores descubrieron que las vacunas fabricadas por Pfizer-BioNTech y Moderna desencadenan una reacción inmune persistente en el cuerpo que puede proteger contra el coronavirus durante años, en parte porque las células inmunes importantes continúan desarrollándose durante más tiempo del que se creía.

Es posible que las personas que sobrevivieron al COVID-19 y luego fueron inmunizadas nunca necesiten inyecciones adicionales, porque sus respuestas inmunes parecen ser particularmente poderosas (REUTERS)

Ali Ellebedy, inmunólogo de la Universidad de Washington en St. Louis, y sus colegas informaron el mes pasado que la inmunidad podría durar años, posiblemente toda la vida, en personas infectadas con el coronavirus y luego vacunadas. Pero no estaba claro si la vacunación por sí sola podría tener un efecto igualmente duradero.

En el nuevo estudio, su equipo descubrió que 15 semanas después de la primera vacunación, las células inmunitarias del cuerpo todavía se estaban organizando, volviéndose cada vez más sofisticadas y aprendiendo a reconocer un conjunto creciente de secuencias genéticas virales.

Cuanto más tiempo tengan estas células para practicar, más probabilidades tendrán de frustrar las variantes del coronavirus que puedan surgir. Los resultados sugieren que la gran mayoría de las personas vacunadas estarán protegidas a largo plazo, al menos, contra las variantes de coronavirus existentes.

No obstante, los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios débiles y aquellos que toman medicamentos que inhiben la inmunidad pueden necesitar refuerzos. Pero es posible que las personas que sobrevivieron al COVID-19 y luego fueron inmunizadas nunca necesiten inyecciones adicionales, porque sus respuestas inmunes parecen ser particularmente poderosas.

El estudio analizó las vacunas de ARNm y no consideró las vacunas fabricadas por Johnson & Johnson o AstraZeneca. El doctor Ellebedy dijo que esperaba que las respuestas inmunitarias producidas por esas vacunas fueran menos duraderas que las producidas por las vacunas de ARNm.

Dos dosis de Pfizer-BioNTech produjeron niveles de anticuerpos aproximadamente 10 veces mayores que aquellos que recibieron dos dosis de AstraZeneca. Foto Antara Foto/Fauzan/via Reuters.

Una nueva investigación sugiere que un enfoque de mix-and-match puede funcionar con la misma eficiencia. Las personas que han recibido una dosis de las vacunas Johnson & Johnson o AstraZeneca pueden hacer bien en optar por una vacuna de ARNm como segunda dosis.

En un estudio de vacunas británico publicado el lunes, los voluntarios produjeron altos niveles de anticuerpos y células inmunes después de recibir una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y una dosis de la inyección AstraZeneca.

El doctor Snape y sus colegas comenzaron el ensayo, llamado Com-COV, en febrero. En la primera ola del estudio, le dieron a 830 voluntarios una de las cuatro combinaciones de vacunas. Algunos recibieron dos dosis de Pfizer-BioNTech o AstraZeneca, los cuales han demostrado ser efectivas contra el COVID-19. Otros recibieron una dosis de AstraZeneca seguida de una de Pfizer, o viceversa.

Aquellos que recibieron dos dosis de Pfizer-BioNTech produjeron niveles de anticuerpos aproximadamente 10 veces mayores que aquellos que recibieron dos dosis de AstraZeneca. Los voluntarios que recibieron Pfizer-BioNTech seguido de AstraZeneca produjeron niveles de anticuerpos aproximadamente cinco veces mayores que aquellos que recibieron dos dosis de AstraZeneca. Y los voluntarios que recibieron el jab de AstraZeneca seguido del de Pfizer-BioNTech alcanzaron niveles de anticuerpos casi tan altos como los que recibieron dos dosis del de Pfizer-BioNTech.

Otro resultado prometedor se produjo cuando los investigadores observaron los niveles de células inmunes preparadas para atacar el coronavirus. La mezcla de vacunas produjo niveles más altos de células que dos dosis de la misma vacuna. Aun así, Snape dijo que aún no estaba claro por qué la mezcla traía esa ventaja: “Es muy intrigante, digamos eso”.

El especialista y sus colegas han comenzado otro ensayo de mezcla similar, que incluye vacunas de Moderna y Novavax en la lista de posibilidades. Pero no llegó a recomendar una estrategia de combinación de rutina. Por ahora, dijo, el mejor curso de acción sigue siendo recibir dos dosis de la misma vacuna. Los grandes ensayos clínicos han demostrado claramente que esta estrategia reduce las posibilidades de contraer COVID-19. “Su valor predeterminado debe ser lo que se ha demostrado que funciona”, advirtió Snape.

Sin embargo, para muchas personas, puede que eso no siempre sea posible. Los envíos de vacunas a veces se retrasan debido a problemas de fabricación, por ejemplo. Se ha aconsejado a las personas más jóvenes en algunos países que no reciban una segunda dosis de AstraZeneca, debido a preocupaciones sobre el pequeño riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. En tales situaciones, es importante saber si las personas pueden cambiar a otra vacuna para una segunda dosis. “Esto proporciona una evidencia tranquilizadora que debería funcionar”, sostuvo.

A pesar de las noticias alentadoras de que es posible que la mayoría de las personas no necesiten refuerzos de las vacunas de ARNm, puede haber algunas circunstancias en las que se necesiten terceras inyecciones (REUTERS)

A pesar de las noticias alentadoras de que es posible que la mayoría de las personas no necesiten refuerzos de las vacunas de ARNm, puede haber algunas circunstancias en las que se necesiten terceras inyecciones. Por lo tanto, los fabricantes de vacunas han estado probando dosis de refuerzo que podrían implementarse por si acaso.

Los resultados son buenas noticias. Los investigadores informaron el lunes que una tercera dosis de la vacuna AstraZeneca generó una fuerte respuesta inmune en los voluntarios del ensayo clínico. Noventa voluntarios del estudio en Gran Bretaña estuvieron entre los primeros en recibir las inyecciones en un ensayo clínico el año pasado. En marzo pasado, se les administró una tercera dosis, aproximadamente 30 semanas después de la segunda. Los análisis de laboratorio mostraron que la tercera dosis elevó los niveles de anticuerpos a un punto más alto que el observado incluso un mes después de su segunda dosis, una señal alentadora de que una tercera inyección debería proporcionar una nueva protección incluso si la potencia de las dos primeras dosis disminuyera.

El estudio se publicó en línea en forma preliminar, pero aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica. “Tenemos que estar en una posición en la que podamos impulsarlo, si resulta que es necesario”, dijo Andrew Pollard, un investigador de vacunas de la Universidad de Oxford, en una rueda de prensa el lunes. “Creo que tenemos datos alentadores en esta preimpresión para mostrar que los refuerzos podrían usarse y serían efectivos para estimular la respuesta inmunológica”.

Pero si las inyecciones de refuerzo se consideran necesarias en los próximos meses, la disponibilidad podría verse severamente limitada, especialmente en los países más pobres que carecen de suficiente suministro para administrar incluso las primeras dosis a sus ciudadanos más vulnerables.

A principios de este mes, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que habían comenzado un nuevo ensayo clínico con personas completamente vacunadas con cualquiera de las tres vacunas autorizadas en los Estados Unidos. El objetivo es probar si una inyección de refuerzo de la vacuna fabricada por Moderna aumentará los anticuerpos contra el virus.

