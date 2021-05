Paraguay será el sexto país de Sudamérica en recibir vacunas Pfizer: comprará un millón

Federico González, ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, recibe el avión de Latam con un cargamento de 250.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (EFE)

Paraguay ha recibido desde febrero de 2021, cuando llegaron las primeras 4.000 dosis de Sputnik V, hasta la fecha, un total de 707.400 vacunas contra el coronavirus para llevar adelante el plan de inmunizar a unos 4,7 millones de personas de los siete que componen su población.

Recientemente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, firmó un precontrato con la empresa Pfizer para adquirir 1 millón de vacunas contra el COVID-19. Así lo anunció el ministro Julio Borba, tras una audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benitez, en Palacio de Gobierno.

El mandatario recibió detalles del acuerdo con la farmacéutica estadounidense, para adquirir próximamente 1.000.000 de dosis. “Vine a hablar con el presidente para informarle que ya esta firmado un precontrato con la empresa Pfizer y que próximamente vamos a estar teniendo 1 millón de dosis, que por acuerdo de confidencialidad no se puede decir el monto del costo”, anunció el ministro de Salud Pública Julio Borba.

En otro momento destacó que el contrato final será rubricado en los primeros días de junio. “El contrato final formaremos los primeros días de junio. No se debe entregar ninguna prima y son acuerdos documentales nada más”, informó el secretario de Estado.

El ministro no quiso facilitar fechas de la llegada “para no generar extremas expectativas”, pero señaló que el arribo será “muy prontamente”. ”Va ayudar a inocular de manera más rápida a toda la población”, dijo tras reunirse con Abdo Benítez. De igual manera prefirió no precisar la llegada de próximas cargas de AstraZeneca de la plataforma Covax, que solo ha enviado una mínima parte de los 4,3 millones comprados por el Gobierno.

El día en que el Gobierno anunció el precontrato de un millón de dosis con la multinacional Pfizer, Paraguay alivió la escasez de vacunas, que motivó la suspensión parcial de las inmunizaciones, con la llegada de 250.000 biológicos de Emiratos Árabes.

La llegada de esa cantidad de Sinopharm al aeropuerto internacional de Asunción se produce un mes después de que arribara la última remesa de vacunas, y luego de que la pasada semana el Gobierno paralizara la vacunación en seis regiones sanitarias debido al agotamiento de las existencias. Y cuando el país suramericano, de unos siete millones de habitantes, atraviesa picos de contagios y récords en su registro diario de decesos, con un acumulado de 8.360 fallecidos desde que hace un año y dos meses comenzó a propagarse el coronavirus.

El lote de Sinopharm, parte del millón de dosis comprada a un laboratorio de Emiratos Árabes, fue trasladado desde el aeropuerto al Centro Nacional de Vacunación para luego ser distribuido en las diferentes regiones sanitarias. En la ceremonia en el aeropuerto, Borba, dijo sentirse “verdaderamente contento” por un envío “que va a ayudar a que continúe nuestro plan de vacunación a partir de mañana”.

En declaraciones antes de dirigirse al aeropuerto, Borba señaló que con ese cargamento se reanudará la vacunación a las personas de 65 años, interrumpida por la escasez de suministro. ”Vamos a seguir insistiendo con la franja etaria de 65 años para arriba, ya que, según los registrados, todavía queda un 30% de personas que aún no fueron vacunadas”, acotó.

Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de vacunación con el personal de blanco, hasta este lunes, Paraguay había vacunado a 262.039 personas, según los datos variables del Ministerio de Salud (EFE)

Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de vacunación con el personal de blanco, hasta este lunes, Paraguay había vacunado a 262.039 personas, según los datos variables del Ministerio de Salud. Las cifras recopiladas por Our World in Data, hasta el 22 de marzo, muestran que el 3,55 % de la población paraguaya ya ha recibido al menos una de las dos dosis, mientras que el 0,73 % ya cuenta con la pauta completa.

Paraguay registra desde el comienzo de la pandemia 8.474 fallecidos y un acumulado de 335.691 contagios, con 277.128 recuperados. Ello tras el informe de este lunes del Ministerio de Salud, que registró 114 nuevas muertes y 2.720 contagios, en un mes en el que se superó el récord diario de fallecimientos (125). La curva de contagios ha sobrepasado además la capacidad del precario sistema de salud pública, una de las debilidades del Gobierno para enfrentar la pandemia junto a una inmunización condicionada por la escasez de vacunas.

Con información de EFE

